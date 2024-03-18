Найбільші туристичні казуси під час подорожей. ''Граблі'' які можна оминути та готельні секрети

Мабуть, немає жодного туриста, який немає у своєму "багажу" цікаву історію, яка трапилася під час подорожі. Звісно, тоді це не видавалося смішним, але через деякий час ми з посмішкою згадуємо ці пригоди. Зменшимо казуси у своїх мандрівках, дізнавшись на чому попалися інші.

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Своїми історіями користувачі Reddit поділилися з українськими ЗМІ.

"Моя дружина забронювала готель не в тій країні та дізналася про це тільки о 19:00 того дня, коли ми заселялися", – зізнався один з користувачів з ніком r/travel.

Не хвилюйтеся пара вийшла з ситуації, звісно витративши багато нервів, часу та фінансів. Тож було б добре перевіряти усі бронювання за день до початку подорожі. Або дати перевірити дані своєму партнеру з подорожі. Свіжий погляд буває корисним.

"Ми їхали більше 10 годин на солдаут-фестиваль у Вегасі, всі великі готелі теж були розпродані... а ми забронювали готель на 2024 рік замість 2023", – пожалівся в чаті користувач smolperson.

Плутанина з датами та часом – це просто класика. Особливо, коли ваша подорож починається вночі. З цього приводу ось вам мій особистий досвід:

"Мали їхати зі всією сім’єю, включаючи трьох дітей на потязі. Квитки були придбані на 24 січня на 00.15 ночі. Приїхавши на вокзал 24 січня о 23.40, через 15 хвилин ми зрозуміли, що потяг пішов на добу раніше. Зараз це викликає лише посмішку, але тоді все було дуже швидко, щоб придбати нові квитки та бігти як у фільмі "Один вдома".

Тож будьте втричі уважними купуючи квитки на нічний час. Хто знає в який день потрібно їхати, коли квитки на 00.00?

Переплутати дати, години, номери, але переплутати людину з якою маєш їхати – це не жарт. Найгірший досвід подорожуючого GrimeyScorpioDuffman.

"Немає нічого гіршого, ніж відвідати нове місце і відчути, що ви упустили можливість зробити те, що хотіли, тому що були занадто зайняті задоволенням чиїхось потреб", – поскаржився турист.

Обирайте уважно партнерів для подорожі і хоча б обговоріть приблизний план, де будуть включені бажання обох.

Ще одним трендом для мандрівників є забуті документи: в потязі, готелі, таксі тощо.

"Залишив всі свої речі в наметі, поки мене не було, і весь намет забрали, паспорти і все інше", – пожалівся користувач Delicious_Loquat_893.

А зараз буде досвід під назвою "Медвежа послуга". Не сподівайтеся на інших.

"Дозволити комусь іншому організувати все це. Рейси о 4 ранку? Звісно. Готель з поганими відгуками на самому краю міста, оточений порожніми будинками для відпочинку? Звісно. Пройти 25 хвилин до найближчого місця, де можна поїсти? Ну, крім одного ресторану поруч з готелем, в якому за весь тиждень не було жодного відвідувача. Жодного", – розповів мандрівник, чого йому коштувала організація поїздки іншою людиною.

Хоча б перевірте сайт готелю, чи наявність зручніших рейсів до відпочинку на який відкладаєте протягом року.

Лайфхаки та поради від туристів, які вже "собаку з’їли" на подорожах та бронюванні

Мандрівники сходяться в одному: вибір готелю чи не найголовніше для подорожі. Тож знайте на що слід звернути увагу при бронюванні готелю та як перевірити його якість, щоб не зіпсувати собі відпочинок.

Обов’язково читайте відгуки про готель на різних платформах;

Якщо ви зайшли в номер, а там сильний запах освіжувача повітря, скоріше за все готель може маскувати цвіль чи запах з каналізації тощо;

Перевіряйте матраци на ліжках і, якщо виявили темні плями, скоріше за все ви будете жити з клопами. Перевіряйте постільну білизну на свіжість та чистоту.

Слід насторожитися, якщо водій таксі перепитує, чи ви впевнені, що вам саме в той готель;

Відома мережа готелів ще не означає, що всі стандарти якості обслуговування будуть дотримані на кожній локації;

Завчасно складіть список атракцій або місць, які бажаєте відвідати і підберіть готель з якого зручно добиратися, або пройтися пішки;

Не переплачуйте за послуги, якими не будете користуватися. Якщо вам не потрібен СПА або підвищення рівня комфорту ліжка або подушок – слід відмовитися від цього. Ви можете розглянути тематичні пакети, у вартість яких буде входити тільки те, що потрібно;

Перевіряйте готельні кавоварки на чистоту перед застосуванням, а краще випийте кави десь іще. Те ж стосується чайників, адже після розповідей туристів як виварювати у готельних чайниках спідню білизну та шкарпетки, вже не до чаю.

Бааємо, щоб усі ваші подорожі були вдалими та приємними. Обізнаний означає озброєний.