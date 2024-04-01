Які місця варто відвідати в Україні. Рекомендації від екс-ведучого 'Орла та Решки'

Все пізнається в порівнянні. Євген Синельников розповів українським ЗМІ, які міста в Україні не гірші для подорожей ніж за кордоном, а в чомусь навіть кращі. Екс–ведучий "Орла та Решки" називає не зовсім традиційні туристичні локації та наголошує на атмосферності та індивідуальних особливостях, які можуть конкурувати з містами інших відомих країн популярних для відпочинку.

Де цікаво пізнавати Україну

Україна різноманітна від області до області. Десь вражає архітектурно, в іншому місті історично, а в деяких регіонах поєднані найважливіші кейси для подорожі (готелі з додатковими можливостями, різноманітна та смачна гастрономічна сцена, сучасні розваги та послуги для відпочинку). Можна було б пройтися по кліше, та Євген Синельников відзначає зовсім інші напрями.

Івано–Франківськ. Архітектурно красивий центр з великою різноманітністю смачних закладів та цікавих пізнавальних місць для відвідування. Гарна відправна точка для великої кількості екскурсій, як одноденних, так і на декілька днів.

Ужгород, Мукачево. Багата історія Західної України залишила на цих територіях багато цікавих історичних скарбів, за якими можна пізнати історію не лишень своєї країни, але й сусідніх. Архітектурна атмосфера наближена до Відня чи Будапешта.

Бессарабія в Одесі . Природна казка, де дикі степи, гагаузи та коні створюють неймовірну атмосферу та дарують простір і відчуття свободи.

. Природна казка, де дикі степи, гагаузи та коні створюють неймовірну атмосферу та дарують простір і відчуття свободи.

Полісся на Рівненщині . Євген Синельников наголошує, що атмосфера місцевості відрізняється від будь-якого регіону України внаслідок індивідуальної природи та, навіть, іншого запаху повітря.

. Євген Синельников наголошує, що атмосфера місцевості відрізняється від будь-якого регіону України внаслідок індивідуальної природи та, навіть, іншого запаху повітря.

Печера "Оптимістична". Хто вже був хоча б у одній з найвідоміших печер України знає який це дивовижний світ та досвід. Ця локація відома своєю нескінченністю, бо до кінця ще ніхто не дійшов. Це найдовша печера у світі і тут є на що подивитися.

Кривий Ріг. Промислове місто, яке винайшло свою родзинку в туризмі. Це окремий цікавий досвід, який не повторити ніде.

Чернігів. За останні роки центр міста перетворився на привабливий простір для відпочинку. Ось, що з цього приводу думає Євген:

"8-10 років назад я приїхав у Чернігів. Я пам'ятаю, що непогане місто, але провінційне. Так, я розумію, що є різні райони, але після того ми знову приїжджаємо, і я дивлюсь на цей центр! Тут поставили освітлення, тут заклади, тут парк, тут фонтан. І ти приїжджаєш наче в інше місто. Стоїш і думаєш: "Нащо мені та Хорватія?"

Екс–ведучий порівнює Чернігів та Париж, виходячи зі свого особистого досвіду великої кількості подорожей за кордоном.

"Коли ти їдеш у Париж, ти думаєш, що це буде найкраща подорож у житті. Коли ти їдеш в Чернігів, ти думаєш, ну, чому б і ні. У Парижі запах сечі, щурі, сміття. А тут приїжджаєш у Чернігів – красиво, смачно, класні заклади, цікаві люди".

Цікавий досвід та спостереження Євгена Синельникова спонукає пишатися, цінувати та розвивати свою країну й показати світові красу та можливості України. Мандруємо Україною разом з UaPortal.