Зима в карпатской Верховине. Чем заняться, где остановиться и что рассмотреть

Верховина стала центром гуцульской культуры и украинской сокровищницей хранения традиций и верований. Сегодня туристы со всего мира предпочитают увидеть, услышать и рассмотреть колоритные наряды, сохраненный музыкальный фонд и праздничные традиции украинской нации, которая стала образцом мужества и смелости для всего мира. А пока зарубежных смелых туристов не так много сами украинцы тоже не прочь напомнить себе давние традиции и обогатить свои знания украинским фольклором.

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Зима в Верховине дарит всю красоту горнолыжных курортов, может и не таких раскрученных как Буковель, но не менее интересных и веселых. Роскошные гостиничные комплексы, спа и рестораны придают современный комфорт и могут конкурировать с популярными курортами.

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Как добраться Верховины

ЖД вокзала в Верховине нет, поэтому прямым сообщением служат только автобусы. К примеру из столицы есть прямой ночной рейс, который отправляется с автовокзала. Для желающих хоть немного поспать в дороге удобным способом добраться до Верховины может быть поезд в Ивано–Франковск, а с автовокзала города уже автобусом. Или путевые направления Киев – Ворохта, Киев – Рахов и Львов – Рахов. Черновцы также могут служить отправной автобусной точкой.

Как выглядит Верховина

Поселок в долине между стремительно поднимающимися пиками гор выглядит, как настоящий рай в любое время года. Зимой, на вершине в 620 м над уровнем моря, это особая белоснежная сказка со скованной в лед бурной рекой, большим выбором горных склонов для катания на лыжах, санках, тюбинге и троице лошадей, которая является одной из визитных карт Верховины. Только представьте расписанные сани в украинских платках и запряженные тройкой скакунов с колокольчиками. Этот незабываемый опыт обязателен в Верховине.

Праздники заполняют поселок обрядовыми песнями, колядками и традиционными зрелищными выступлениями, которые заряжают энергией праздников и гордостью за свою нацию и страну.

Где остановиться в Верховине

Выбор жилья в поселке имеет большой диапазон цен и комфорта. Вы сможете найти комфорт для вашего личного бюджета, а мы предоставим варианты для размышления.

Коттедж "FOREST&FORELHILL"

Закрыта территория с одноэтажным коттеджем на 4 человека. Двор оснащен мангалом, качелями, батутом и сеновалом. Коттедж имеет кухню, совмещенную с гостиной и спальню с большой кроватью. Стоимость проживания в коттедже от 3500 до 6000 грн (конец декабря и январь) в сутки.

Глемпинг "Хижина на горной долине"

Сверхсовременный глемпинговый городок, где каждая палатка имеет комфортабельную двуспальную кровать, небольшую лаундж зону и бытовые удобства. Завтраки подаются прямо в палатки, по желанию обеды и ужина. Поселок имеет хорошее расположение для зимних развлечений и экскурсионных путешествий. Цена за палатку 4030 в сутки.

Гостиница "Семейный Уют"

Гостевой дом на несколько номеров имеет на своей территории сад и барбекю. Каждый номер имеет свою кухню и обустроенную столовую. Неподалеку находятся горки для катания на лыжах. Улучшенный двухместный номер с 1 кроватью. Цены от 1600 грн в сутки (минимальное бронирование от 2 суток).

Комплекс Верховель

Современный гостевой комплекс оснащен крытым бассейном и спа-центром. Обслуживание номеров позволяет заказывать еду в номер и иметь уборку по заказу. На территории комплекса есть ресторан с гуцульской и европейской кухней. Номера очень современные и элегантные. Цены от 1800 за двухместный номер и 4200 за номер на 4 человека.

Гуцульские блюда, которые следует попробовать на Верховине

Вкус гуцульщины имеет насыщенный и приятный вкус грибов, сухофруктов, мака, брынзы и шкварок. Выберите блюдо на каждый день, чтобы насладиться натуральной и домашней едой.

Банош;

Токан (мамалыга);

Гуцульский борщ;

Росовница;

Грибная уха;

Гуцульские голубцы;

Кныши;

Гуслянка.

Что посмотреть на Верховине

Если вы там не пропустите ни одного концерта и какого-нибудь выступления, которое будет проходить в поселке. Вам запомнятся песни, хватающие за душу и наряды, дающие радость глазу.

Классными локациями для посещения станут:

Музей Гуцульской магии;

Дом из кинофильма "Тени забытых предков";

Музей музыкальных инструментов Роман Кумлик;

Обзорная башня;

Дегустационный зал – музей штопора;

Музей в Трембитаре;

Музей "Дом - Стоя".

Посещая Верховину, прислушайтесь к разговорам, привезете с собой не только сувениры, но и обогащенный словарный запас.