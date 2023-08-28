Узнай о сохраненной вековой традиции: Интересный семейный отдых на ''живой'' водяной кузнице Закарпатья

Хустский район Закарпатья сохраняет жемчужину культурной жизни региона уже два столетия. В поселке Лисичево расположена, единственная в Европе, действующая водяная кузница–музей "Гамора". Провести день здесь можно активно и интересно.

Сохранившиеся традиции кузнецкого мастерства, мастер-классы, традиционные угощения и передача генетического кода – наполняют место силой и особой атмосферой. Достопримечательность, полна жизни и интересов для активного отдыха.

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Сила воды

Кузница не всегда была кузницей. В 1760 г. на этом месте графами Телеками была открыта бумажная фабрика. Сила воды двигала восемь валов фабрики, что приводило в движение станки. К тому времени производство было достаточно большим, бумага производилась разного сорта с добавлением водяных знаков. Графы имели свой логотип GT и были известными производителями.

Точные причины перехода бумажной промышленности в кузницу неизвестны, однако уже в 1850 году начало работать новое производство, сохранившееся до сих пор. Производство сельскохозяйственной техники (косы, лопаты, мотыги, багры) быстро развивалось и набирало обороты. Словацкие мастера были первыми рабочими кузницы. Были построены 5 водяных колес и перекрыта плотиной река Лисичанка, чтобы обеспечить мощность и бесперебойную работу. Количество работников достигло 30, половиной из которых были помощники (управляющий, инженеры, учетчик и кладовщики). Кузница занималась экспортом в ближайшие страны (Венгрия, Румыния, Югославия) и со временем достигла объемов заводского производства. Обеспечение местным сырьем усиливало мощность производства и обеспечивало работой жителей.

Своего расцвета кузница достигла в середине 20 века, выросши до кузнечного завода "Сила", а сила воды набрала обороты маленькой гидроэлектростанции.

Мощность и неустанность

Почти 200 лет с небольшим отпуском на 3 года (из–за наводнения) кузница работала изо дня в день, обеспечивая большие объемы производства. В начале 20 века кузница вошла в четверку крупнейших металлообрабатывающих производств Закарпатья.

После простоя в пару лет (1988 – 2001) кузницей занялись местные предприниматели Виктор и Ольга Петровцы, которые реконструировали помещение и построили новую дамбу. Жизнь кузницы вдохновилась новой силой и стала цветущим интерактивным туристическим объектом Закарпатья. В 2023 году кузница была внесена в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Что посмотреть и как развлечься на кузнице сегодня

Кузница расположена в живописном селе и окунута в уникальную Закарпатскую природу. Поэтому провести время здесь можно не только на территории объекта, но и за ним. Прогулка по берегу построенного канала и живописным лесом – вдохновляют и наполняют.

На территории кузницы можно увидеть уникальные деревянные механизмы, являющиеся ценным сокровищем инженерии и производства. Экскурсия по главному цеху, площадью 205 кв. м будет полна удивления и восхищения. Виртуозные инженерные конструкции и две пульсирующие руки – кузнечные молоты продемонстрируют всю мощь и мощность воды, движущей силой кузницы. Интерес: за один оборот большого деревянного колеса, молот делает 16 ударов.

Жалующие "сердца" кузницы, разогретые до +1200 градусов цельсия – печи (коха) покажут на что способна сила огня, и насколько прекрасна может быть его мощность в профессиональных и творческих руках кузнеца.

Увидеть процесс создания вещей от раздробленного материала до отделки и оснащения разными деревянными деталями стоит внимания и времени.

Фестиваль кузнечного искусства

Этот веселый и шумный праздник берет свое начало еще в 1987 году. И совершенствуясь и наполняясь с каждым годом, превратился в настоящий "Фестиваль кузнечного искусства и фольклора". Имея разные тематические названия каждый год, меняется и состав участников, и интересных занятий на "Гаморе". Неизменны металлические мастера, которые каждый год демонстрируют талант и умение покорять твердый металл, превращая в прекрасные и хрупкие, на первый взгляд изделия.

Во время фестиваля можно попробовать свои силы в тяжелой давней профессии, вкусить традиционную кухнею и узнать о легендарных мастерах, изделия которых до сих пор сохранены на территории кузницы.

Попасть на фестиваль можно каждый год в конце июня. Это дни наслаждения этнической музыкой, обогащение культурного кода и насыщение древнейшей энергией силы воды.

Музей кузницы "Гамора"

Имея такую давнюю историю и талантливых мастеров, кузница не могла остаться без музея, где рассказываются истории, раскрываются секреты и вдохновляются мастера. Музей на территории кузницы абсолютно бесплатный, но имеет бронирование и запись. Поэтому перед планированием поездки обязательно сообщите хозяевам.

Записаться можно по телефону: +380679027721

Где остановиться в Хустском районе

Совместить посещение кузницы с эко отдыхом для всей семьи – довольно легко. Ведь выбор жилья в районе достаточно разнообразен и по комфорту, и по цене.

От частного сектора (от 250 грн в сутки) до отделанных коттеджей и комплексов (от 700 грн в сутки). Средняя категория цен имеет множество вариантов и список входящих услуг (завтраки, барбекю и бассейны).

Как не потеряться по дороге в кузницу "Гамора"

В принципе, маршрут не очень сложный, из-за популярности и узнаваемости этого туристического направления. Поездом можно добраться до ближайших пунктов с поселком Лисичево, это: Хуст, Свалява, Мукачево и Ужгород. Далее у вас будет выбор автобусных маршрутов и регулярных рейсов. Ну, а если вы машиной, то следуйте по трассе Т0712 до поселка Кушница и не пропустите поворот на поселок Лисичево.

Не перепутайте Хустский район с Береговским, потому что, вместо кузницы, попадете в одноименное село, где расположено известное место для купания – озеро Дедово. Это не очень огорчит вас в летнее время, если вы еще не забронировали жилье, но добавьте километраж к желаемой цели.

Обзор Хустского района

Кузница "Гамора" – является не единственным архитектурным, историческим и туристическим памятником, который следует посетить в этом районе. Вы сможете расширить свои планы, посетив: храм святого Архистратига Михаила (1927 года), национальный природный парк "Очарованный край", термальные воды в поселке Велятин, курорт Шаян, замки городов Хуст и Мукачево, зимний горнолыжный курорт Осий и множество природных живописных ландшафтов.