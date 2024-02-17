Де у столиці пограти в настолки. Затишні зимові вихідні у великій компанії

Хочете, щоб погода не грала ролі у вашому відпочинку з друзями? Дізнайтеся про круті локації Києва для дружніх компаній, де можна розважитися незалежно від картини за вікном. Ті, хто відкрили для себе настолки більше не нудьгують, адже це просто безліч приводів для веселого відпочинку. Настільні ігри відкрили ще фараони і це зовсім не про дитячу карткову гру. Складні переплетені сюжети, пікантні завдання, а може й виклики на сміливість – ви ніколи не знаєте чого очікувати від наступної карти. Для любителів бірпонгу також знайдуться локації, де алкогольний напій не отримати просто так, його треба вибороти проявивши неабияку спритність та увімкнувши логіку. Розповідаємо де у Києві перетворити звичайні посиденьки на незвичайні враження.

Антикафе Бункер

Один з найвідоміших закладів Києва серед активної молоді. Тут можна орендувати цілу кімнату, щоб нікому не заважати та провести час з друзями на піку веселощів. Кімнати 001 та 002 обставлені м’якими меблями та оснащені настільними іграми, Play Station 4, Kinetic та плазмою. Також кімната 001 обладнана системою караоке, так що у вас буде великий діапазон для розваг. Їжу та напої ви можете взяти із собою. Вартість однієї години у кімнаті становить від 450 грн, простір вміщує від 8 до 10 осіб.

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Клуб Гекс

Це простір з понад 350 настільних ігор. Колекція весь час поповнюється і ви можете обирати які хочете. Найпопулярнішими стали Dungeons & Dragons, Pathfinder, Savage Worlds, де цікаво приміряти на себе роль персонажа та побути в чужій шкурі. Клуб пропонує не лишень пограти, але й придбати цікаві ігри додому та бавитися всією сім’єю на вихідних. Простір надає послугу гри в Playstation 4pro. Вартість відвідування клубу 50 грн за годину. Є абонементи на цілий день (з 12.00 до 22.00) – 150 грн з людини та місячні абонементи – 690 грн з людини.

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Клуб CBGames

Світ настільних ігор клубу CBGames дарує можливість гри, тренувань та змагань. Ви можете замовити окремий стіл для друзів та зіграти у свою партію, а можете записатися на заходи, які проводяться протягом місяця. Окрім рольових ігор в просторі відбуваються майстер-класи, вікторини та різноманітні розважальні дні. В клубі є куратори, які пояснять правила будь-якої гри та зроблять вашу гру насиченою та веселою. Також в клубі проводиться систематична гра в Мафію. Настільні ігри є для різного віку, тож ви зможете влаштувати цікаве свято своїй дитині, або ж зібратися дорослою компанією. Окремі кімнати дозволяють бути в центрі уваги лишень своїх друзів. Ви можете зробити разову оплату, або ж купити 10 відвідувань клубу за 2 000 грн. Якщо ви іменинник – заходьте безкоштовно в будь–який день протягом двох тижнів від святкової дати.

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Тайм–кафе Дирижабль

З чаєм, кавою та смаколиками в захопленні від настільних ігор можна провести час у закладі Дирижабль. Це досить затишний простір у вигляді кафе, де крім настільних ігор можна подивитися кіно, або ж влаштувати змагання на приставці. Заклад доволі великий, то вміщує багато друзів. Ви можете влаштувати тематичну вечірку, або ж замовити тімбілдінг для співробітників компанії.

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Клуб Нора

Справжнє занурення у настільні ігри. Клуб влаштовує цілі турніри між фанами та прихильниками настолок. Ви можете також представити свої авторські ігри та протестувати їх на членах клубу. Світ хобітів, Війна Персня, рольові ігри та прокачування логіку та вміння будувати стратегію – це справжні емоції та пригоди за одним столом.

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Плейкафе Квартира 13

Досить активна платформа, яка пропонує разом з настолками для великих компаній різні заходи: квартирники, концерти тощо. Також на прихильників віртуального світу очікують улюблені розваги у окулярах. В кафе організовують всі календарні великі свята. Тут на вас чекатиме страшний Хеллоуин та веселий Новий Рік. Обирайте свій щасливий стіл та проводьте час з друзями.

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Простір Циферблат

Двоповерховий простір пропонує свої столи для друзів та колег, які готові провести час весело та корисно. Сплачуючи погодинну оренду ви можете як попрацювати, так і пограти. А, якщо вам вдалося і те, і друге – ви максимально с користю використали свій час. Заклад пропонує програму "Ніч кіно", де на великій стіні ви можете подивитися класні фільми великою компанією. У локації працює кав’ярня, яка забезпечить вас бадьорими напоями та смаколиками.

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Хапайте можливість цікаво та весело провести час разом із друзями в Києві.