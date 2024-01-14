Зима у карпатській Верховині. Чим зайнятися де зупинитися та що роздивитися

Верховина стала осередком гуцульської культури та українською скарбницею збереження традицій та вірувань. Сьогодні туристи з усього світу воліють побачити, почути та роздивитися колоритні вбрання, збережений музичний фонд та святкові традиції української нації, яка стала взірцем мужності та сміливості для всього світу. А поки закордонних сміливих туристів не так багато самі українці теж не проти нагадати собі давні традиції та збагатити свої знання українським фольклором.

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Зима у Верховині дарує всю красу гірськолижних курортів, може й не таких розкручених як Буковель, але точно не менш цікавих та веселих. Розкішні готельні комплекси, спа та ресторани додають сучасного комфорту та можуть конкурувати з відомими курортами.

Відкрийте для себе Верховину зручно та з комфортом завдяки нашому огляду від UAPortal.

Як дістатися Верховини

ЖД вокзалу у Верховині немає тож прямим сполученням слугують лишень автобуси. Наприклад зі столиці є прямий нічний рейс, який відправляється з автовокзалу. Для охочих хоч трохи поспати в дорозі зручним способом дістатися Верховини може бути потяг до Івано-Франківська, а з автовокзалу міста вже автобусом.Або ж колійні напрямки Київ – Ворохта, Київ – Рахів та Львів – Рахів. Місто Чернівці також можуть служити відправною автобусною точкою.

Як виглядає Верховина

Містечко у долині між піками гір, що стрімко підіймаються, виглядає, як справжній рай в будь-яку пору року. Взимку, на вершині в 620 м над рівнем моря, це особлива білосніжна казка з скованою у лід бурхливою річкою, великим вибором гірських схилів для катання на лижах, санчатах, тюбінгу та трійці коней, яка є однією з візитних карток Верховини. Тільки уявіть розписані сани в українських хустках та запряжені трійкою скакунів з дзвіночками. Цей незабутній досвід обов’язковий у Верховині.

Свята заповнюють селище обрядовими піснями, колядками та видовищними традиційними виступами, які заряджають енергією свят та гордістю за свою націю та країну.

Де зупинитися у Верховині

Вибір житла у селищі має великий діапазон цін та комфорту. Ви зможете знайти комфорт для вашого особистого бюджету, а ми дамо варіанти для роздумів.

Котедж "FOREST&FORELHILL"

Закрита територія з одноповерховим котеджем на 4 особи. Двір оснащений мангалом, гойдалкою, батутом та сіновалом. Котедж має кухню поєднану з вітальнею та спальню з великим ліжком. Вартість проживання у котеджі від 3 500 до 6 000 грн (кінець грудня та січень) за добу.

Глемпінг "Хатина на полонині"

Надсучасне глемпінгове містечко, де кожен намет має комфортабельне двоспальне ліжко, невеличку лаундж зону та побутові зручності. Сніданки подаються просто в намети, за бажанням обіди та вечері також. Містечко має гарне розташування для зимових розваг та екскурсійних подорожей. Ціна за намет 4 030 за добу.

Готель "Родинний Затишок"

Гостьовий будинок на декілька номерів має на своїй території сад та зону барбекю. Кожен номер має свою кухню та облаштовану їдальню. Неподалік знаходяться гірки для катання на лижах. Покращений двомісний номер має комин. Ціни від 1600 грн за добу (мінімальне бронювання від 2 діб).

Комплекс Верховель

Сучасний гостьовий комплекс оснащений критим басейном та спа-центром. Обслуговування номерів дозволяє замовляти їжу в номер та мати прибирання за замовленням. На території комплексу є ресторан з гуцульською та європейською кухнею. Номери дуже сучасні та елегантні. Ціни від 1 800 за двомісний номер і 4 200 за номер на 4 особи.

Гуцульські страви, які варто спробувати на Верховині

Смак гуцульщини має насичений та приємний присмак грибів, сухофруктів, маку, бринзи та шкварок. Оберіть собі страву на кожен день, щоб насолодитися натуральною та домашнею їжею.

Банош;

Токан (мамалига);

Гуцульський борщ;

Росівниця;

Грибна юшка;

Гуцульськи голубці;

Книші;

Гуслянка.

Що роздивитися на Верховині

Як ви вже там то не пропустіть жодного концерту та якогось виступу який проходитиме у селищі. Вам запам’ятаються пісні, що хапають за душу та наряди, що дарують радість оку.

Класними локаціями для відвідування стануть:

Музей Гуцульської Магії;

Хата з кінофільму "Тіні забутих предків";

Музей музичних інструментів Романа Кумлика;

Оглядова вежа;

Дегустаційний зал - музей штопора;

Музей у Трембітаря;

Музей "Хата - Стая".

Відвідуючи Верховину прислухайтеся до розмов, привезете із собою не лишень сувеніри, але й збагачений словниковий запас.