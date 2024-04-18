Вкусные заведения Одессы, Львова и Киева находящиеся в подвальных помещениях. Можете не прерывать свой хороший момент

Война вносит свои коррективы в наш досуг. Организовать праздник для себя стало задачей со звездочкой. Одна из причин – воздушные тревоги, из–за которых заведения вынуждены закрываться. С нашей подборкой вкусных заведений в подвальных помещениях вы можете больше не ставить свой праздник или важный момент на паузу.

Вкусные "бункеры" Одессы

Кроме катакомб, где можно посетить красивые и вкусные экскурсии, в Одессе есть много кафе и ресторанов, залы которых находятся в подвальных помещениях. Они служат местами относительной безопасности и локациями, где можно не прерывать обед или ужин во время воздушной тревоги.

Ресторан "Гамбринус"

Эта пивная сцена Одессы существует уже более 130 лет. Расположившись в самом центре города, напротив Гор-сада, ресторан привлекает жителей и гостей меню с широким ассортиментом пива, в том числе и крафтового. Впрочем, здесь можно устроить и отличный ужин, благодаря выбору горячих закусок, салатов, мясных и рыбных блюд, а также зайти на чай или кофе с отличными десертами. Ресторан ждет своих посетителей с 12.00 до 19.00.

UNIT CAFE

Кафе имеет два этажа для удобного расположения гостей нулевой и первый. Верхний зал оснащен диванами и столиками, а также большим плоским экраном, для проведения дополнительных мероприятий или просмотра матчей. VIP зона нулевого этажа имеет интерьеры, которые импонируют любителям игры в "STALKER". Подвальный зал подойдет для крупных компаний или вечеринок и не закрывается во время воздушной тревоги. В кафе вы можете отведать вкуснейшие украинские, итальянские и чисто одесские блюда. Это могут быть как завтраки, так и ужины, бизнес-ланчи, или алкогольные или безалкогольные вечеринки.

Кафе "Алхимия"

Если вы гуляете по Дерибасовской и хотите добавить себе разноцветного вкусного настроения – вам сюда. Яркие цвета, подсветка и европейское меню с вегетарианскими и детскими блюдами. С 12.00 до 15.00 можно попасть на бизнес-ланчи и отведать больше и немного экономнее. Сезонное меню означает натуральные продукты в тарелке.

КОФЕ SALUTE

Когда прерывают утренний кофе разочарование не оставляет целый день. В кафе SALUTE этого не произойдет. Спускайтесь вслед за персоналом и продолжайте начало своего удачного дня. В меню и холодный и горячий кофе, а также удачные миксы. К напитку вы можете выбрать утренний круассан, сэндвич или ореховый батончик с печеньем. Расположено бодрое заведение на улице Вице-адмирала Жукова.

РЕСТОРАН "СКАЗКА RESTART"

Хотите спокойно отведать блюда итальянской, европейской и японской кухни? Спускайтесь в "бункер" заведения с барной стойкой, плоским экраном и большими посадочными местами для компаний. Ресторан работает до 21.00

Вкусные "бункеры" Киева

Многие Киевские рестораны с залами-подвалами повесили указатели укрытия, чтобы во время воздушной тревоги укрыться от опасности могли не только посетители ресторана, но и прохожие.

JACUZZI

Фонтан-бар на ул. Большая Житомирская 25/2. Есть в меню бриош-бургеры, супы, салаты, вкусные десерты и широкий выбор в алкогольном меню, включая фирменные коктейли.

Паровоз SpeakEasy

Сеть заведений в подвальных помещениях. Это спикизи-бары, где вас ждет хороший выбор вина в меню и дружеская атмосфера. Стейки и всевозможные закуски украсят ваше ожидание или праздник. Сеть была отмечена в ТОП 500 баров мира, поэтому вкусного.

Одно из заведений расположено по ул. Большая Васильковская, 19

BeerЖа

Заведение известно в столице пивной биржей, где обвал цен иногда равен до – 40%. В меню найдутся и хороший выбор закусок под пиво, и банкетные блюда к вашему празднику. Помещение бара действительно похоже на бункер, потому что имеет аварийное освещение на случай отключения энергоснабжения, да и значительные запасы воды и пищи.

Адрес заведения: ул. Регенераторная 4а.

Толстый Лев

Привлекательное место для крупных компаний. Бег Сети и Венгерская тарелка позволят сделать красивый стол по приятной цене и разнообразить ваши вкусы. Интересным приложением к интерьеру заведения стал музыкальный автомат, где вы можете заказать любимый трек. Заведение гостеприимно поздравляет вас вместе с домашними питомцами.

Адрес: ул. Большая Васильковская, 18а.

Urban Grill

Гриль-бар и сидерия, в которой можно атмосферно и вкусно посидеть как большой компанией, так и двух. В ресторане три разнообразных по интерьеру этажа, и во время воздушной тревоги все могут переместиться в зал в подвальном помещении.

Адрес: ул. Хорива 25/12

Вкусные "бункеры" Львова

Старинный город Льва имеет множество привлекательных, известных и вкусных локаций в подземельях. Погуляем по центру города, чтобы знать где вкусно спрятаться.

Крыевка

Гуляя в выходные и праздничные дни на Площади Рынок, очередь в Крыивку никогда не заканчивается. Популярность заведения обусловлена великолепной кухней, а созданной атмосферой. Интересная подача блюд полевой украинской кухни в военной посуде покоряет не только местных, но и зарубежных гостей.

Адрес: Площадь Рынок, 14

Пятое Подземелье

Очень аутентичное заведение с 5 залами под землей. Заказы вам принесут средневековые монахи и хозяйки, а пивом угощать будут из глиняных кружек. Поэтому ваше мероприятие может быть очень стильным и атмосферным.

Адрес: Площадь Рынок, 5

Реберня под Арсеналом

Кажется, что очередь Реберни под Арсеналом никогда не заканчивается, даже в праздничные дни. Ребрышки на огне стали известны далеко за пределами Украины, а атмосфера и уникальная подача блюд вызывает восхищение у каждого, кто сюда попал. Нарисованные тарелки, специальные фартуки, а если услышали бой в гонг, бегите под стол)))

Адрес: ул. Подвальная, 5.

Трапезная Идей

Подвалы бывшего монастыря сегодня имеют достаточно творческую и уютную атмосферу. В ресторане подают блюда галицкой кухни, а за столиками всегда можно увидеть знакомые лица из афиш города.

Адрес: ул. Волова, 18А.

Копальня кофе

Если вас застала воздушная тревога в Копи Кофе, берите экскурсию. Столько интересных впечатлений и знаний хоть раз в жизни нужно добавить к своему бодрящему напитку во Львове.

Аромат карамели и кофейных зерен еще долго не покинет вас.

Адрес: Площадь Рынок, 10