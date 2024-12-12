Відкриті та криті льодові ковзанки України. Де покататися на ковзанах зимового сезону 2022 - 2024

Зима в Україні потроху набуває сили і міста починають відкривати свої льодові арени для катання на ковзанах. Дехто вже навіть відкрив сезон та виставив офіційні ціни. Катання на є популярною розвагою, тому такі великі міста як Київ, Харків, Львів, Івано-Франківськ завжди мають декілька локацій на яких можна стати на лід.Дивіться своє місто та найзручнішу локацію у списку UAPortal.

Київ

Столиця готує відкриття одразу декількох ковзанок, які будуть радувати мешканців та гостей міста взимку 2023 – 2024.

ВДНГ традиційно готує відкриття свого Зимового міста з великою ковзанкою. Відкриття заплановано на 9 грудня. Ковзанка крита та захищена від змін у погоді. Нажаль для групового катання ковзанку можна буде використовувати лише декілька годин в буден день, в інший час на льду зможуть знаходитися лишень спортсмени. Війна вносить свої корективи і організатори наголошують, що під час тривоги сеанс буде зупинено, щоб всі могли перечекати в бомбосховищі на території комплексу. Після закінчення тривоги сеанс буде відновлено.

Також на ВДНГ традиційно відкриється величезна ковзанка під відкритим небом. ЇЇ площа становить 2 500 метрів квадратних. Тут може покататися кожен охочий ве з 9 грудня. Вартість квитка становить: 350 грн (безліміт), та 332,5 грн при оплаті карткою Visa, також є пільгова вартість у 245 грн.

На набережній біля ТРЦ "River Mall" з 9 грудня буде відкрито "Кришталевий каток" під відкритим небом площею 1600 квадратних метрів. Під час тривоги відвідувачі зможуть пройти до паркінгу поруч, а після катання продовжити сеанс з тим самим квитком. Вартість квитків від 370 грн.

Каток "IceLights" вже розпочав свою роботу біля арт–заводу "Платформа" (ст. м. Лісова). Вартість квитка від 300 грн, дітям до 4 років безкоштовно, є пільгові категорії.

Каток в ТРЦ Dream Yellow на третьому поверсі вже приймає своїх гостей. Вартість квитків від 120 до 230 грн.

FIFTY Ice Arena в ТРЦ "Cosmo Multimall" на Шулявці працює протягом року та має стартову ціну від 180 грн.

Харків

Єдиною ковзанкою у місті-герої залишається Шато-Ледо в ТРЦ "Французькій бульвар",чи відкриється вона в сезоні 2023 – 2024 слідкуйте на сайті.

Дніпро

Місто має декілька пропозицій для охочих покататися на льоду.

Відкритий каток "Льодова Родина" вже запрошує відвідувачів поковзати на своєму льодовому склі.

Закрита льодова арена "Лавіни" працює кожного дня та має ціновий діапазон від 220 до 260 грн.

Каток "IceCity" в ТРЦ "Мост–сити" приймає відвідувачів щоденно не тільки на катання, але й на льодові шоу. Один сеанс коштує від 180 до 200 грн.

Житомир

Мешканці Житомира та гості міста випробовують лід Глобал Айс на міцність з 27 листопада. Це крита ковзанка, яка розташована на першому поверсі ТРЦ "Глобал Ua" у Житомирі. Крім основних тарифів на катання Глобал Айс має чудові пропозиції для груп дітей до 12 років (від 15 чоловік). Вартість одного квитка в такій групі становить всього 40 грн, а для студентів 50 грн.

Черкаси

Місто, що відкрило сезон катання на ковзанах ще з 25 листопада. Його льодова локація "Слайз" розташована на арені стадіону та вкрита надувним куполом для захисту від зміни погоди.

Вартість квитків: дорослий - 180 грн/год, дитячий – 160 грн/год, прокат ковзанів – 40 грн.

Полтава

Про своє відкриття 11 грудня вже заявила ковзанка"Турбіна", яка розташована в ТРЦ Екватор.

Рівне

У місті працює льодовий каток по вул. Макарова, 23. Каток критий та має кафе та фуд-корти на своїй території.

Івано-Франківськ

Ковзанки, якій так раділи іванофранківці у 2019 року цьогоріч небувати, але льодова арена на території аквапарку "Цунамі" готова приймати мешканців та гостей міста. Щоп’ятниці на арені проводиться дискотека на льоду. Ціни складають від 100 до 150 грн.

Тернопіль

Тернопільчани та гості міста цього року не зможуть покататися на відкритих льодових аренах. Та ковзанка Ескімос у ТРЦ Подоляни зможе порадувати тих, хто не уявляє зими без ковзанів. Вартість квитків від 100 грн (пільгові категорії) до 150 грн.

Вінниця

В центральному парку Вінниці працює "Льодовий Клуб". Ціни на катання складають від 100 до 300 грн, зі своїми ковзанами можна взяти квиток за 180 грн. Вартість півгодинного заняття з інструктором 120 грн.

Львів

У Львові вже можна відвідувати багато льодових арен, як критих, так і відкритих.

Спорткомплекс "Медик" та його ковзанка під відкритим небом чекає на гостей кожного дня. Вартість квитків становить від 170 до 230 грн.

ТРЦ King Cross Leopolis має криту ковзанку. Вартість квитків від 220 до 250 грн.

Emily Resort (Винники) критий каток з вартістю квитка від 150 до 250 грн.

Центральна площа цього року буде без ковзанки.