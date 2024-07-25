Що варто спробувати під час відпустки на Західній Україні. Унікальні ремесла в якості арт терапії
Подорожуючи Західною Україною, маєте гарний шанс навчитися давнім збереженим ремеслам, які стануть у нагоді в тяжкі моменти життя. Список цікавих вражень в Карпатах та Прикарпатті насичений майстер–класами та дегустаціями, тож не гайте часу у відпустці лежачи на шезлонгу, займіться арт терапією по–закарпатськи.
Ліжникарство – візитна картка Прикарпаття
Івано-франківська область відома своїм плетінням вовняних пледів. Це ремесло передається с покоління в покоління в майже кожній хаті Косівського району. Якщо ви хочете сплести собі якісного натурального теплого зимового пледа, та трохи порелаксувати над прядкою, направляйтеся прямо в музей "Лыжникарства та старожитностей", який розташовано у селищі Яворів. Ви дізнаєтеся про тонкощі вибору пряжі, саме плетіння та. навіть зірок. які вже придбали яворівські вовняні пледи.
Ще одним ремеслом Прикарпаття є гончарство. Подейкують, що гончарство одне з найкращих тактильних видів арт терапії. Формування глиняного виробу концентрує, балансує та гармонізує нервову систему. В разі чого можна вдарити кулаком по глині та розпочати спочатку. глина вбере всі ваші турботи та вгамує злість, а перший створений кухлик подарує неймовірну радість та дорогу річ, з якої ви будете попивати свій ранковий чай. Щоб зловити дзен з гончарства з ароматом кави. відправляйтеся в селище Косів у майстерню під назвою "Gonchar.coffee".
Ковальство – візитна картка Закарпаття
Зігнути метал та створити з нього красивий витвір мистецтва можуть ковалі Закарпаття. Таке ремесло загартовує, заземляє негативні енергії та виховує впевненість у своїх силах. Найвідоміша кузня знаходиться в селищі Лисичово, Хустського району. Музей-кузня проводить не лише майстер-класи, на її території проходить найвідоміший фестиваль ковальства. В цей період до кузні з'їжджаються майстри зі всієї України та демонструють металевий талант.
Різьба по дереву стане ще одним враженням та терапевтичним заняттям. Зробіть свою першу дерев’яну дошку з мріями про майбутнє та розвиньте свою фантазію та вміння вивчаючи різноманітні узори та освоюючи спеціальне приладдя майстрів. Яскраві враження від різьби по дереву можна отримати в місті Рахів, або гуцульському Парижі. В музей різьби Юрія Павловича є усе необхідне, щоб опанувати давнє ремесло українців.
Лозоплетіння є візитною карткою селища Іза, Хустського району. Майстерність місцевих мешканців вражає, ви побачите не тільки кошики чи хлібнички, але й зможете посидіти у сплетених кріслах-гойдалках та, навіть прикупити плетений стіл, або шафу. Вироби місцевих майстрів лозоплетіння подорожують усією Україною, та якість роботи оцінена і закордонними ринками.
Якщо хочете охопити все одразу
Таким осередком стародавніх українських ремесел є селище Яблуниця в Івано–франківській області. Хатини–майстерні вражають різноманіттям занять, які хочеться спробувати власноруч.
Враження, які варто спробувати:
- ліжникарство;
- виготовлення виробів з дерева, міді та бронзи;
- бісероплетіння;
- гончарство;
- писанкарство;
- ковальство.
Повноцінна арт терапія, яку ви зможете реалізовувати кожного дня, обравши за смаком.
Відпочиваючи в Буковелі не пропустіть похід до етнопарку "Гуцул Ленд". Ви поринете в атмосферу гуцульщини та українську культуру й традиції. Спробуйте себе у ролі ткача, або гончара та створіть свої перші сувеніри на подарунок власними руками. Майстер класи в Буковелі дуже популярні, особливо під час літніх відпусток та зимових канікул, тож бронюйте місця заздалегідь.
Ужгород також може пишатися осередком, де зберігаються українські ремесла. Відвідуючи Закарпатський музей народної архітектури та побуту, ви можете спробувати такі види ремесел як:
- гончарство;
- ліпка з глини;
- свічкарство;
- ткацтво;
- писанкарство;
- виготовлення пряників.
На територію музею ви можете відвідати цікаві екскурсії, подивитися вражаючі експонати та познайомитися з найвідомішими майстрами та талантами України.
Ближче та наочно познайомитися з давніми ремеслами можна відвідуючи етнографічні музеї, заглядаючи в сувенірні лавки, беручи участь у фестивалях, сходивши на ярмарок, або ринок.
Від хобі до бізнесу декілька кроків
Відпочиваючи на Західній Україні, ви побачите, як багато людей перетворили свої улюблені заняття на роботу і бізнес. Це приклад слідування за мрією та спрямованість до своєї цілі. Як показало життя витвори, які виробляються руками людини завжди актуальні, потрібні та необхідні. Майстер вкладає у свої витвори серце й душу, даруючи радість і ділячись щастям займатися своєю справою, з усіма, хто купує його витвори мистецтва.
Оберіть свою арт терапію, та навчайтеся у найкращих майстрів, на яких багата Західна Україна.