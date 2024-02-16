Подорож у гармонії з природою: екологічне пригода для відкриття найчистіших куточків світу

Все більше туристів по всьому світу віддають перевагу екологічним подорожам. За останній час це стало справжнім новим модним словом в індустрії туризму.

Чільне місце у списку екологічно чистих країн світу займає Норвегія, яка славетна прекрасними льодовиковими озерами, засніженими горами та неймовірними пляжами. Багато видів діяльності в Норвегії обертаються навколо екотуризму, отже мандрівники можуть зануритися в екологічні пригоди за допомогою походів, спелеології, сплавів по річці та катання на собачих упряжках, пише News Bytes.

Ще одна країна, яка визначається екологічністю — Ісландія. Вона відома своїми фіордами, вулканами, природними гарячими джерелами, можливістю спостерігати за китами та північним сяйвом. Країна вже давно вважається однією з найбільш екологічно свідомих у світі, адже тут широко використовують природні геотермальні ресурси для отримання тепла та енергії. Крім того, країна також сприяє екологічним методам рибальства.

Екзотичною екологічною країною вважають Бутан, який знаменитий вражаючими Гімалайськими горами та прекрасними річками. Бутан також стягує з туристів плату за сталий розвиток, а кошти використовуються для компенсації вуглецевого впливу, пов’язаного з туризмом, просування громадської освіти та органічного землеробства. Примітно, що Бутан став першою вуглекисло-негативною країною в 2017 році. Як повідомляється, Бутан поглинає більше вуглекислого газу, ніж викидає.

Серед ТОП екологічних країн також Нідерланди, де запровадили план національної екологічної політики більше двох десятиліть тому та виконали його на понад 70%. Серед реалізованих цілей - скорочення викидів вуглецю та забруднення повітря, очищення річок і водних шляхів, а також покращення управління відходами. Крім того, Нідерланди є однією з найбільш сприятливих для велосипедистів країн у світі.

Багатьох туристів приваблює Коста-Ріка, яка незважаючи на невелику площу, має найвище біорізноманіття на квадратний кілометр землі у світі. Ця країна в Центральній Америці має безцінну натуралістичну спадщину. Коста-Ріка є раєм для екологічно налаштованих мандрівників із безліччю видів екотуризму. Четверта частина території країни також відведена під заповідні території, національні парки та заповідники.