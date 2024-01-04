Врятуй своє життя. Правила поведінки в засніжених горах - поради від ДСНС
Відпустка в українських Карпатах на відомих курортах і спонтанних майданчиках здається романтичною пригодою і у більшості випадків так воно і є. Та засніжені гори несуть свої ризики, які можуть становити пряму загрозу життю. Сходження лавин буває не лишень в американських блокбастерах, тому важливо знати реальні поради для порятунку свого життя у непередбачуваній ситуації. Служби ДСНС України вже попередили відпочивальників про загрозу сходження лавин та дали поради з безпеки та порятунку життя – про це повідомили українські пабліки на сторінках соцмереж.
Точно потрібно зробити
- Повідомити рятувальників про свій маршрут, термін, який плануєте пробути в горах та розповісти подробиці планів своїм близьким.
- Встановити додаток "Порятунок у горах". Ви зможете, як мінімум, передати свої координати рятувальникам.
- Обирайте маршрут "по зубах". Навіть, якщо ви хочете підкорити незвідану вершину тричі подумайте: чи готові ви до цього. В кращому випадку повернетеся на півдороги, але в найгіршому сценарії можете потрапити в біду.
- Порадьтеся з досвідченими професіоналами, а ,краще, захопіть з собою одного гіда, щоб адекватно орієнтуватися в ситуації.
- Складіть кілька альтернативних маршрутів та визначте кризові точки на шляху. Підготовлений чіткий план дій, у разі форс мажорів, врятує вам життя. Краще, щоб таких планів в голові було декілька.
- Не нехтуйте аптечкою, у вас має бути з собою все, щоб вижити у першу добу, а, краще, дві. Сигнальні ракети, сухі зігріваючі пакети мають бути в рюкзаку.
- Потурбуйтеся про достатню кількість сухої готової їжі та чистої питної води.
- Подивіться якомога точніший погодинний прогноз погоди. Починайте планувати похід не за два дні, тому, що це запропонували вам на курорті так звані досвідчені місцеві гіди, ви маєте бути впевнені у професійності людини, яка поведе вас.
" – Якщо ви перебуваєте у безвихідній ситуації у гірській місцевості, яку не можете вирішити, терміново телефонуйте до Служби порятунку на номер 101 або 112," – заявив представник ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області Тарас Бринда.
Що робити, якщо провалився під сніг
- Почувши гуркіт високо в горах ваше завдання піднятися по стоку, не менш ніж на 50 – 100 метрів. Вижити при зустрічі з селевим потоком майже неможливо. Потік несе із собою великі камені.
- При сніговій лавині потрібно знайти високий камінь чи скелю, чи, навіть, велике дерево та сховатися за ним захистивши голову руками. Закрийте обличчя одягом та притисніть коліна до живота.
- Якщо вас понесла лавина, гребіть як при плаванні і бажано до її краю, там потік буде повільнішим.
- Вигребіть собі простір навколо обличчя та грудної клітини, так ви зможете дихати, якщо лавина зупиниться.
- Не витрачайте сили на крик опинившись під лавиною, сніг добре поглинає звуки. Не давайте собі заснути, вас шукають і потрібно протриматися.
Як уникнути переохолодження в горах
- Ваш одяг має бути професійним. Товста підошва черевиків, термобілизна, хомут, який може закрити нижню частину обличчя та окуляри від снігу. Бажано мати теплий комбінезон, який не мокне та тримає тепло.
- Використовуйте спеціальні захисні креми, або ж смалець чи вазелін для носа, щік, вух та підборіддя;
- З’їжте калорійну їжу перед виходом;
- Захопіть з собою гарячі напої з великим вмістом вітаміну С;
- Намагайтеся весь час рухатися, якщо потрапили в біду, але не так сильно, щоб фізично швидко виснажитися;
- Дихати потрібно тільки через ніс. Можна затримуватися на глибокому вдиху, так ви максимально насичуєте легені киснем та дозволяєте тілу звикнути до температури.
- Якщо відчуваєте біль у кінцівках, спробуйте розтерти їх шарфом чи будь-чим з бавовни.
Що робити, якщо провалився під лід
Гугліть тоді вже не вийде, тож вивчить зараз. Катання на ковзанах та санчатах на замерзлих озерах має свої правила безпеки та способи порятунку.
- Провалившись під лід, як то дивно не звучить, але розслабтесь та подивіться вгору, вам потрібно знайти поглядом лунку, в яку ви провалилися. Орієнтація під водою перших шлях до порятунку.
- Дібравшись до поверхні широко розкиньте руки на льоду та намагайтеся покласти грудну клітину на лід. Якщо на вас важкий одяг, або рюкзак скиньте його.
- Намагайтеся закинути одну ногу на лід. Якщо це у вас вийшло підтягуйтеся в бік та повзіть. Бігти по льоду не можна – є ризик провалитися вдруге.
Чого не можна робити ні в якому разі
- Перевіряти міцність льоду ногою, візьміть палицю;
- Не йдіть на лід не знаючи товщину криги;
- Не стійте вдвох чи втрьох на одній точці криги, тримайте дистанцію;
- Не ходіть на замерзлі водойми самостійно;
- Якщо лід почав тріщати не біжіть, обережно розвертайтеся та йдіть не відриваючи стопи від льоду.
Якщо ви на зимовій риболовлі
- Не дрилюйте декілька лунок поруч (відстань має складати 5 – 6 метрів;
- Не робіть лунки на переправах;
- Не відходьте занадто далеко від берега та залишайтеся в полі зору інших рибалок;
- Не вживайте алкоголю збираючись виходити на лід, так ви швидше змерзнете та перестанете бути уважним.
- Якщо ваш одяг промок у холодній воді, негайно роздягніться та мотайте на себе все що є сухого.
Вашим гарантом вдалого походу в гори буде завчасна ретельна підготовка та вивчений чіткий план для будь–якої ситуації. Бережіть своє здоров'я та мандруйте дивовижними горами України безпечно.