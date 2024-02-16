Два найбільш відвідуваних міста у світі знаходяться в Туреччині

У листопаді 2023 року Всесвітня туристична організація ООН зазначила, що міжнародні подорожі досягнуть 90% від допандемічного рівня, а близько 975 мільйонів людей виїжджають за кордон протягом року. І багато з цих міжнародних мандрівників мають на увазі один спільний пункт призначення: Туреччину.

У грудні Euromonitor International опублікував власний звіт Top 100 City Destinations Index 2023, у якому детально описано 10 міст світу з найбільшою кількістю міжнародних прибуттів. Дивно, але два з чотирьох найбільш відвідуваних міст на Землі знаходяться в Туреччині – Стамбул і Анталія. Про це пише видання bbc.com.

"Стамбул очолює список за кількістю міжнародних прибуттів у 2023 році зі зростанням на 26% у порівнянні з минулим роком. За ним йде Лондон на другому місці (зростання на 17%) і Дубай на третьому (зростання на 18%)", — зазначається у звіті.

Стамбул – це розгалужений мегаполіс із населенням 15,5 мільйонів людей (найбільший у Європі). Однак більш цікавим є те, як Анталія, місто на Турецькій Рив’єрі, де проживає 1,3 мільйона людей, змогла прийняти 16,5 мільйонів іноземних відвідувачів – більше, ніж Париж, Гонконг, Бангкок і Нью-Йорк.

Анталія вже давно є популярним місцем подорожі для німців, росіян і британців, які складають переважну більшість міжнародних подорожей. Його бірюзові води, м’яка зима, гаряче літо та 300 сонячних днів історично сприяли тому.

Завдяки значному збільшенню кількості доступних рейсів більше людей з усього світу можуть відчути красу Анталії. Згідно зі звітом Euromonitor International, у 2023 році кількість іноземних відвідувачів міста зросла на 29% порівняно з 2022 роком.

"Анталія є не лише важливим туристичним центром для Туреччини, а й для всього світу. Вона відповідає очікуванням відвідувачів своєю природною красою, багатою історією, водоспадами, горами, пляжами та смачною кухнею. Я вважаю, що люди закохуються в Анталію, тому що вона пропонує більше, ніж просто відпустку", — сказав Бану Айдогду, шкільний вчитель на пенсії, який тепер проводить уроки турецької кухні в регіоні.

Але мандрівники прямують не лише до Стамбула та Анталії. Згідно з даними Генеральної дирекції державних аеропортів, у 2023 році кількість внутрішніх і міжнародних рейсів у Туреччині зросла на 16,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року, і країна, схоже, готова прийняти ще більше іноземних відвідувачів цього року.

У січні 2024 року Туреччина скасувала потребу для мандрівників із США, Канади та Мексики отримувати електронну візу для візитів, які тривають менше 90 днів. Це нещодавнє пом’якшення вимог до в’їзду, ймовірно, тільки збільшить кількість міжнародних мандрівників до Туреччини, яка зросла на 10,4% у 2023 році до понад 49 мільйонів відвідувачів.

Іншим аспектом, який приваблює відвідувачів до Туреччини, є її зростаюча індустрія медичного туризму. Згідно з даними Турецького статистичного інституту, у 2022 році близько 1,2 мільйона людей відвідали Туреччину з метою медичного туризму, що на 308% більше, ніж у 2021 році.