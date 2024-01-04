Врятуй своє життя. Правила поведінки в засніжених горах - поради від ДСНС

Отпуск в украинских Карпатах на известных курортах и спонтанных площадках кажется романтическим приключением и, в большинстве случаев, так и есть. Но заснеженные горы несут свои риски, которые могут представлять прямую угрозу жизни. Схождение лавин бывает не только в американских блокбастерах, поэтому важно знать реальные советы по спасению своей жизни в непредсказуемой ситуации. Службы ГСЧС Украины уже предупредили отдыхающих об угрозе схода лавин и дали советы по безопасности и спасению жизни – об этом сообщили украинские паблики на страницах соцсетей.

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Точно нужно сделать

Сообщить спасателям о своем маршруте, сроке пребывания в горах, и рассказать подробности планов своим близким.

Установить приложение "Спасение в горах". Вы сможете, как минимум, передать свои координаты спасателям.

Выбирайте маршрут "по зубам". Даже, если вы хотите покорить неизведанную вершину трижды подумайте: готовы ли вы к этому. В лучшем случае вернетесь на полпути, но в самом худшем сценарии можете попасть в беду.

Посоветуйтесь с опытными профессионалами, а лучше захватите с собой одного гида, чтобы адекватно ориентироваться в ситуации.

Составьте несколько альтернативных маршрутов и определите кризисные точки на пути. Подготовленный четкий план действий, в случае форс мажоров, спасет вам жизнь. Лучше, чтобы подобных планов в голове было несколько.

Не пренебрегайте аптечкой, у вас должно быть с собой все, чтобы выжить в первые сутки, а, лучше, две. Сигнальные ракеты, сухие согревающие пакеты должны быть в рюкзаке.

Позаботьтесь о достаточном количестве сухой готовой пищи и чистой питьевой воды.

Посмотрите как можно точнее погодный прогноз погоды. Начинайте планировать поход не через два дня, потому что это предложили вам на курорте так называемые опытные местные гиды, вы должны быть уверены в профессионализме человека, который поведет вас.

- Если вы находитесь в безвыходной ситуации в горной местности, которую не можете решить, срочно звоните в Службу спасения на номер 101 или 112, - заявил представитель ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области Тарас Брында.

Что делать, если провалился под снег

Услышав грохот высоко в горах ваша задача подняться по стоку, не менее чем на 50 – 100 метров. Выжить при встрече с селевым потоком почти невозможно. Поток несет с собой большие камни.

При снежной лавине нужно найти высокий камень или скалу или даже большое дерево и спрятаться за ним защитив голову руками. Закройте лицо одеждой и прижмите колени к животу.

Если вас понесла лавина, пренебрегайте как при плавании и желательно к ее краю, там поток будет медленнее.

Выгребите пространство вокруг лица и грудной клетки, так вы сможете дышать, если лавина остановится.

Не тратьте силы на крик, оказавшись под лавиной, снег хорошо поглощает звуки. Не давайте себе уснуть, вас ищут и нужно продержаться.

Как избежать переохлаждения в горах

Ваша одежда должна быть профессиональной. Толстая подошва ботинок, термобелье, хомут, который может закрыть нижнюю часть лица и очки снега. Желательно иметь теплый комбинезон, который не мокнет и держит тепло.

Используйте специальные защитные кремы, или смалец или вазелин для носа, щек, ушей и подбородка;

Съешьте калорийную пищу перед выходом;

Захватите с собой горячие напитки с большим содержанием витамина С;

Старайтесь все время двигаться, если попали в беду, но не так сильно, чтобы физически быстро истощиться;

Дышать нужно только через нос. Можно задерживаться на глубоком вдохе, так что вы максимально насыщаете легкие кислородом и позволяете телу привыкнуть к температуре.

Если чувствуете боль в конечностях, попробуйте растереть их шарфом или чем–либо из хлопка.

Что делать, если провалился под лед

Гуглить уже не получится, так что выучите сейчас. Катание на коньках и санках на замерзших озерах имеет свои правила безопасности и способы спасения.

Провалившись под лед, как ни странно не звучит, но расслабьтесь и посмотрите вверх, вам нужно найти взглядом лунку, в которую вы провалились. Ориентация под водой первый путь к спасению.

Добравшись до поверхности, широко раскиньте руки на льду и старайтесь положить грудную клетку на лед. Если на вас тяжелая одежда или рюкзак сбросьте его.

Старайтесь закинуть одну ногу на лед. Если это у вас получилось, подтягивайтесь в сторону и ползите. Бежать по льду нельзя – есть риск провалиться второй раз.

Чего нельзя делать ни в коем случае

Проверять крепость льда ногой, возьмите палку;

Не уходите на лед не зная толщину льда;

Не стойте вдвоем или втроем на одной точке льда, держите дистанцию;

Не ходите на замерзшие водоемы самостоятельно;

Если лед начал трещать не бегите, осторожно разворачивайтесь и уходите, не отрывая стопы ото льда.

Если вы на зимней рыбалке

Не дрельте несколько лунок рядом (расстояние должно составлять 5 – 6 метров;

Не делайте лунки на переправах;

Не уходите слишком далеко от берега и оставайтесь в поле зрения других рыболовов;

Не употребляйте алкоголь, собираясь выходить на лед, так вы скорее замерзнете и перестанете быть внимательным.

Если вашу одежду промок в холодной воде, немедленно разденьтесь и мотайте на себя все, что есть сухое.

Вашим гарантом удачного похода в горы будет тщательная подготовка и изучен четкий план для любой ситуации. Берегите свое здоровье и путешествуйте по удивительным горам Украины безопасно.