Нові міста за кордоном у яких можна відновити втрачені українські водійські посвідчення
Функція відновлення втрачених українських водійських прав стала доступною в 11 паспортних сервісах за кордоном, до нових пунктів додалася Словаччина. Де можна зробити та який алгоритм дій дізнаємося з Ua.Portal.
Паспортні сервіси для українців з функцію відновлення втрачених водійських прав є в шести країнах, це:
- Польща (Краків, Варшава, Вроцлав, Гданськ);
- Словаччина (Братислава);
- Німеччина (Кельн, Берлін);
- Іспанія (Валенсія, Мадрид);
- Туреччина (Стамбул);
- Італія (Мілан).
Самі послуги надає ДП "Документ" через центри "Паспортних сервісів", які почали співпрацювати з Головним сервісним центром МВС України. Про це повідомляють українські ЗМІ.
Який алгоритм дій
Знайдіть зручне для вас місто та адресу:
- Варшава: Єрусалимські алеї, 179 (ТЦ Blue City, 2-й поверх);
- Вроцлав: Грюнвальдська площа 22, 50−363 (0 поверх);
- Краків: Галерея Краківська (2 поверх, вхід тільки з паркінгу сектор С);
- Гданськ: Алея Грюнвальдська 415;
- Братислава: Mlynské nivy 5A, 821 09 (ТЦ Ніви -1 поверх, територія автостанції)
- Кельн: Вроцлавська площа, 50668;
- Берлін: Am Treptower Park 14 (2 поверх);
- Стамбул: Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul, Türkiye.
- Мілан: м. Роццано (провінція Мілан), Торгівельний центр Фіордалісо Мілан.
- Валенсія: ст. метро Xàtiva (парковка напроти головного входу у вокзал Estació del Nord);
- Мадрид: C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051 (парковка комерційного центру LA GAVIA).
Зберіть необхідну кількість документів
- Паспорт громадянина України* (у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання надається разом з довідкою або витягом про місце проживання), або:
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон* (надається разом з довідкою або витягом про місце проживання),
- тимчасове посвідчення громадянина України;
- посвідка на постійне проживання;
- посвідки на тимчасове проживання;
- посвідчення біженця;
- посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
- посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.
Головний сервісний центр МВС України повідомляє, що документи можуть пред'являтися у застосунку Дія.
Далі
Запишіться до електронної черги, щоб отримати дату та час візиту до "Паспортного сервісу". Це допоможе уникнути черг та уникнути безладу в центрі обслуговування. Записатися можна ТУТ.
В порядку живої черги можна взяти талончик з датою та часом у самому "Паспортному Сервісі"
Уточнити питання та проконсультуватися можна на сторінці ДП "Документ" у соцмережі Facebook.
Вартість відновлення водійського посвідчення за кордоном
Водій сплачує вартість послуги на місці. Відновлення водійського документа на території Польщі становить 420 злотих. У Німеччині та сама процедура коштує 44 євро.
У Італії процедура коштує майже 8 євро за бланки та ще 23 євро за міжнародну доставку.
Ще два способи відновити українське посвідчення водія
- Через кабінет водія;
- Через електронний сервіс "Дія".