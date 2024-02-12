Де і як провести День Закоханих. Романтичні локації регіонів України. Сюрприз для читачів

День Святого Валентина може бути яскравим і незабутнім, якщо заздалегідь обрати романтичну локацію для відвідування. Ми вибрали для вас найяскравіші локації для пар в рызних регіонах України та підготували невеличкий СЮРПРИЗ в кінці. Нехай 14 лютого принесе лише радість у ваші стосунки.

Романтичні місця Києва

Столиця багата на романтичні локації та неповторні заняття для двох. Для піших прогулянок можна обрати одразу декілька склавши маршрут заздалегідь.

Міст закоханих та скляний міст в Маріїнському парку

Досить традиційна локація, де закохані вже багато років скріплюють свої почуття міцним замочком прикріпленим до поручнів з обох боків. Тож міст сповнений енергією кохання. Додаткову романтичну локацію столиця надбала пару років тому, але вона вже пройшла своє "бойове хрещення" і стала улюбленим панорамним майданчиком не лише місцевих мешканців, але й туристів. Скляний міст подарує гарне пейзажне місце для романтичних фото моментів.

Пам’ятник вічної любові для романтичної пригоди

Не заїжджене місце для романтичної прогулянки. Почати свою пригоду можна від метро Арсенальна, взявши у Львівській шоколадниці каву та смаколики на доріжку. Прямуйте до пам’ятника Луїджі Педетто та Мокрини Юрзук, чиє кохання пройшло 60–річне випробування відстанню, та не втратило своєї сили ні на мить.

Афіша Києва – романтичні заходи

Кохання можна підзарядити емоціями і катарсисом обравши концерт, виставу, або заходи, які поповнили сцени столиці.

Френк Сінатра. Романтичні хіти в Music Pub Pepper's Club

Стендап до дня закоханих в Shatun Pub

Романтичний вечір під зоряним небом в Київському Планетарії

Жарти від Алли Волкової в залі Театрального готелю "Турист"

Концерт LAMA в Music Pub Pepper's Club

Романтичний стендап на Сцені №6

Романтична гра в Мафію в Osocor Residence

Та багато цікавого від Карабас Київ

Романтичні побачення в Чернівцях

Відвідати Серце Чернівців мають усі закохані. Це найпопулярніше місце для фотосесії на весілля та у День Закоханих. Локація розташована в парку імені Тараса Шевченка.

Пагорб Закоханих – місце для панорамних побачень, чудових зимових пікніків з глінтвейном та гарячими улюбленими напоями. Романтичний пагорб можна знайти у Садгірському районі, зупинка "Вулиця Лісна". Для довгих піших прогулянок додайте вулицю Ольги Кобилянської, Театральну та Турецьку площі.

Концертна афіша Чернівців в цей день прикрашена:

Кінострічкою "Дон Жуан із Жашкова" в Кіноконцертній залі

Виставою "Про що мовчать чоловіки" в культурно–Мистецькому центрі ім. Миколайчука

Концертом Сергія Піскуна "Ти королева" в філармонії

Більше на Карабас

Романтичний Тернопіль

Острів Кохання в Тернополі – найпопулярніше щасливе місце закоханих. Приходьте на заході сонця та отримаєте неймовірні фото.

Більше локацій у тернополі:

Пляж "Циганка" – захопіть пару свічок та напоїв із собою.

захопіть пару свічок та напоїв із собою. Ресторан "На небі" – підіймайтесь до 6-ого (поверх) неба в самому центрі Тернополя.

підіймайтесь до 6-ого (поверх) неба в самому центрі Тернополя. Заклад NoName – веселе романтичне побачення в мексиканському стилі.

веселе романтичне побачення в мексиканському стилі. Квитки на виставу "Медовий місяць на всі 100" вже на Карабас

Романтика по-одеськи, Одеса

Окрім прогулянки центром з його колоритною гастрономічною сценою та розважальними закладами, закохані традиційно відправляються до Міського саду. Вічне дерево кохання, яке там "росте" може на 65 мовах розповісти вам про кохання. Дерево завішане серцями й замочками, де ви можете скріпити і своє кохання.

