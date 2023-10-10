45 виртуальных туров по Украине для интересного обучения школьников
Заинтересовать детей и показать им Украину без всяких препятствий, можно с помощью виртуальных туров. Большинство из них были разработаны во времена пандемии, но остаются актуальными из–за невозможности посещения некоторых городов. Вы сможете попасть внутрь музеев, стоять на обрыве, глядя как с высоты, реалистично увидеть архитектуру, приблизиться к мельчайшим деталям и интересно изучить историю, литературу или краеведение. Многие туры имеют аудио сопровождение, что помогает воспринять нужную информацию, как будто вас сопровождает гид.
Музеи
Увидеть картины, интерьеры, стили, экспонаты музеев, которые находятся в другом городе, можно не вставая со стула. Прогуляться по дорожкам музеев под открытым небом, разглядеть архитектуру, и самые маленькие царапины можно просто посетив сайт, и нажав 3D тур. Ловите подборку, которую вы сможете использовать интересно и познавательно, благодаря новейшей разработке Google.
- Музей архитектуры и быта "Шевченковская роща" (Львов);
- Мамаева Слобода (Киев);
- Запорожская Сечь (Запорожье);
- Музей народной архитектуры и быта (Ужгород);
- резиденция Богдана Хмельницкого (Чигирин);
- Национальный музей народной архитектуры и быта Украины (Киев);
- Музей народной архитектуры и быта Среднего Приднепровья (Переяслав-Хмельницкий);
Музей "Пчеловодство Гуцульщины" (Косов)
Выучить пасечное дело Гуцулов, зайти в любой кабинет с экспонатами, увидеть коллекцию шишек и прогуляться вокруг музея в Ивано-Франковской области можно на официальном сайте "Пчеловодство Гуцульщины".
Музей Волынской иконы (Луцк)
Увидеть и рассмотреть более 100 икон, датируемых XVI-XVIII веком, можно через уникальный виртуальный тур. К сожалению, официальный сайт музея на технической проработке и детали и ссылки на тур можно получить через Facebook страницу музея Волынской иконы.
Замки и крепости
Что касается истории, то виртуальные туры – это невероятно интересные приложения к программе обучения. Увидеть наглядно мельчайшие предметы знаменитых замков и крепостей – увлекательно даже самым требовательным. Наконец, с помощью виртуальных туров можно устраивать целые квесты для поиска нужных артефактов.
Дубенский замок
Единственный в Украине двухбастионный замок, уникальный фортификационное сооружение. О Дубенском замке упоминается в повести Н. В. Гоголя "Тарас Бульба". В нем хранятся уникальные экспонаты, которые передают дух эпохи и "рассказывают" интересные истории. Увидеть одно из 7 чудес Украины, и побродить по залам замка теперь реально по ссылке.
Дворец Кирилла Разумовского (Батурин)
Выучить классицизм и посетить настоящий гетманский дворец. Увидеть оригинальную мебель и предметы интерьера, которым более 300–400 лет. Подняться по лестнице и пройтись по всем галереям можно с помощью видео экскурсии по дворцу.
Острожский замок (Острог)
Родовое жилище князей Острожских хранит в себе тайны и сокровища XIV-XVI века. Казацкое оружие, этнография, народное творчество, живопись и керамика – артефакты, которые можно увидеть и рассмотреть в формате 360 по ссылке.
Храмы и деревянные церкви Украины
Уникальная архитектура украинских храмов известна всему миру. Некоторые из них внесены в список мирового наследия ЮНЕСКО. Сегодня увидеть интересные духовные и исторические памятки можно виртуально.
- Церковь Святого Архангела Михаила (Уж);
- Церковь Сошествия Святого Духа (Потелич);
- Церковь Пресвятой Троицы (Жолква);
- Церковь Сошествия Святого Духа (Рогатин);
- Церковь Собора Пресвятой Богородицы (Матков);
- Церковь Святого Юра (Дрогобыч);
- Церковь Вознесения Господня (Ясиня);
- Церковь Рождества Пресвятой Богородицы (Нижний Верб).
Софийский Собор (Киев)
Главное украшение столицы можно увидеть на любом расстоянии. Заглянуть внутрь собора, увидеть уникальные фрески и иконы даже измерить экспонаты линейкой. Стоит открыть виртуальный тур на официальном сайте Софии Киевской. Вместе с главным собором доступно путешествие по Кирилловской церкви в Киеве, а также 3D модели Андреевской церкви и модель древнего Киева.
Михайловский собор (Киев)
Красота и величие Михайловского собора доступна в ракурсе 360 градусов, с прогулкой между келиями и архитектурно интересными сооружениями. Достопримечательность можно посмотреть на сайте discover.ua.
Виртуальный экскурс в театры
Попасть за кулисы стало проще. Во время виртуальных туров по театрам модна насладиться архитектурой, уникальными интерьерами и узнать много интересных историй благодаря аудио сопровождению.
- Одесский национальный академический театр оперы и балета;
- Львовский национальный академический театр оперы и балета им. Соломии Крушельницкой;
- Черновицкий музыкально драматический театр им. Ольги Кобылянской;
- Национальный академический театр оперы и балета имени Т. Г. Шевченко;
- Киевский национальный академический театр оперетты.
Национальные парки и заповедники
Прогуляться по паркам и даже зайти в ботанический сад можно онлайн. Уникальные заповедники Украины стали доступны благодаря Google. Реки, достопримечательности на территории парков, живописную природу можно рассмотреть, приблизить и визуализировать на расстоянии.
- Голосеевский парк (Киев);
- Нижнеднестровский (Одесская область);
- Гетманский парк (Сумская область);
- Вижницкий парк (Черновицкая область);
- Ужанский парк (Закарпатская область);
- Парк Гуцульщина (Ивано-Франковская область);
- Сколевские Бескиды (Львовская область);
- Очарованный край (Закарпатская область);
- Черемошский парк (Черновицкая область);
- Верховинский парк (Ивано-Франковская область);
- Карпатский (Ивано-Франковская область);