Вкусные новинки, которые вот-вот появятся в Киеве. Рестораны и интересные заведения 2024

Гурманы и любящие расширять гастрономические горизонты должны сохранить в своих закладках новые рестораны и заведения столицы, которые распахнут свои двери в 2024 году. От меню французской кухни до интересных шаурмичных. Запланируйте свои вкусные выходные в одном из заведений и не упустите открытия, чтобы получить бонусы и подарки.

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Кофейня-магазин "Смысл" на Крещатике

Может вы уже видели в центре арочные окна с надписью "Здесь должны появиться важные слова". Так пересмотрите еще раз, потому что уже появились. Январь стал стартом для уникального книжного магазина–кафе в центре Киева. Пространство имеет три этажа, много книжных полок, столики, где можно посмаковать кофе и вкусностями и зал, в котором удобно проводить разнообразные мероприятия, также интересной локацией стала детская зона, поэтому посетить такой уникальный книжный магазин-кафе интересно всей семьей. Это уже второй аванпост заведения в Киеве. Первое пространство "Смысл" появилось на Печерске в конце 2021 года. Вы можете стать не только гостем, но и членом читательского клуба и заказать книги в онлайн режиме на сайте или в инстаграммах.

Французский ресторан от "Ресторан Гусовских"

Новое заведение Сергея и Евгения Гусовских откроется уже к концу февраля рядом с Владимирским рынком. Замысел французского ресторана возник еще до войны, поэтому команда путешествовала по Франции, чтобы как можно лучше подготовиться к воплощению в Киеве. Сеть Гусовских уже имеет три проекта реализуемых в столице, это: Pantagruel, Napule и "Шоти". Новый проект реализован в тесном сотрудничестве с архитектором Balbek Bureau.

Кафе "Мария" на Лукьяновке

Великолепная компания собралась, чтобы воплотить в реальность замысел. Лейлу Туваклиеву и Юрия Радько вы можете узнать по круассанам и выпечке на Гончара, Александра Боровского за кафе "Дублер" (соучредитель) на Печерске, Петра Полторакина сразу по двум учреждениям Yellow Place и "Минус первый". и ответственности, и вы благодаря составленной работе команды получаете отличную новинку, которую уже можно посетить.

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Mosa by Mimosa во "Французском квартале" на Лыбидской

Круто, когда твой сосед вкусная пицца. На этот раз повезло "Французскому кварталу", но и вы можете отведать разнообразные треугольники. Такие новинки как "пять сыров", "Мортаделла с фисташками" и эксклюзивная "Буманы" стоят того, чтобы приехать с другого берега столицы, или просто заказать себе домой. Те, кто уже побывал в первом заведении, открытом Игорем Сухомлином Mimosa Brooklyn Pizza, разбираются в исправности любви к пицце.

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Чебуреки на Подоле "Министерство чебуреков"

От основателей "Министерства шаурмы" Спартака Валишаева и Евгения Таллера ловите вкусную новинку, которая существует на ул. Сагайдачного вместе со своим первым собратьем. Это новый уровень стритфуд культуры, которая быстро завладевает улицами городов Украины. встреч Посетите, чтобы оценить вкусы и уровень обслуживания.

Ресторан "Вмясо"

Самый настоящий рай для обожающих мясные блюда уже открылся на ул. Нижний Вал на Подоле. Эта харьковская сеть удивляет разнообразием мясных блюд и напитков к вашему столу. Вы можете начать свое знакомство с заведением сразу с завтрака и получить крутую яичницу с беконом или хумус с печеным сердцем. Заказывайте большие домашние бургеры или сразу стейки, чтобы насладиться вволю.

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Nunu Diner на Подоле

Шеф-повар Юрий Никитюк имеет целую сеть шаурма-ресторанов и, уже зимой, открывает свой аванпост на Ярвалу у Золотых Ворот. Заведение будет довольно большим и расширит свое меню, так что вы можете получить удовольствие не только от шаурмы.

Провести предварительную дегустацию можно уже на Подоле, Позняках и на Шота Руставели.

Кафе "Жаворонки" на Глубочинской

Звезда телешоу "Мастер-шеф" Екатерина Пскова уже презентовала свой новый проект "Жаворонки". Новое заведение сознательно сделано как пространство для встреч и общения. Вас ждет меню с завтраками, обедами и вкусными десертами, а также широкий ассортимент винной карты. Название выбрано совсем не случайно, а как символ воли и свободы, выбора и мировоззрения.

Первым проектом Екатерины Песковой является Rafinad, где вы можете отведать самые разные десерты.

"Плюс" на Подоле – стритфуд

Февраль станет довольно насыщенным месяцем по новинкам гастрономической сцены и охватит открытие пространства стритфуда "Плюс". В меню шаурма, хот-доги и разнообразия кофейных напитков. Вы можете увлечь вкусную еду с собой, а можете удобно устроиться в небольшом уютном пространстве.

Ресторан Novella на Подоле

Средиземноморская кухня от победителя конкурса "Мастер-шеф" Вадима Безинского. После удачного старта ресторана "Наши" талантливый шеф удваивает свои достижения. Киевляне и гости города смогут насладиться открытой кухней, отведать неаполитанскую пиццу и посетить коктейль–бар, где профессиональные миксологи воплотят ваши прихоти.

Вкусного и победного 2024 года всем нам.