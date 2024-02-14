Смачні новинки, які ось-ось з’являться в Києві. Ресторани та цікаві заклади 2024

Гурмани й ті, хто любить розширяти гастрономічні обрії мають зберегти у своїх закладках нові ресторани та закладі столиці, що розчахнуть свої двері у 2024 році. Від меню французької кухні до цікавих шаурмічних. Заплануйте свої смачні вихідні в одному з закладів та не пропустіть відкриття, щоб отримати бонуси та подарунки.

Відео дня

Кав’ярня-книгарня "Сенс" на Хрещатику

Може ви вже бачили в центрі аркові вікна з написом "Тут мають з’явитися важливі слова". То передивіться ще раз, бо вже мали з’явитися. Січень став стартом для унікальної книгарні–кав’ярні в центрі Києва. Простір має аж три поверхи, багато книжкових полиць, столики де можна посмакувати кавою та смаколиками та залу у якій зручно проводити різноманітні заходи. Також цікавою локацією стала дитяча зона. Тож відвідати таку унікальну книгарню-кав’ярню цікаво всією сім’єю. Це вже другий аванпост закладу в Києві. Перший простір "Сенс" з’явився на Печерську наприкінці 2021 року. Ви можете стати не лишень гостем, але й членом читатського клубу та замовити книжки в онлайн режимі на сайті або ж в інстаграм.

Французький ресторан від "Ресторан Гусовських"

Новий заклад Сергія та Євгена Гусовських відкриється вже до кінця лютого поруч з Володимирським ринком. Задум французького ресторану виник ще до війни, тож команда подорожувала Францією, щоб якомога краще підготуватися до втілення у Києві. Мережа Гусовських вже має три проекти реалізованих у столиці, це: Pantagruel, Napule і "Шоті". Новий проект реалізовано у тісній співпраці з архітекторкою Balbek Bureau.

Кафе "Марія" на Лук'янівці

Чудова компанія зібралася, щоб втілити в реальність задум. Лейлу Туваклієву та Юрія Радька ви можете впізнати за круасанами та випічкою на Гончара, Олександра Боровського за кафе "Дублер" (співзасновник) на Печерську, Петра Полторакіна одразу за двома закладами Yellow Place та "Мінус перший". Кожен із засновників має своє окрему нішу діяльності та відповідальності, і ви завдяки складеній роботі команди отримуєте чудову новинку, яку вже можна відвідати.

Instagram

Mosa by Mimosa у "Французькому кварталі" на Либідській

Круто, коли твій сусід смачна піца. На цей раз пощастило "Французькому кварталу", але й ви можете скуштувати різноманітні трикутники. Такі новинки як "п'ять сирів", "Мортаделла з фісташками" та ексклюзивна "Папероні" варті того, щоб приїхати з іншого берега столиці, або просто замовити собі додому. Ті, хто вже побував у першому закладі, відкритому Ігорем Сухомлином Mimosa Brooklyn Pizza, розуміються на справності любові до піци.

Instagram

Чебуреки на Подолі "Міністерство чебуреків"

Від засновників "Міністерства шаурми" Спартака Валішаєва та Євгена Таллера ловіть смачну новинку, яка існує на вул. Сагайдачного разом зі своїм першим побратимом. Це новий рівень стритфуд культури, яка швидко заволодіває вулицями міст України. Абсолютно комфортабельні простори для великих компаній, сімей та неординарних зустрічей. Відвідайте, щоб оцінити смаки та рівень обслуговування.

Ресторан "Вм’ясо"

Справжнісінький рай для тих, хто обожнює м’ясні страви вже відкрився на вул. Нижній Вал на Подолі. Ця харківська мережа дивує різноманіттям м’ясних страв та напоїв до вашого столу. Ви можете розпочати своє знайомство с закладом одразу зі сніданку та отримати круту яєчню з беконом або ж хумус с печеним серцем. Замовляйте великі домашні бургери або ж одразу стейки, щоб насолодитися досхочу.

Instagram

Nunu Diner на Подолі

Шеф–кухар Юрій Нікітюк має цілу мережу шаурма–ресторанів і, вже зимою, відкриває свій аванпост на Ярвалу біля Золотих Воріт. Заклад буде доволі великим та розширить своє меню, тож ви маєте змогу отримати задоволення не лишень від шаурми.

Провести попередню дегустацію ви можете вже на Подолі, Позняках та на Шота Руставелі.

Кафе "Жайворонки" на Глибочинській

Зірка телешоу "Майстер–шеф" Катерина Пскова вже презентувала свій новий проект "Жайворонки". Новий заклад свідомо зроблений як простір для зустрічей та спілкування. На вас чекає меню зі сніданками, обідами та смачними десертами, а також широкий асортимент винної карти. Назва обрана зовсім не випадково, а як символ волі та свободу, вибору та світогляду.

Першим проектом Катерини Пєскової є Rafinad, де ви можете скуштувати найрізноманітніші десерти.

"Плюс" на Подолі – стритфуд

Лютий стане досить насиченим місяцем по новинках гастрономічної сцени і охопить відкриття простору стритфуду "Плюс". В меню шаурма, хот–доги та різноманіття кавових напоїв. Ви можете захопити смачну їжу із собою, а можете зручненько вмоститися у невеличкому затишному просторі.

Ресторан Novella на Подолі

Середземноморська кухня від переможця конкурсу "Майстер–шеф" Вадима Безинського. Після вдалого тогорічного старту ресторану "Наші" талановитий шеф подвоює свої досягнення. Кияни та гості міста зможуть насолодитися відкритою кухнею, посмакувати неаполітанську піцу та відвідати коктейль-бар, де професійні міксологи втілять ваші забаганки.

Смачного та переможного 2024 року всым нам.