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45 виртуальных туров по Украине для интересного обучения школьников

Анна Веселова - Соловонюк

45 виртуальных туров по Украине для интересного обучения школьников

Заинтересовать детей и показать им Украину без всяких препятствий, можно с помощью виртуальных туров. Большинство из них были разработаны во времена пандемии, но остаются актуальными из–за невозможности посещения некоторых городов. Вы сможете попасть внутрь музеев, стоять на обрыве, глядя как с высоты, реалистично увидеть архитектуру, приблизиться к мельчайшим деталям и интересно изучить историю, литературу или краеведение. Многие туры имеют аудио сопровождение, что помогает воспринять нужную информацию, как будто вас сопровождает гид.

45 виртуальных туров по Украине для интересного обучения школьников

Музеи

Увидеть картины, интерьеры, стили, экспонаты музеев, которые находятся в другом городе, можно не вставая со стула. Прогуляться по дорожкам музеев под открытым небом, разглядеть архитектуру, и самые маленькие царапины можно просто посетив сайт, и нажав 3D тур. Ловите подборку, которую вы сможете использовать интересно и познавательно, благодаря новейшей разработке Google.

  • Музей архитектуры и быта "Шевченковская роща" (Львов);
  • Мамаева Слобода (Киев);
  • Запорожская Сечь (Запорожье);
  • Музей народной архитектуры и быта (Ужгород);
  • резиденция Богдана Хмельницкого (Чигирин);
  • Национальный музей народной архитектуры и быта Украины (Киев);
  • Музей народной архитектуры и быта Среднего Приднепровья (Переяслав-Хмельницкий);

Музей "Пчеловодство Гуцульщины" (Косов)

Выучить пасечное дело Гуцулов, зайти в любой кабинет с экспонатами, увидеть коллекцию шишек и прогуляться вокруг музея в Ивано-Франковской области можно на официальном сайте "Пчеловодство Гуцульщины".

Музей Волынской иконы (Луцк)

Увидеть и рассмотреть более 100 икон, датируемых XVI-XVIII веком, можно через уникальный виртуальный тур. К сожалению, официальный сайт музея на технической проработке и детали и ссылки на тур можно получить через Facebook страницу музея Волынской иконы.

45 виртуальных туров по Украине для интересного обучения школьников

Замки и крепости

Что касается истории, то виртуальные туры – это невероятно интересные приложения к программе обучения. Увидеть наглядно мельчайшие предметы знаменитых замков и крепостей – увлекательно даже самым требовательным. Наконец, с помощью виртуальных туров можно устраивать целые квесты для поиска нужных артефактов.

Дубенский замок

Единственный в Украине двухбастионный замок, уникальный фортификационное сооружение. О Дубенском замке упоминается в повести Н. В. Гоголя "Тарас Бульба". В нем хранятся уникальные экспонаты, которые передают дух эпохи и "рассказывают" интересные истории. Увидеть одно из 7 чудес Украины, и побродить по залам замка теперь реально по ссылке.

Дворец Кирилла Разумовского (Батурин)

Выучить классицизм и посетить настоящий гетманский дворец. Увидеть оригинальную мебель и предметы интерьера, которым более 300–400 лет. Подняться по лестнице и пройтись по всем галереям можно с помощью видео экскурсии по дворцу.

Острожский замок (Острог)

Родовое жилище князей Острожских хранит в себе тайны и сокровища XIV-XVI века. Казацкое оружие, этнография, народное творчество, живопись и керамика – артефакты, которые можно увидеть и рассмотреть в формате 360 по ссылке.

45 виртуальных туров по Украине для интересного обучения школьников

Храмы и деревянные церкви Украины

Уникальная архитектура украинских храмов известна всему миру. Некоторые из них внесены в список мирового наследия ЮНЕСКО. Сегодня увидеть интересные духовные и исторические памятки можно виртуально.

  • Церковь Святого Архангела Михаила (Уж);
  • Церковь Сошествия Святого Духа (Потелич);
  • Церковь Пресвятой Троицы (Жолква);
  • Церковь Сошествия Святого Духа (Рогатин);
  • Церковь Собора Пресвятой Богородицы (Матков);
  • Церковь Святого Юра (Дрогобыч);
  • Церковь Вознесения Господня (Ясиня);
  • Церковь Рождества Пресвятой Богородицы (Нижний Верб).

Софийский Собор (Киев)

Главное украшение столицы можно увидеть на любом расстоянии. Заглянуть внутрь собора, увидеть уникальные фрески и иконы даже измерить экспонаты линейкой. Стоит открыть виртуальный тур на официальном сайте Софии Киевской. Вместе с главным собором доступно путешествие по Кирилловской церкви в Киеве, а также 3D модели Андреевской церкви и модель древнего Киева.

Михайловский собор (Киев)

Красота и величие Михайловского собора доступна в ракурсе 360 градусов, с прогулкой между келиями и архитектурно интересными сооружениями. Достопримечательность можно посмотреть на сайте discover.ua.

45 виртуальных туров по Украине для интересного обучения школьников

Виртуальный экскурс в театры

Попасть за кулисы стало проще. Во время виртуальных туров по театрам модна насладиться архитектурой, уникальными интерьерами и узнать много интересных историй благодаря аудио сопровождению.

45 виртуальных туров по Украине для интересного обучения школьников

Национальные парки и заповедники

Прогуляться по паркам и даже зайти в ботанический сад можно онлайн. Уникальные заповедники Украины стали доступны благодаря Google. Реки, достопримечательности на территории парков, живописную природу можно рассмотреть, приблизить и визуализировать на расстоянии.

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