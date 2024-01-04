Врятуй своє життя. Правила поведінки в засніжених горах - поради від ДСНС
Отпуск в украинских Карпатах на известных курортах и спонтанных площадках кажется романтическим приключением и, в большинстве случаев, так и есть. Но заснеженные горы несут свои риски, которые могут представлять прямую угрозу жизни. Схождение лавин бывает не только в американских блокбастерах, поэтому важно знать реальные советы по спасению своей жизни в непредсказуемой ситуации. Службы ГСЧС Украины уже предупредили отдыхающих об угрозе схода лавин и дали советы по безопасности и спасению жизни – об этом сообщили украинские паблики на страницах соцсетей.
Точно нужно сделать
- Сообщить спасателям о своем маршруте, сроке пребывания в горах, и рассказать подробности планов своим близким.
- Установить приложение "Спасение в горах". Вы сможете, как минимум, передать свои координаты спасателям.
- Выбирайте маршрут "по зубам". Даже, если вы хотите покорить неизведанную вершину трижды подумайте: готовы ли вы к этому. В лучшем случае вернетесь на полпути, но в самом худшем сценарии можете попасть в беду.
- Посоветуйтесь с опытными профессионалами, а лучше захватите с собой одного гида, чтобы адекватно ориентироваться в ситуации.
- Составьте несколько альтернативных маршрутов и определите кризисные точки на пути. Подготовленный четкий план действий, в случае форс мажоров, спасет вам жизнь. Лучше, чтобы подобных планов в голове было несколько.
- Не пренебрегайте аптечкой, у вас должно быть с собой все, чтобы выжить в первые сутки, а, лучше, две. Сигнальные ракеты, сухие согревающие пакеты должны быть в рюкзаке.
- Позаботьтесь о достаточном количестве сухой готовой пищи и чистой питьевой воды.
- Посмотрите как можно точнее погодный прогноз погоды. Начинайте планировать поход не через два дня, потому что это предложили вам на курорте так называемые опытные местные гиды, вы должны быть уверены в профессионализме человека, который поведет вас.
- Если вы находитесь в безвыходной ситуации в горной местности, которую не можете решить, срочно звоните в Службу спасения на номер 101 или 112, - заявил представитель ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области Тарас Брында.
Что делать, если провалился под снег
- Услышав грохот высоко в горах ваша задача подняться по стоку, не менее чем на 50 – 100 метров. Выжить при встрече с селевым потоком почти невозможно. Поток несет с собой большие камни.
- При снежной лавине нужно найти высокий камень или скалу или даже большое дерево и спрятаться за ним защитив голову руками. Закройте лицо одеждой и прижмите колени к животу.
- Если вас понесла лавина, пренебрегайте как при плавании и желательно к ее краю, там поток будет медленнее.
- Выгребите пространство вокруг лица и грудной клетки, так вы сможете дышать, если лавина остановится.
- Не тратьте силы на крик, оказавшись под лавиной, снег хорошо поглощает звуки. Не давайте себе уснуть, вас ищут и нужно продержаться.
Как избежать переохлаждения в горах
- Ваша одежда должна быть профессиональной. Толстая подошва ботинок, термобелье, хомут, который может закрыть нижнюю часть лица и очки снега. Желательно иметь теплый комбинезон, который не мокнет и держит тепло.
- Используйте специальные защитные кремы, или смалец или вазелин для носа, щек, ушей и подбородка;
- Съешьте калорийную пищу перед выходом;
- Захватите с собой горячие напитки с большим содержанием витамина С;
- Старайтесь все время двигаться, если попали в беду, но не так сильно, чтобы физически быстро истощиться;
- Дышать нужно только через нос. Можно задерживаться на глубоком вдохе, так что вы максимально насыщаете легкие кислородом и позволяете телу привыкнуть к температуре.
- Если чувствуете боль в конечностях, попробуйте растереть их шарфом или чем–либо из хлопка.
Что делать, если провалился под лед
Гуглить уже не получится, так что выучите сейчас. Катание на коньках и санках на замерзших озерах имеет свои правила безопасности и способы спасения.
- Провалившись под лед, как ни странно не звучит, но расслабьтесь и посмотрите вверх, вам нужно найти взглядом лунку, в которую вы провалились. Ориентация под водой первый путь к спасению.
- Добравшись до поверхности, широко раскиньте руки на льду и старайтесь положить грудную клетку на лед. Если на вас тяжелая одежда или рюкзак сбросьте его.
- Старайтесь закинуть одну ногу на лед. Если это у вас получилось, подтягивайтесь в сторону и ползите. Бежать по льду нельзя – есть риск провалиться второй раз.
Чего нельзя делать ни в коем случае
- Проверять крепость льда ногой, возьмите палку;
- Не уходите на лед не зная толщину льда;
- Не стойте вдвоем или втроем на одной точке льда, держите дистанцию;
- Не ходите на замерзшие водоемы самостоятельно;
- Если лед начал трещать не бегите, осторожно разворачивайтесь и уходите, не отрывая стопы ото льда.
Если вы на зимней рыбалке
- Не дрельте несколько лунок рядом (расстояние должно составлять 5 – 6 метров;
- Не делайте лунки на переправах;
- Не уходите слишком далеко от берега и оставайтесь в поле зрения других рыболовов;
- Не употребляйте алкоголь, собираясь выходить на лед, так вы скорее замерзнете и перестанете быть внимательным.
- Если вашу одежду промок в холодной воде, немедленно разденьтесь и мотайте на себя все, что есть сухое.
Вашим гарантом удачного похода в горы будет тщательная подготовка и изучен четкий план для любой ситуации. Берегите свое здоровье и путешествуйте по удивительным горам Украины безопасно.