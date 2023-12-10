Нові міста за кордоном у яких можна відновити втрачені українські водійські посвідчення

Функція відновлення втрачених українських водійських прав стала доступною в 11 паспортних сервісах за кордоном, до нових пунктів додалася Словаччина. Де можна зробити та який алгоритм дій дізнаємося з Ua.Portal.

Паспортні сервіси для українців з функцію відновлення втрачених водійських прав є в шести країнах, це:

Польща (Краків, Варшава, Вроцлав, Гданськ);

Словаччина (Братислава);

Німеччина (Кельн, Берлін);

Іспанія (Валенсія, Мадрид);

Туреччина (Стамбул);

Італія (Мілан).

Самі послуги надає ДП "Документ" через центри "Паспортних сервісів", які почали співпрацювати з Головним сервісним центром МВС України. Про це повідомляють українські ЗМІ.

Який алгоритм дій

Знайдіть зручне для вас місто та адресу:

Варшава: Єрусалимські алеї, 179 (ТЦ Blue City, 2-й поверх);

Вроцлав: Грюнвальдська площа 22, 50−363 (0 поверх);

Краків: Галерея Краківська (2 поверх, вхід тільки з паркінгу сектор С);

Гданськ: Алея Грюнвальдська 415;

Братислава: Mlynské nivy 5A, 821 09 (ТЦ Ніви -1 поверх, територія автостанції)

Кельн: Вроцлавська площа, 50668;

Берлін: Am Treptower Park 14 (2 поверх);

Стамбул: Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul, Türkiye.

Мілан: м. Роццано (провінція Мілан), Торгівельний центр Фіордалісо Мілан.

Валенсія: ст. метро Xàtiva (парковка напроти головного входу у вокзал Estació del Nord);

Мадрид: C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051 (парковка комерційного центру LA GAVIA).

Зберіть необхідну кількість документів

Паспорт громадянина України* (у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання надається разом з довідкою або витягом про місце проживання), або:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон * (надається разом з довідкою або витягом про місце проживання),

(надається разом з довідкою або витягом про місце проживання), тимчасове посвідчення громадянина України;

посвідка на постійне проживання;

посвідки на тимчасове проживання;

посвідчення біженця;

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.

Головний сервісний центр МВС України повідомляє, що документи можуть пред'являтися у застосунку Дія.

Далі

Запишіться до електронної черги, щоб отримати дату та час візиту до "Паспортного сервісу". Це допоможе уникнути черг та уникнути безладу в центрі обслуговування. Записатися можна ТУТ.

В порядку живої черги можна взяти талончик з датою та часом у самому "Паспортному Сервісі"

Уточнити питання та проконсультуватися можна на сторінці ДП "Документ" у соцмережі Facebook.

Вартість відновлення водійського посвідчення за кордоном

Водій сплачує вартість послуги на місці. Відновлення водійського документа на території Польщі становить 420 злотих. У Німеччині та сама процедура коштує 44 євро.

У Італії процедура коштує майже 8 євро за бланки та ще 23 євро за міжнародну доставку.

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