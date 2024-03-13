Березневі вихідні в Києві. Куди відправитися за враженнями та найбільший букет квітів для дівчат

Весна в столиці розкрила обійми, а синоптики прогнозують достатньо комфортні вихідні. Тож плануємо де черпати позитивні враження та дивуємо коханих, друзів та себе. На порозі 8 березня та день народження Тараса Григоровича Шевченка, ми здобули для вас найбільший букет фіалок та легендарне шоу в Києві.

Фіалковий килим

Коли: з 5.03 по 16.03

Де: Контрактова площа, вул. Хорива 19а

Квитки: безкоштовно

В столиці вже розпочалася велика виставка фіалок. Запросіть ваших дорогих жінок помилуватися неймовірною яскравою красою. У вас буде можливість вдихнути пахучі аромати, та обрати декілька горщиків, подарувавши їх чудовій половині цього світу.

До дня народження Кобзаря

Коли: 9 березня (о 16.00), 14 березня (о 18.00)

Де: МКЦ ім. І. Козловського (вул. Хрещатик, 50-Б)

Квитки: 250 грн (60 хв)

У виконанні артистів Національної оперети та концертмейстера Володимира Соколовського за постановкою Марини Рижової відбудеться концерт–рефлексія на твори Тараса Григоровича Шевченко. Глядачів просять бути чемними та приходити заздалегідь, після третього дзвінка зала буде зачинена.

Вистава "Як виростити чоловіка в домашніх умовах"

Коли: 9 та 30 березня о 18.00

Де: Будинок кіно, вул. Саксаганського, 6

Квитки: від 290 грн, дітям до 10 років безкоштовно, до 18 років у супроводі дорослого.

Підняти собі настрій чудовим гумором у компанії Ірми Вітовської та Олексія Гнатковського гарне рішення на вихідний день. Вистава чудово підходить парам, підіймаючи кумедні риси характеру як жінок, так і чоловіків. Хапайте друзів, адже, як то кажуть: з боку видніше.

Вистава від театру Дивні люди "Сексу немає, але ви тримайтеся!"

Коли: 16 березня о 18.00

Де: Будинок архітектора (вул. Б. Грінченка, 7)

Квитки: від 290 грн.

Легка комедійна вистава від чоловічої половини театру "Дивні люди". Вічна тема чоловіків та жінок у розрізі сьогодення та стереотипів. Спробуйте поміркувати разом з талановитими чоловіками чому чоловіки з Марсу, а жінки з Венери. Слідкуйте за неочікуваними поворотами та насолоджуйтеся гумором.

Веселі гірки на ВДНГ

Коли: 5.03 - 17 березня

Де: ВДНГ

Квитки: 80 грн 1 спуск, 160 грн - 3 спуски та 230 грн - 5 спусків, пільгові категорії - 30% знижка.

Зима розважає весну перед тим як піти. Зимова країна на ВДНГ продовжує дивувати веселощами та подіями на своїй великій території. Гірки заввишки 4 метри (дитячі) та 9 метрів (доросла) подарують вам шалені враження та бурхливі емоції.

На спусках є обмеження щодо зросту: дитяча гірка (зріст до 120 см), доросла (тільки від 120 см). Обмеження ваги до 130 кг.

ST. PATRICK`S DAY в Докер Паб (Docker Pub)

Коли: 17 березня

Де: вул. Богатирська 25, Докер Паб

Квитки: від 175 грн до 250 грн.

В цей день заплановано виступ гурту "Їжаки сміються". Прихопіть з собою щось зелене та як слід розрадьте себе гарною музикою. Тривалість виступу становитиме 1 год 20 хв, а потім попросіть пісню на біз.

Сімейна прогулянка "Козацькі таємниці Подолу"

Коли: 24 березня о 12.00

Де: Контрактова площа, пам’ятник Григорію Сковороді

Квитки: 300–400 грн.

Досить весела та активна прогулянка з розвагами, безліччю цікавих фактів про Поділ та відомих діячів 18 століття. Діти та дорослі зможуть перетворитися на козаків та влаштувати козацькі змагання. Під час прогулянки ви дізнаєтесь про еліксир довголіття від козацького сотника та ще декілька секретів. Прогулянка закінчується біля пам’ятника Григорію Сковороді.

Вистава "Танго втрьох? На Монмарті"

Коли: 30 березня

Де: Київська фортеця, бульвар Лесі Українки 12/14

Квитки: 200 грн.

Легка французька комедія від театру "Маскам рад". Коли життя підкидає романтичних подій у 50 світ починає швидко і рішуче змінюватися або розпадатися, та сміх і любов врятує світ, а може й чийсь всесвіт.

Шоу VIRSKY в Києві

Коли: 18 травня о 17.00

Де: Палац Україна (вул.Велика Васильківська, 103)

Квитки: від 400 грн.

Легендарний ансамбль танцю ім. П. Вірського подарує вам своє магічно-музичне шоу, де музика і танці - це неперевершені відшліфовані інструменти, за допомогою яких у вашій душі виникає буря емоцій. Подаруйте собі цей запал, настрій та емоційний заряд, який не покидатиме вас ще довго після шоу. Всесвітньо відомий колектив підтримує свою Україну передаючи історію та культуру свого народу за допомогою фантастичних талантів. Ансамбль очолює народний артист України, лауреат Національної премії ім.Т.Шевченка Мирослав Вантух. І, хоча шоу лишень у травні, квитки собі варто подарувати в березні.