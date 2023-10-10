45 віртуальних турів Україною для цікавого навчання школярів

Зацікавити дітей та показати їм Україну без усіляких перешкод можна за допомогою віртуальних турів. Більшість з них було розроблено в часи пандемії, але залишаються актуальними у зв’язку з неможливістю відвідування деяких міст. Ви зможете потрапити всередину музеїв, стояти на обриві дивлячись наче з висоти, реалістично побачити архітектуру, наблизитися до найменших деталей та цікаво вивчити історію, літературу чи краєзнавство. Багато з турів мають аудіо супровід, що допомагає сприйняти потрібну інформацію, неначе вас супроводжує гід.

Музеї

Побачити картини, інтер’єри, стилі, експонати музеїв, які знаходяться в іншому місті можна не встаючи зі стільця. Прогулятися доріжками музеїв просто неба, розгледіти архітектуру, та найменші подряпини можна проста завітавши на сайт, та натиснувши 3D тур. Ловіть добірку, яку ви зможете використовувати цікаво та пізнавально, завдяки новітній розробці Google.

Музей архітектури та побуту "Шевченківський гай" (Львів);

Мамаєва Слобода (Київ);

Запорізька Січ (Запоріжжя);

Музей народної архітектури та побуту (Ужгород);

Резиденція Богдана Хмельницького (Чигирин);

Національний музей народної архітектури та побуту України (Київ);

Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини (Переяслав-Хмельницький);

Музей "Бджільництво Гуцульщини" (Косів)

Вивчити пасічну справу Гуцулів, зайти до будь–якого кабінету з експонатами, побачити колекцію шишок, та прогулятися довкола музею в Івано–Франківській області можна на офіційному сайті "Бджільництво Гуцульщини".

Музей Волинської ікони (Луцьк)

Побачити та роздивитися понад 100 ікон, які датовані XVI-XVIII століттям можна через унікальний віртуальний тур. На жаль офіційний сайт музею на технічному опрацюванні та деталі та посилання на тур можна отримати через Facebook сторінку музею Волинської ікони.

Замки та фортеці

Що стосується історії, то віртуальні тури це неймовірно цікаві додатки до програми. Побачити наочно найменші дрібниці знаменитих замків та фортець захопливо навіть самим вибагливим. Нарешті за допомогою віртуальних турів можна влаштовувати цілі квести для пошуку потрібних артефактів.

Дубенський замок

Єдиний в Україні двобастіонний замок, який є унікальною фортифікаційною спорудою. Про Дубенський замок згадується в повісті М. В. Гоголя "Тарас Бульба". В ньому зберігаються унікальні експонати, які передають дух епохи та "розповідають" цікаві історії. Побачити одне з 7 чудес України, та побродити залами замку тепер реально за посиланням.

Палац Кирила Розумовського (Батурін)

Вивчити класицизм та відвідати справжній гетьманський палац. Побачити оригінальні меблі та предмети інтер’єру, яким понад 300–400 років. Піднятися сходами та пройтися по всім галереям можна за допомогою відео екскурсії палацом.

Острозький замок (Острог)

Родове помешкання князів Острозьких зберігає в собі таємниці та скарби XIV–XVI століття. Козацька зброя, етнографія, народна творчість, живопис та кераміка – артефакти, які можна побачити та роздивитися у форматі 360 за посиланням.

Храми та дерев’яні церкви України

Унікальна архітектура українських храмів відома всьому світові. Деякі з них внесені до переліку світової спадщини ЮНЕСКО. Сьогодні побачити цікаві духовні та історичні пам’ятки можна віртуально.

Церква Святого Архангела Михаїла (Ужок);

Церква Зішестя Святого Духа (Потелич);

Церква Пресвятої Трійці (Жовква);

Церква Зішестя Святого Духа (Рогатин);

Церква Собору Пресвятої Богородиці (Матків);

Церква Святого Юра (Дрогобич);

Церква Вознесіння Господнього (Ясіня);

Церква Різдва Пресвятої Богородиці (Нижній Вербіж).

Софійський Собор (Київ)

Головну прикрасу столиці можна побачити на будь–якій відстані. Зазирнути всередину собору, побачити унікальні фрески та ікони, навіть, виміряти експонати лінійкою. Варто лишень відкрити віртуальний тур на офіційному сайті Софії Київської. Разом з головним собором доступна подорож Кирилівською церквою в Києві, а також 3D моделі Андріївської церкви та модель стародавнього Києва.

Михайлівський собор (Київ)

Краса та велич Михайлівського собору доступна в ракурсі 360 градусів, з прогулянкою між келій та архітектурно цікавих споруд. Пам’ятку можна оглянути на сайті discover.ua.

Віртуальний екскурс до театрів

Попасти за куліси стало простіше. Під час віртуальних турів театрами модна насолодитися архітектурою, унікальними інтер’єрами, та дізнатися багато цікавих історій завдяки аудіо супроводу.

Національні парки та заповідники

Прогулятися парками та, навіть зайти до ботанічного саду можливо онлайн. Унікальні заповідники України стали доступними завдяки проєкту Google. Річки, пам’ятки на території парків, мальовничу природу можна роздивитися, наблизити та візуалізувати на відстані.