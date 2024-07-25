Що варто спробувати під час відпустки на Західній Україні. Унікальні ремесла в якості арт терапії

Подорожуючи Західною Україною, маєте гарний шанс навчитися давнім збереженим ремеслам, які стануть у нагоді в тяжкі моменти життя. Список цікавих вражень в Карпатах та Прикарпатті насичений майстер–класами та дегустаціями, тож не гайте часу у відпустці лежачи на шезлонгу, займіться арт терапією по–закарпатськи.

Ліжникарство – візитна картка Прикарпаття

Івано-франківська область відома своїм плетінням вовняних пледів. Це ремесло передається с покоління в покоління в майже кожній хаті Косівського району. Якщо ви хочете сплести собі якісного натурального теплого зимового пледа, та трохи порелаксувати над прядкою, направляйтеся прямо в музей "Лыжникарства та старожитностей", який розташовано у селищі Яворів. Ви дізнаєтеся про тонкощі вибору пряжі, саме плетіння та. навіть зірок. які вже придбали яворівські вовняні пледи.

Західна Україна може навчити ремеслу ліжникарства. Джерело: https://ekarpaty.com/ Західна Україна може навчити ремеслу ліжникарства. Джерело: https://ekarpaty.com/

Вміння ліпити з глини давнє українське ремесло. Джерело: http://etno-selo.com.ua/ Вміння ліпити з глини давнє українське ремесло. Джерело: http://etno-selo.com.ua/

Ще одним ремеслом Прикарпаття є гончарство. Подейкують, що гончарство одне з найкращих тактильних видів арт терапії. Формування глиняного виробу концентрує, балансує та гармонізує нервову систему. В разі чого можна вдарити кулаком по глині та розпочати спочатку. глина вбере всі ваші турботи та вгамує злість, а перший створений кухлик подарує неймовірну радість та дорогу річ, з якої ви будете попивати свій ранковий чай. Щоб зловити дзен з гончарства з ароматом кави. відправляйтеся в селище Косів у майстерню під назвою "Gonchar.coffee".

Ковальство – візитна картка Закарпаття

Зігнути метал та створити з нього красивий витвір мистецтва можуть ковалі Закарпаття. Таке ремесло загартовує, заземляє негативні енергії та виховує впевненість у своїх силах. Найвідоміша кузня знаходиться в селищі Лисичово, Хустського району. Музей-кузня проводить не лише майстер-класи, на її території проходить найвідоміший фестиваль ковальства. В цей період до кузні з'їжджаються майстри зі всієї України та демонструють металевий талант.

Українські фестивалі ковалів відомі в усьому світі. Джерело: https://hoshcha.rayon.in.ua/ Українські фестивалі ковалів відомі в усьому світі. Джерело: https://hoshcha.rayon.in.ua/

Вироби з дерева додадуть затишку до інтер'єру. Джерело: http://tourism.kolrada.gov.ua/ Вироби з дерева додадуть затишку до інтер'єру. Джерело: http://tourism.kolrada.gov.ua/

Різьба по дереву стане ще одним враженням та терапевтичним заняттям. Зробіть свою першу дерев’яну дошку з мріями про майбутнє та розвиньте свою фантазію та вміння вивчаючи різноманітні узори та освоюючи спеціальне приладдя майстрів. Яскраві враження від різьби по дереву можна отримати в місті Рахів, або гуцульському Парижі. В музей різьби Юрія Павловича є усе необхідне, щоб опанувати давнє ремесло українців.

Опануйте майстерність лозоплетіння та увімкніть фантазію. Джерело: https://esu.com.ua/ Опануйте майстерність лозоплетіння та увімкніть фантазію. Джерело: https://esu.com.ua/

Лозоплетіння є візитною карткою селища Іза, Хустського району. Майстерність місцевих мешканців вражає, ви побачите не тільки кошики чи хлібнички, але й зможете посидіти у сплетених кріслах-гойдалках та, навіть прикупити плетений стіл, або шафу. Вироби місцевих майстрів лозоплетіння подорожують усією Україною, та якість роботи оцінена і закордонними ринками.

Якщо хочете охопити все одразу

Таким осередком стародавніх українських ремесел є селище Яблуниця в Івано–франківській області. Хатини–майстерні вражають різноманіттям занять, які хочеться спробувати власноруч.

Враження, які варто спробувати:

ліжникарство;

виготовлення виробів з дерева, міді та бронзи;

бісероплетіння;

гончарство;

писанкарство;

ковальство.

Повноцінна арт терапія, яку ви зможете реалізовувати кожного дня, обравши за смаком.

Вілпочинок у Буковелі буде цікавим з Гуцул Ленд. Джерело: https://bukovel.com/ Вілпочинок у Буковелі буде цікавим з Гуцул Ленд. Джерело: https://bukovel.com/

Відпочиваючи в Буковелі не пропустіть похід до етнопарку "Гуцул Ленд". Ви поринете в атмосферу гуцульщини та українську культуру й традиції. Спробуйте себе у ролі ткача, або гончара та створіть свої перші сувеніри на подарунок власними руками. Майстер класи в Буковелі дуже популярні, особливо під час літніх відпусток та зимових канікул, тож бронюйте місця заздалегідь.

Пориньте в українську культуру, традиції та ремесла. Джерело: https://visit-uzhhorod.itc.gov.ua/ Пориньте в українську культуру, традиції та ремесла. Джерело: https://visit-uzhhorod.itc.gov.ua/

Ужгород також може пишатися осередком, де зберігаються українські ремесла. Відвідуючи Закарпатський музей народної архітектури та побуту, ви можете спробувати такі види ремесел як:

гончарство;

ліпка з глини;

свічкарство;

ткацтво;

писанкарство;

виготовлення пряників.

На територію музею ви можете відвідати цікаві екскурсії, подивитися вражаючі експонати та познайомитися з найвідомішими майстрами та талантами України.

Ближче та наочно познайомитися з давніми ремеслами можна відвідуючи етнографічні музеї, заглядаючи в сувенірні лавки, беручи участь у фестивалях, сходивши на ярмарок, або ринок.

Від хобі до бізнесу декілька кроків

Відпочиваючи на Західній Україні, ви побачите, як багато людей перетворили свої улюблені заняття на роботу і бізнес. Це приклад слідування за мрією та спрямованість до своєї цілі. Як показало життя витвори, які виробляються руками людини завжди актуальні, потрібні та необхідні. Майстер вкладає у свої витвори серце й душу, даруючи радість і ділячись щастям займатися своєю справою, з усіма, хто купує його витвори мистецтва.

Оберіть свою арт терапію, та навчайтеся у найкращих майстрів, на яких багата Західна Україна.