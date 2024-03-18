Найбільші туристичні казуси під час подорожей. "Граблі" які можна оминути та готельні секрети
Мабуть, немає жодного туриста, який немає у своєму "багажу" цікаву історію, яка трапилася під час подорожі. Звісно, тоді це не видавалося смішним, але через деякий час ми з посмішкою згадуємо ці пригоди. Зменшимо казуси у своїх мандрівках, дізнавшись на чому попалися інші.
Своїми історіями користувачі Reddit поділилися з українськими ЗМІ.
"Моя дружина забронювала готель не в тій країні та дізналася про це тільки о 19:00 того дня, коли ми заселялися", – зізнався один з користувачів з ніком r/travel.
Не хвилюйтеся пара вийшла з ситуації, звісно витративши багато нервів, часу та фінансів. Тож було б добре перевіряти усі бронювання за день до початку подорожі. Або дати перевірити дані своєму партнеру з подорожі. Свіжий погляд буває корисним.
"Ми їхали більше 10 годин на солдаут-фестиваль у Вегасі, всі великі готелі теж були розпродані... а ми забронювали готель на 2024 рік замість 2023", – пожалівся в чаті користувач smolperson.
Плутанина з датами та часом – це просто класика. Особливо, коли ваша подорож починається вночі. З цього приводу ось вам мій особистий досвід:
"Мали їхати зі всією сім’єю, включаючи трьох дітей на потязі. Квитки були придбані на 24 січня на 00.15 ночі. Приїхавши на вокзал 24 січня о 23.40, через 15 хвилин ми зрозуміли, що потяг пішов на добу раніше. Зараз це викликає лише посмішку, але тоді все було дуже швидко, щоб придбати нові квитки та бігти як у фільмі "Один вдома".
Тож будьте втричі уважними купуючи квитки на нічний час. Хто знає в який день потрібно їхати, коли квитки на 00.00?
Переплутати дати, години, номери, але переплутати людину з якою маєш їхати – це не жарт. Найгірший досвід подорожуючого GrimeyScorpioDuffman.
"Немає нічого гіршого, ніж відвідати нове місце і відчути, що ви упустили можливість зробити те, що хотіли, тому що були занадто зайняті задоволенням чиїхось потреб", – поскаржився турист.
Обирайте уважно партнерів для подорожі і хоча б обговоріть приблизний план, де будуть включені бажання обох.
Ще одним трендом для мандрівників є забуті документи: в потязі, готелі, таксі тощо.
"Залишив всі свої речі в наметі, поки мене не було, і весь намет забрали, паспорти і все інше", – пожалівся користувач Delicious_Loquat_893.
А зараз буде досвід під назвою "Медвежа послуга". Не сподівайтеся на інших.
"Дозволити комусь іншому організувати все це. Рейси о 4 ранку? Звісно. Готель з поганими відгуками на самому краю міста, оточений порожніми будинками для відпочинку? Звісно. Пройти 25 хвилин до найближчого місця, де можна поїсти? Ну, крім одного ресторану поруч з готелем, в якому за весь тиждень не було жодного відвідувача. Жодного", – розповів мандрівник, чого йому коштувала організація поїздки іншою людиною.
Хоча б перевірте сайт готелю, чи наявність зручніших рейсів до відпочинку на який відкладаєте протягом року.
Лайфхаки та поради від туристів, які вже "собаку з’їли" на подорожах та бронюванні
Мандрівники сходяться в одному: вибір готелю чи не найголовніше для подорожі. Тож знайте на що слід звернути увагу при бронюванні готелю та як перевірити його якість, щоб не зіпсувати собі відпочинок.
- Обов’язково читайте відгуки про готель на різних платформах;
- Якщо ви зайшли в номер, а там сильний запах освіжувача повітря, скоріше за все готель може маскувати цвіль чи запах з каналізації тощо;
- Перевіряйте матраци на ліжках і, якщо виявили темні плями, скоріше за все ви будете жити з клопами. Перевіряйте постільну білизну на свіжість та чистоту.
- Слід насторожитися, якщо водій таксі перепитує, чи ви впевнені, що вам саме в той готель;
- Відома мережа готелів ще не означає, що всі стандарти якості обслуговування будуть дотримані на кожній локації;
- Завчасно складіть список атракцій або місць, які бажаєте відвідати і підберіть готель з якого зручно добиратися, або пройтися пішки;
- Не переплачуйте за послуги, якими не будете користуватися. Якщо вам не потрібен СПА або підвищення рівня комфорту ліжка або подушок – слід відмовитися від цього. Ви можете розглянути тематичні пакети, у вартість яких буде входити тільки те, що потрібно;
- Перевіряйте готельні кавоварки на чистоту перед застосуванням, а краще випийте кави десь іще. Те ж стосується чайників, адже після розповідей туристів як виварювати у готельних чайниках спідню білизну та шкарпетки, вже не до чаю.
Бааємо, щоб усі ваші подорожі були вдалими та приємними. Обізнаний означає озброєний.