Новорічні мандри в Україні. Що пропонують туроператори та за якою ціною

Новорічна мандрівка – це цікавий досвід, який дозволяє максимально відпочити за слушною для вас ціною. Цікавий подарунок для себе, або ж для всієї родини пропонують зробити багато туроператорів України. Який напрямок обрати та, яку суму приготувати дізнався UAPortal.

Казки зимового Тростянця

Пропозицію цікавої одноденної подорожі запропонувала KrainaUa. Найближча дата поїздки планується на 30 грудня та вартує 1 500 грн. Виїзд відбувається з Києва від станції метро "Чернігівська".

У програмі туру:

зупинка у селищі Тростянець та смакування запашного чаю зі смаколиками;

відвідування тростянецького дендропарку. Дуже красивий ландшафтний парк, який в зимову пору зі снігом перетворюється на білосніжну казку. Навіть якщо зі снігом не пощастило свіже повітря та мальовнича природа залишається незмінною;

козацький обід у сільській садибі. В меню шашлик та справжній козацький куліш. Скуштуйте чай зі справжнього самовара та проведіть час у затишній компанії.

відвідування музею Скоропадського з проведенням екскурсії.

Поїздка підійде як для окремих осіб, так і для святкування корпоративного Нового Року.

Новий рік у хаті-музеї

Зустріти Новий Рік у справжньому українському антуражі з традиціями та піснями - чудовий спосіб показати дітям приклад ідентичності, або об’єднати компанію друзів.

Виїзд відбувається 30.12 (дату можна обрати), а мандрівка розрахована на 3 дні. Вартість подорожі з проживанням та програмою 4 500 грн з людини.

У програмі туру:

зупинка в Луцьку та заселення у готель 3* "Україна" в центрі міста. Розселення відбувається по двоє у номері;

обід у готелі;

екскурсія до замку Любарта;

вільна прогулянка по затишному новорічному місту;

вечірня екскурсія "Романтика та містика Лучеська";

сніданок у готелі та велика екскурсія "Олені, коні, автомобілі, літаки". Відвідування екопарку та музею;

оглядова екскурсія села 19 століття;

зустріч Нового Року у готелі;

сніданок у готелі та цікава екскурсія до Олики та Тунелю кохання.

Тур гарно підійде під сімейний відпочинок, або ж романтичну мандрівку для двох. Пропозиція мандрівки від KrainaUa.

Закарпатський калейдоскоп на вихідні

Виїзд до Львова 29 грудня, повернення 31 грудня. Зустріч із гідом відбувається на залізничному вокзалі Львова. Вартість туру 3 990 грн.

В програмі туру:

заповідник Тустань;

водоспад Шипіт та переїзд у Пилипець;

ситна вечеря та поселення у садибі на гірськолижному курорті Пилипець;

сніданок у садибі та екскурсія до Берегово;

термальні басейни комплексу Жайворонок у яких можна буде купатися 3 години;

екскурсія до Мукачево та дегустація закарпатських вин;

сніданок та екскурсія до озера Синевир та відвідування реабілітаційного центру бурих ведмедів. Повернення до Львова.

Мандрівку можна приєднати до святкування новорічної ночі у Львові. Таку насичену мандрівку запропонувала туристична компанія Anga Travel.

Олів’є в Міжрічинському

Одноденна поїздка до Міжрічинського парку прямо 31 грудня. До початку комендантської години повернення до Києва. Вартість вашої втечі 1 590 грн з людини.

В програмі туру:

прогулянка парком у супроводі професійного гіда, який розповість багато цікавого, поки ви дихаєте кришталево чистим повітрям та вивчаєте сліди довкола. музей лісових промислів подарує чудову можливість зробити фото в аутентичних костюмах та потримати експонати у руках.

веселе спілкування біля багаття, смаження картоплі та традиційне новорічне олів’є.

Це найкраща втеча від новорічної метушні та гнітючого настрою напередодні початку нового року. Поїздку запропонувала KrainaUa.

Новорічні термали, замки та вино

Тур розрахований на 4 дні з 29.12 по 1.12 включно. Початок туру відбувається у Львові. Вартість поїздки 4 495 грн з людини.

В програмі туру:

виїзд зі Львова в Мукачево та відвідування замку Паланок та обід;

термальні води Берегова на курорті Жайворонок;

дегустація закарпатського вина;

поселення в готель "Ларк" та вечеря;

сніданок у готелі та виїзд на дегустацію в Ботар (повидло та ковбаси);

поїздка до Хусту та відвідування Страусової ферми;

екскурсія на Ранчо "Хайленд" та дегустація равликів;

купання в термальних водах Велятино;

вечеря у готелі;

сніданок та виїзд на екскурсію палацом Шенборна;

переїзд до Ужгорода та прогулянка містом;

вечірнє купання в термальних водах курорту Барвінок;

повернення в готель та підготовка до святкування Новорічної ночі;

пізній сніданок та виїзд до селища Пилипець, екскурсія на водоспад Шипіт;

катання на канатно-крісельній дорозі до гори Гимба;

вільний час для зимових розваг та повернення до Львова.

Подорож чудово підійде як для сімей, так і для веселих компаній, або ж романтичної активної пари. Мандрівку запропонувала компанія Anga Travel.

Й пам'ятаємо, як Новик Рік зустрінемо,так його й проведемо.