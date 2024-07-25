Популярна, але смертоносна: яка страва щорічно забирає життя 20 тисяч людей (фото, відео)

Традиційну страву, відому як Коі пла, яка має велику популярність серед жителів Таїланду та Лаосу, пов’язують зі смертями приблизно 20 000 осіб щорічно.

Про це пише Oddity Central.

Ця страва, яку тамтешні мешканці вважають салатом, складається з сирого рибного фаршу, заправленого лимонним соком, ароматними травами та спеціями. Основна проблема полягає в сирій рибі, яка може бути інфікована паразитами. Часто для приготування Коі пла використовують рибу з річки Меконг, яка може містити паразитичних черв’яків, зокрема живих сисунів. Ці паразити відомі як причина одного з найбільш агресивних видів раку – холангіокарциноми, або раку жовчних проток, що є причиною смерті тисяч людей у Таїланді.

Читайте також: У національному парку в США під ногами туристів фонтаном "вибухнула" земля

Наронг Кхунтікео, хірург з Університету Кхон Каєн, який втратив батьків через цю хворобу, проводить кампанії з інформування населення про ризики, пов’язані з вживанням Коі пла. Незважаючи на його зусилля, відмовити людей від цієї страви складно через її глибоко вкорінену популярність у регіоні Ісаан.

Деякі місцеві жителі відкидають попередження, вважаючи, що смерть може настати й через багато інших причин, тоді як інші вірять, що будь-яка обробка риби перед її додаванням до страви зіпсує її смак. Старше покоління, яке виросло на Коі пла, менш схильне відмовлятися від традиційної страви, але лікарі, такі як Кхунтікео, сподіваються, що молодше покоління зможе усвідомити ризики.

Одного ковтка Коі пла може бути достатньо для розвитку раку жовчних проток, хвороби, яка має один з найнижчих рівнів виживання без хірургічного втручання. Регіон Ісаан має найвищий у світі рівень захворюваності на цей вид раку через стійку популярність Коі пла.

Доктор Кхунтікео провів масштабне дослідження серед жителів Ісаану і виявив, що до 80% з них мають в організмі живих трематод. Хоча не всі інфіковані особи страждають на рак жовчних проток, існує високий ризик розвитку цього смертельного захворювання в майбутньому.

Нагадаємо, раніше UAportal писав про топ-5 незвичних та цікавих страв, які вас здивують.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!