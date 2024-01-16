Куди їздять Українці. ТОП 5 колійних напрямів 2023

Цікаву статистику виставила на своїй сторінці Facebook Укрзалізниця. Компанія визначила, які поїзди користувалися найбільшим попитом, тож можемо виявити які мандрівки стали найпопулярнішими. Загалом минулий рік став для Укрзалізниці рекордним за кількістю перевезених пасажирів, цифра сягнула 25 мільйонів.

UAPortal дізнався з яких цікавих локацій можна скласти свою мандрівку відправившись одним з напрямків та зупиняючись в різних містах.

Поїхали

Поїзд №41/42 Дніпро – Трускавець – 647,2 тис. пасажирів за 2023 рік. Найперемоніший напрям. Потяг робить 25 зупинок, з яких найбільш туристичними є:

Олександрія: Театр, парк Т. Г. Шевченка, Зелена садиба Ділієва;

Корсунь: Брама та палац Лопухіних-Демидових, річка Рось,історичний музей; біля парку та парк, музей битви під Корсунем, статуя Русича та пороги дамби;

Біла Церква: Спасо-преображенський кафедральний собор, Ботанічний сад, Замкова гора, костел Івана Предтечі, Зимовий палац Браницьких;

Вінниця: фонтан Roshen, музей Пирогова, Центральний міський парк, Садиба Михайла Коцюбинського, Вінницькі мури, музей Збройних сил;

Хмельницький: Майдан незалежності – центр Хмельницького, костел Св. Анни, Ботанічний сад, музей проскурівського підпілля, Дендропарк "Поділля", Театр ляльок, Художній музей;

Тернопіль: тернопільське озеро, острів кохання, Єлисейські поля, найбільша різдвяна шопка в Україні, парк "Національного відродження", Гідропарк, Тернопільський замок;

Львів: Львівська опера, Високий замок, музей пива "Львіварня", Площа Ринок, музей шоколаду, Палац Потоцьких, Домініканський Собор, Ратуша, Італійський дворік та багато цікавих гастрономічних закладів;

Дрогобич: Дрогобицька Ратуша, кав’ярня "Кавун", костел Св. Варфаломія, дрогобитьська синагога Палац мистецтв, солеварні, мурал "Одне небо";

Трускавець: термальні басейни та цілющі бювети, Музей Історії, музей Михайла Біласа, Центральний парк, дзвіниця в церкві Св. Миколая, дельфінарій, парк "Адамівка", парк "Підгір’я".

Поїзд №127/128 (119/120) Запоріжжя – Львів – 604 тис. пасажирів у 2023 році. Робить 33 зупинки. Його маршрутом можна дістатися таких відомих туристичних локацій як:

Дніпро: набережна та Монастирський острів, Катеринославський бульвар, Центр "Менора", парк "Глоби", Преображенський собор, Історичний музей Яворницького, Аерокосмічний музей, Будинок камерної музики, Мерефо–Херсонський міст, діорама "Битва за Дніпро", музей "Машина часу", Театр одного актора;

Кривий Ріг: сквер і світломузичний фонтан, парк "Мершавцева", Арт–Майдан, Квітковий годинник, Ботанічний сад, Музей гірчої техніки, Театр "Академія руху", гранітний кар’єр;

Кропивницький: музично-драматичний театр імені Марка Кропивницького, фортеця Святої Єлизавети, вулиця Архітектора Паученка, пам’ятник Першому трамваю, музей Генріха Нейгауза, набережна річки Інгул, Дендропарк, заповідник-музей "Хутір Надія".

Поїзд №86 Львів – Запоріжжя – 583,8 тис. пасажирів у 2023 році. Робить 23 зупинки, більшість з яких вже вказані вище, та додамо:

Запоріжжя: музей "Фаетон", бульвар Шевченко, Запорізька площа, Скіфський стан, Театр "Запорізькі козаки" і музей судноплавства, Протолче, Альтанка "Ластівчине гніздо", Вознесенівський парк, Дитяча залізниця, "Славутич Арена".

Поїзд №705/706 Київ – Перемишль – 580,1 тис. пасажирів у 2023 році. Робить шість зупинок у які входять і Вінниця й Львів та вашою ціллю може стати:

Перемишль: Ринкова площа, Башта з годинником, собор Св. Іоана Хрестителя, набережна Юзефа Пілсудського, Казимирський замок, музей фортеці Перемишль, Дендропарк Болестрашице, Національний музей Перемишльщини, замок Красицьких.

Поїзд №715/716 Київ – Перемишль – 565,6 тис. пасажирів у 2023 році. Робить 5 зупинок, які включають Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Перемишль.

Вражаюча та несподівана мандрівка може вийти, якщо сісти в потяг та обрати одну чи декілька цікавих зупинок для перепочинку. Мандруйте Україною та дізнавайтеся більше у кожному місті.