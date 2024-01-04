Врятуй своє життя. Правила поведінки в засніжених горах - поради від ДСНС

Відпустка в українських Карпатах на відомих курортах і спонтанних майданчиках здається романтичною пригодою і у більшості випадків так воно і є. Та засніжені гори несуть свої ризики, які можуть становити пряму загрозу життю. Сходження лавин буває не лишень в американських блокбастерах, тому важливо знати реальні поради для порятунку свого життя у непередбачуваній ситуації. Служби ДСНС України вже попередили відпочивальників про загрозу сходження лавин та дали поради з безпеки та порятунку життя – про це повідомили українські пабліки на сторінках соцмереж.

Точно потрібно зробити

Повідомити рятувальників про свій маршрут, термін, який плануєте пробути в горах та розповісти подробиці планів своїм близьким.

Встановити додаток "Порятунок у горах". Ви зможете, як мінімум, передати свої координати рятувальникам.

Обирайте маршрут "по зубах". Навіть, якщо ви хочете підкорити незвідану вершину тричі подумайте: чи готові ви до цього. В кращому випадку повернетеся на півдороги, але в найгіршому сценарії можете потрапити в біду.

Порадьтеся з досвідченими професіоналами, а ,краще, захопіть з собою одного гіда, щоб адекватно орієнтуватися в ситуації.

Складіть кілька альтернативних маршрутів та визначте кризові точки на шляху. Підготовлений чіткий план дій, у разі форс мажорів, врятує вам життя. Краще, щоб таких планів в голові було декілька.

Не нехтуйте аптечкою, у вас має бути з собою все, щоб вижити у першу добу, а, краще, дві. Сигнальні ракети, сухі зігріваючі пакети мають бути в рюкзаку.

Потурбуйтеся про достатню кількість сухої готової їжі та чистої питної води.

Подивіться якомога точніший погодинний прогноз погоди. Починайте планувати похід не за два дні, тому, що це запропонували вам на курорті так звані досвідчені місцеві гіди, ви маєте бути впевнені у професійності людини, яка поведе вас.

" – Якщо ви перебуваєте у безвихідній ситуації у гірській місцевості, яку не можете вирішити, терміново телефонуйте до Служби порятунку на номер 101 або 112," – заявив представник ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області Тарас Бринда.

Що робити, якщо провалився під сніг

Почувши гуркіт високо в горах ваше завдання піднятися по стоку, не менш ніж на 50 – 100 метрів. Вижити при зустрічі з селевим потоком майже неможливо. Потік несе із собою великі камені.

При сніговій лавині потрібно знайти високий камінь чи скелю, чи, навіть, велике дерево та сховатися за ним захистивши голову руками. Закрийте обличчя одягом та притисніть коліна до живота.

Якщо вас понесла лавина, гребіть як при плаванні і бажано до її краю, там потік буде повільнішим.

Вигребіть собі простір навколо обличчя та грудної клітини, так ви зможете дихати, якщо лавина зупиниться.

Не витрачайте сили на крик опинившись під лавиною, сніг добре поглинає звуки. Не давайте собі заснути, вас шукають і потрібно протриматися.

Як уникнути переохолодження в горах

Ваш одяг має бути професійним. Товста підошва черевиків, термобілизна, хомут, який може закрити нижню частину обличчя та окуляри від снігу. Бажано мати теплий комбінезон, який не мокне та тримає тепло.

Використовуйте спеціальні захисні креми, або ж смалець чи вазелін для носа, щік, вух та підборіддя;

З’їжте калорійну їжу перед виходом;

Захопіть з собою гарячі напої з великим вмістом вітаміну С;

Намагайтеся весь час рухатися, якщо потрапили в біду, але не так сильно, щоб фізично швидко виснажитися;

Дихати потрібно тільки через ніс. Можна затримуватися на глибокому вдиху, так ви максимально насичуєте легені киснем та дозволяєте тілу звикнути до температури.

Якщо відчуваєте біль у кінцівках, спробуйте розтерти їх шарфом чи будь-чим з бавовни.

Що робити, якщо провалився під лід

Гугліть тоді вже не вийде, тож вивчить зараз. Катання на ковзанах та санчатах на замерзлих озерах має свої правила безпеки та способи порятунку.

Провалившись під лід, як то дивно не звучить, але розслабтесь та подивіться вгору, вам потрібно знайти поглядом лунку, в яку ви провалилися. Орієнтація під водою перших шлях до порятунку.

Дібравшись до поверхні широко розкиньте руки на льоду та намагайтеся покласти грудну клітину на лід. Якщо на вас важкий одяг, або рюкзак скиньте його.

Намагайтеся закинути одну ногу на лід. Якщо це у вас вийшло підтягуйтеся в бік та повзіть. Бігти по льоду не можна – є ризик провалитися вдруге.

Чого не можна робити ні в якому разі

Перевіряти міцність льоду ногою, візьміть палицю;

Не йдіть на лід не знаючи товщину криги;

Не стійте вдвох чи втрьох на одній точці криги, тримайте дистанцію;

Не ходіть на замерзлі водойми самостійно;

Якщо лід почав тріщати не біжіть, обережно розвертайтеся та йдіть не відриваючи стопи від льоду.

Якщо ви на зимовій риболовлі

Не дрилюйте декілька лунок поруч (відстань має складати 5 – 6 метрів;

Не робіть лунки на переправах;

Не відходьте занадто далеко від берега та залишайтеся в полі зору інших рибалок;

Не вживайте алкоголю збираючись виходити на лід, так ви швидше змерзнете та перестанете бути уважним.

Якщо ваш одяг промок у холодній воді, негайно роздягніться та мотайте на себе все що є сухого.

Вашим гарантом вдалого походу в гори буде завчасна ретельна підготовка та вивчений чіткий план для будь–якої ситуації. Бережіть своє здоров'я та мандруйте дивовижними горами України безпечно.