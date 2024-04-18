Смачні заклади Одеси, Львова та Києва розташовані у підвальних приміщеннях. Можете не переривати свій гарний момент

Війна вносить свої корективи у нашу буденність. Організувати свято для себе стало завданням із зірочкою. Однією з причин слугують повітряні тривоги, під час яких заклади змушені зачинятися. З нашою підбіркою смачних закладів у підвальних приміщеннях можете більше не ставити своє свято чи важливий момент на паузу.

Смачні "бункери" Одеси

Окрім катакомб, де можна відвідати гарні та смачні екскурсії, в Одесі є багато кафе та ресторанів зали яких знаходяться у підвальних приміщеннях. Вони слугують місцями відносної безпеки та локаціями, де можна не переривати обід чи вечерю під час повітряної тривоги.

Ресторан "Гамбрінус"

Ця пивна сцена Одеси існує вже понад 130 років. Розташувавшись у самому центрі міста, навпроти Гор-саду, ресторан приваблює мешканців та гостей меню з широким асортиментом пива, в тому числі й крафтового. Втім, тут можна влаштувати й чудову вечерю, завдяки вибору гарячих закусок, салатів, м’ясних та рибних страв, а також зайти на чай або каву з чудовими десертами. Ресторан чекає на своїх відвідувачів з 12.00 до 19.00.

UNIT CAFE

Кафе має два поверхи для зручного розташування гостей нульовий та перший. Верхній зал облаштовано диванами та столиками, а також великим пласким екраном, для проведення додаткових заходів або перегляд матчів. VIP зона нульового поверху має інтер’єри, які імпонують любителям гри у "S.T.A.L.K.E.R". Підвальна зала підійде для великих компаній або вечірок, та не зачиняється під час повітряної тривоги. У кафе ви можете скуштувати найсмачніші українські, італійські та суто одеські страви. Це можуть бути як сніданки, так і вечері, бізнес-ланчі, або ж алкогольні чи безалкогольні вечірки.

Кафе "Алхімія"

Якщо ви гуляєте Дерибасівською і хочете додати собі різнобарвного смачного настрою - вам сюди. Яскраві кольори, підсвітка та розширене європейське меню з вегетаріанськими та дитячими стравами. З 12.00 до 15.00 можна попасти на бізнес-ланчі та скуштувати більше й трохи заощадливіше. Сезонне меню означає натуральні продукти у вашій тарілці.

КАВ'ЯРНЯ SALUTE

Коли переривають ранкову каву розчарування не полишає цілий день. У кав’ярні SALUTE цього не станеться. Спускайтеся вслід за персоналом та продовжуйте початок свого вдалого дня. В меню і холодна і гаряча кава, а також вдалі мікси. До напою ви можете вибрати ранковий круасан, сендвіч або горіховий батончик з печивом. Розташований бадьорий заклад на вулиці Віце-адмірала Жукова.

РЕСТОРАН "КАЗКА RESTART"

Хочете спокійно скуштувати блюда італійської, європейської та японської кухні? Спускайтеся у "бункер" закладу з барною стійкою, плоским екраном та великими посадочними місцями для компаній. Ресторан працює до 21.00

Смачні "бункери" Києва

Багато Київських ресторанів з залами-підвалами повісили вказівники укриття, щоб під час повітряної тривоги укритися від небезпеки могли не тільки відвідувачі ресторану, але й перехожі.

JACUZZI

Фонтан–бар на вул. Велика Житомирська 25/2. Має у меню бріош-бургери, супи, салати, смачні десерти та широкий вибір в алкогольному меню, включаючи фірмові коктейлі.

Parovoz SpeakEasy

Мережа закладів у підвальних приміщеннях. Це спікізі-бари, де на вас чекатиме гарний вибір вина у меню і дружня атмосфера. Стейки та різноманітні закуски прикрасять ваше очікування чи свято. Мережа була відмічена у ТОП 500 барів світу, тож, смачного.

Один з закладів розташовано по вул. Велика Васильківська, 19.

BeerЖа

Заклад відомий у столиці пивною біржою, де обвал цін іноді дорівнює до - 40%. В меню знайдуться і гарний вибір закусок під пиво, і банкетні блюда до вашого свята. Приміщення бару, й справді, схоже на бункер, бо має аварійне освітлення на випадок відключення енергопостачання, та й значні запаси води та їжі.

Адреса закладу: вул. Регенераторна 4а.

Товстий Лев

Привабливе місце для великих компаній. Біг Сети та Угорська тарілка дозволять зробити гарний стіл за приємною ціною, та урізноманітнити ваші смаки. Цікавим додатком до інтер'єру закладу став музичний автомат, де ви можете замовити улюблений трек. Заклад гостинно вітає вас разом з домашніми улюбленцями.

Адреса: вул. Велика Васильківська, 18а.

Urban Grill

Гриль-бар та сідерія, в якій можна атмосферно та смачно посидіти як великою компанією, так і в двох. В ресторані три різноманітних за інтерьєрами поверхи, та під час повітряної тривоги всі можуть переместитися до зали у підвальному приміщенні.

Адреса: вул. Хорива 25/12

Смачні "бункери" Львова

Старовинне місто Лева має безліч привабливих, відомих та смачних локацій в "підземеллях". Погуляємо центром міста, щоб знати де смачно сховатися.

Криївка

Гуляючи у вихідні та святкові дні на Площі Ринок, черга до Криївки ніколи не закінчується. Популярність закладу обумовлена чудовою кухнею, а створеною атмосферою. Цікава подача блюд польової української кухні, у військовому посуді, підкорює не лише місцевих, але й закордонних гостей.

Адреса: Площа Ринок, 14.

П’яте Підземелля

Дуже аутентичний заклад з 5 залами під землею. Замовлення вам принесуть середньовічні монахи та господині, а пивом частувати будуть з глиняних кухликів. Тож ваш захід може бути дуже стильним та атмосферним.

Адреса: Площа Ринок, 5.

Реберня під Арсеналом

Здається, що черга до Реберні під Арсеналом ніколи не закінчується, навіть в святкові дні. Реберця на вогні стали відомими далеко за межами України, а атмосфера та унікальна подача блюд викликає захоплення в кожного, хто сюди потрапив. Намальовані тарілки, спеціальні фартухи, а якщо почули бій у гонг, тікайте під стіл)))

Адреса: вул. Підвальна, 5.

Трапезна Ідей

Підвали колишнього монастиря сьогодні мають досить творчу та затишну атмосферу. У ресторані подають блюда галицької кухні, а за столиками завжди можна побачити знайомі обличчя з афіш міста.

Адреса: вул. Валова, 18А.

Копальня кави

Якщо вас застала повітряна тривога у Копальні Кави, беріть екскурсію. Стільки цікавих вражень та знань хоч раз в житті потрібно додати до свого бадьорого напою у Львові.

Аромат карамелі та кавових зерен ще довго не покине вас.

Адреса: Площа Ринок, 10.