Діти пільгової категорії мають право на відпочинок у Карпатах безкоштовно. Куди подавати заявку

Департамент соціального захисту населення в місті Суми на своїй офіційній сторінці наголошує, що діти пільгової категорії мають право на оздоровчий відпочинок протягом усього року за рахунок бюджетних коштів.

"Одним із важливих завдань департаменту соціального захисту населення на сьогодні є забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки. Це категорії дітей, які мають можливість оздоровитися та відпочити у Карпатах за бюджетне фінансування."

При цьому, підбиваючи підсумки 2023 року, Департамент соціального захисту населення ознайомлює, що за минулий рік вдалося оздоровити 235 дітей пільгових категорій у найрізноманітніших куточках Прикарпаття та Закарпаття.

У прикладах закладів оздоровлення озвучуються такі комплекси як: ДОТ "Артек–Прикарпаття" Львівської області, ТОВ "Водограй" Закарпатської області, ДЗОВ ІЛЛАРА Львівської області, ТОВ "ТОК "Едельвейс" Івано–Франківської області, ТВО "Соколята" Львівської області, ДЗОВ "Синевирське озеро".

Які категорії дітей підлягають під відпочинок оплачуваний державою

діти-сироти та позбавлені батьківського піклування

діти, взяті на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах

діти загиблих (померлих) Захисників України

діти, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків

діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту

діти з інвалідністю, які здатні до самообслуговування

діти учасників бойових дій;

діти з багатодітних та малозабезпечених сімей

діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи

рідні діти батьків-вихователів або названих батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній названій сім’ї

постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи та постраждалі внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф

діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність І або II групи

учасники дитячих творчих колективів та спортивних команд

діти, які перебувають на диспансерному обліку

діти, батьки яких є працівниками агропромислового комплексу та соціальної сфери села

талановиті та обдаровані діти

Що отримують діти на відпочинку

Протягом року діти, які відвідують оздоровчі комплекси за кошт державного фінансування отримують: триразове збалансоване харчування, змогу користуватися локаціями комплексу (басейни, майданчики тощо), можливість брати участь у різноманітних розважальних комплексах, а також організованих змаганнях або фестивалях. Діти отримують навички спілкування з однолітками та командної роботи з дітьми різновікових категорій.

Коли і куди можна подавати заявки

Якщо ваша дитина підпадає під будь–яку з вищевказаних пільгових категорій та зареєстрована у Сумській міській громаді, ви зможете подавати заявку вже з 1 лютого 2024 року не лишень на літній відпочинок, а й на інші сезони.

Для подачі заявки зверніться до Громадської приймальні департаменту (вул. Харківська, 35, робоче місце № 12).

Документи для подачі заявки

Заява, яка складається безпосередньо у Департаменті соціального захисту міста Суми.

Копія документа, що посвідчує особу дитини (свідоцтво про народження, паспорт при наявності).

Копії документів, що посвідчують приналежність дитини до пільгової категорії (юридично завірені, або оригінали документів).

Детальні роз’яснення та уточнення в індивідуальному порядку можна отримати за телефоном 787 – 112 у місті Суми.