Поцілунки біля Воронцовського палацу – самі одесити вважають це місце сповненим любові та почуттів.

самі одесити вважають це місце сповненим любові та почуттів. Лавка під вербою – встигніть зайняти першими.

Концерти, вистави, стендапи вже ТУТ.

Незламний романтичний Харків

Передбачити кожен день у Харкові досить складно, але кохання має жити та перемагати. Пам’ятник Закоханим у незламному місті чекає на пари, які хочуть повторити легендарний поцілунок.

Французький бульвар та харківська Ейфелева вежа,

Подаруйте зірку з неба в Харківському Планетарії,

Арт-кафе "Міракс",

Супер ідея: повторіть вашу першу зустріч в місті.

Львів для двох

Якщо відправитися на прогулянку центром не пропустіть:

Італійський дворик – затишне місце, куди не доходить шум натовпу.

затишне місце, куди не доходить шум натовпу. Шляхетське казино – романтика серед вишуканих інтер'єрів.

– романтика серед вишуканих інтер'єрів. Вище неба – локація створена для побачень. На даху будинку на проспекті Правди, 27. Домовитися про унікальне побачення можна ТУТ.

Шалено швидке весілля в Шевченківському Гаї (Чернечя Гора 1) - обравши День Закоханих не лишень для побачення, можна влаштувати шалений сюрприз своїй половинці. на території музею просто неба діє послуга "ШЛЮБ ЗА ДОБУ". Від вашого освідчення до одруження буде всього декілька годин. Щоб не встигнути отямитися.

Океанаріум Львова – це не про прогулянку серед натовпу, а про індивідуальне побачення в скляному тунелі, коли над тобою морський світ.

– це не про прогулянку серед натовпу, а про індивідуальне побачення в скляному тунелі, коли над тобою морський світ. Ресторан "Дуже висока кухня" – унікальна локація для романтичної вечері в центрі. Супер інтимна атмосфера.

Дуже романтичні заходи ТУТ.

Тунель в кохання у Рівному

Хто ж сперечається, найлегендарнішим місцем для пар у Рівному є Тунель Кохання. В будь-яку пору року тут людно та романтично. Колійна дорога довжиною майже кілометр, так що, затишне місце для поцілунків і фото знайдеться всім.

Для гарних прогулянок оберіть:

Лебединку,

Біле озеро,

Тараканівський форт (для сміливих пар) та Білівськи пагорби.

ТОП місця для побачення у кав’ярні:

Творча оселя,

Кавова кімната,

Хогвартс,

Кавові мешти,

Chaplin,

Морквяна Мар’яна,

"Hayok".

Бути ближче у Вінниці

Для особливої прогулянки:

Набережна фонтану Roshen,

Набережна та Бригантина,

Київський міст, Сходи Артинова і парк "Кумбари",

Площа Гагаріна,

Вінницький планетарій,

Проспект Космонавтів,

Вінницький замок або Замкова гора.

Для романтичної вечері:

Бібліотека – кафе,

ресторан Версаль,

ресторан Кактус.

Романтичні готелі з басейном:

DENINNA HOTEL& SPA,

Hotel France,

Hotel Villa Venice.

Враження та емоції на Карабас.

Подарунок до дня закоханих від Ua.Portal. ТОП-5 ідей для святкування Дня Закоханих вдома

Приготуйте улюблені смаколики та напої, щоб цілий вечір і ніч не вилазити з ліжка. Найромантичніші кінострічки ТУТ. (не забудьте відправити дітей до бабусі). Шалена тематична фотосесія. Від "ось знову весільна сукня" до "ваша фантазія без кордонів". Для сімей з дітьми рекомендована фотосесія "ягідки нашого кохання". Настільні ігри для пар можна купити ТУТ. Вигадайте свою особисту традицію до Дня Закоханих. До прикладу: купіть подарунок для себе, але націлений на партнера, або секретні шухляди (по шухлядках розкладаються валентинки зі словами кохання тощо. Вечір караоке на двох і хай весь світ затулить вуха. Сьогодні ви лише вдвох.

Запасний план, якщо ви ще не в парі: купіть собі подарунок та відправляйтеся в кафе або на концерт – може щастя трохи заблукало.