Самые большие туристические казусы во время путешествий. ''Грабли'' которые можно обойти и гостиничные секреты

Пожалуй, нет ни одного туриста, который нет в своем "багаже" интересной истории, которая произошла во время путешествия. Конечно, тогда это не казалось смешным, но спустя время мы с улыбкой вспоминаем эти приключения. Убавим казусы в своих путешествиях, узнав на чем попались другие.

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Своими историями пользователи Reddit поделились с украинскими СМИ.

"Моя жена забронировала гостиницу не в той стране и узнала об этом только в 19:00 в тот день, когда мы заселялись", – признался один из пользователей с ником r/travel.

Не беспокойтесь пара вышла из ситуации, конечно потратив много нервов, времени и финансов. Поэтому было бы хорошо проверять все бронирования за день до начала поездки. Или дать проверить данные своему партнеру по путешествию. Свежий взгляд бывает полезным.

"Мы ехали более 10 часов на солдаут-фестиваль в Вегасе, все большие отели тоже были распроданы... а мы забронировали отель на 2024 вместо 2023", – пожаловался в чате пользователь smolperson.

Путаница с датами и временем – это просто классика. Особенно, когда ваше путешествие начинается ночью. По этому поводу вот вам мой личный опыт:

"Мы должны были ехать со всей семьей, включая троих детей на поезде. Билеты были приобретены на 24 января в 00.15 ночи. Приехав на вокзал 24 января в 23:40, через 15 минут мы поняли, что поезд ушел на сутки раньше. Сейчас это вызывает только улыбку, но тогда все было очень быстро, чтобы купить новые билеты и бежать как в фильме "Один дома".

Поэтому будьте втрое внимательны, покупая билеты на ночное время. Кто знает, в какой день нужно ехать, когда билеты на 00.00?

Перепутать даты, часы, номера, но перепутать человека, с которым ты должен ехать – это не шутка. Худший опыт путешествующего GrimeyScorpioDuffman.

"Нет ничего хуже, чем посетить новое место и почувствовать, что вы упустили возможность сделать то, что хотели, потому что были слишком заняты удовлетворением чьих-то потребностей", – посетовал турист.

Выбирайте внимательно партнеров для поездки и хотя бы обсудите примерный план, где будут включены желания обоих.

Еще одним трендом для путешественников есть забытые документы: в поезде, гостинице, такси и т.д.

"Оставил все свои вещи в палатке, пока меня не было, и всю палатку забрали, паспорта и все остальное", – пожаловался пользователь Delicious_Loquat_893.

А теперь будет опыт под названием "Медвежья услуга". Не надейтесь на других.

"Разрешить кому-то другому организовать все это. Рейсы в 4 утра? Конечно. Отель с плохими отзывами на самом краю города, окруженный пустыми домами для отдыха? Конечно. Пройти 25 минут до ближайшего места, где можно поесть? Ну, кроме одного ресторана рядом с отелем, в котором за всю неделю не было ни одного посетителя. Ни одного", – рассказал путешественник, чего ему стоила организация поездки другим человеком.

Хоть бы проверить сайт отеля, наличие удобных рейсов к отдыху на который откладываете в течение года.

Лайфхаки и советы от туристов, которые уже "собаку съели" на путешествиях и бронировании

Путешественники сходятся в одном: выбор отеля едва ли не самое главное для путешествия. Так что знайте, на что следует обратить внимание при бронировании отеля и как проверить его качество, чтобы не испортить себе отдых.

Обязательно читайте отзывы об отеле на разных платформах;

Если вы зашли в номер, а там сильный запах освежителя воздуха, скорее всего, гостиница может маскировать плесень или запах из канализации и т.п.;

Проверяйте матрасы на кроватях и если обнаружили темные пятна, скорее всего вы будете жить с клопами. Проверяйте постельное белье на чистоту и свежесть.

Следует насторожиться, если водитель такси переспрашивает, уверены ли вы, что вам именно в ту гостиницу;

Известная сеть гостиниц еще не означает, что все стандарты качества обслуживания будут соблюдены на каждой локации;

Заблаговременно составьте список достопримечательностей или мест, которые хотите посетить и подберите отель из которого удобно добираться, или пройтись пешком;

Не переплачивайте за услуги, которыми вы не будете пользоваться. Если вам не нужно СПА или повышение уровня комфорта кровати или подушек – следует отказаться от этого. Можно рассмотреть тематические пакеты, в стоимость которых будет входить только то, что нужно;

Проверяйте гостиничные кофеварки на чистоту перед применением, а лучше выпейте кофе еще. То же касается чайников, ведь после рассказов туристов как вываривать в гостиничных чайниках нижнее белье и носки уже не до чая.

Желаем, чтобы все ваши путешествия были удачными и приятными. Знающий означает вооруженный.