20 сайтов для экономных путешествий по Украине и за рубежом. Бесплатное жилье, работа, еда

Стереотипы на поездки начали стремительно меняться. Теперь главное увидеть и узнать много нового за короткий период времени, а комфорт и потребности уступают место. Например, я хочу увидеть Эйфелеву башню, или отдохнуть в Карпатах, но не готова отдавать большие деньги за жилье. Супер, используя каучсерфинг, я найду себе бесплатное жилье и мне не супер важно, что это будет не хост на 4-5 звезд.

Или у меня есть деньги на жилье и перелет, а питаться в кафе я не готова, так что посмотрю "фудшеринг/foodsharing" и может возле меня кто–то хочет поделиться едой (и речь не о объедках).

Мир стремительно развивается и, возможно, вы еще просто не знаете о куче сервисов, которые могут решить многие вопросы во время путешествия бесплатно. Вы можете пользоваться ими сами или помочь друзьям многие из которых сейчас вынужденно находятся за границей.

Бесплатное жилье каучсерф и не только

Может вы до сих пор не можете в это поверить, но возможность бесплатного жилья доказывают сообщества на более чем 14 миллионов путешественников и отзывы тех, кто уже активно пользуется сервисами.

Нас настолько поразила первая поездка – бесплатное жилье в дорогой финской столице, знакомство и общение с живым финном, прогулка по нетуристическим местам, – что мы заразились этой идеей. С тех пор сложно вспомнить хотя бы одно наше путешествие, где мы не воспользовались бы гостевыми сетями." – поделились Антон и Татьяна (пользователи сервиса каучсерфинг) в интервью украинскому порталу.

COUCHSURFING – поиск бесплатного жилья во всем мире, в том числе и в Украине. Также есть раздел с предложениями принять беженцев из Украины. Для украинцев услуги абсолютно бесплатны. Все о каучсерфинге (изменить на ссылку сайта) читайте в статье на UAPortal.

trustroots.org – созданный группой программистов из UK, сайт быстро стал популярен среди путешественников. На сайте зарегистрировано 70 000 пользователей со всего мира. На сайте можно найти не только жилье, но и бесплатную еду и некоторые услуги для путешествия.

servas.org – крутой сервис для велосипедистов – путешественников. Более 100 000 возможностей переночевать на территории 161 страны.

bewelcome.org – это совместимый проект Хоспиталити и каучсерферов, который точно стоит вашего внимания. Бесплатный сервис позволяет найти жилье в 217 странах среди более 130 000 пользователей.

Бесплатное жилье в обмен за уход за домом

Если так вам будет легче принимать дар, потому что это для вас это реальнее, то не стесняйтесь. Ведь люди, которые едут надолго, очень хотят, чтобы за их жильем присмотрелись. А еще если и сделают что–нибудь, то вообще ВАУ. Может, кому–то нужно оставить под присмотром животных, а кому–то хочется сэкономить на уборке. Немного сложно для нашего украинского менталитета, но это достаточно популярная реальность.

mindmyhouse – здесь регистрируются домовладельцы, имеющие частые разъезды или домашних животных, или растения, за которыми нужно посмотреть. Вы сможете найти варианты среди 11 044 пользователей. Регистрация 20$.

housecarers - по локации больше Англия, Италия и США, а цена за регистрацию 10$.

Учитывайте вашу цель, заполняя личный профиль. Если у вас есть надежда найти жилье за уборку, ваше фото на фоне чистой квартиры будет плюсом. Не удивляйтесь вопросам о работе или даже личным, люди также должны начать вам доверять, чтобы оставить на вас дом или домашних любимцев.

А поговорить

И такое есть. Бесплатное жилье для обмена языковым опытом (это не сайт знакомств). Учить языки порой приходится довольно быстро, жизнь эта доказала и кому–то в мире очень хочется овладеть украинским. Надеюсь вы найдете партнера по общению и жилье на этих сайтах. Это может быть очень весело.

talktalkbnb.com – множество стран и языков. Вперед в мир понимания друг друга.

lingoo.com – сайт для преподавания родного языка за границей. Это ваш шанс стать фрилансером или волонтером.

Обмен жильем

Не бойтесь, это не навсегда. Может кто–то захочет отдохнуть в Украине, пока вы отдохнете где–то в Европе. Это не сарказм, это вполне реально. В Украину и сейчас приезжают зарубежные гости кто–то по делам, кто–то как волонтер, а кто–то из любопытства. Так почему бы им не предоставить вам жилье для отдыха, в обмен на ваше.

homeexchange.com – довольно популярный сервис. Имеет платную регистрацию, но бесплатное использование в первые две недели. То есть, ваш первый обмен домами или квартирами может пройти абсолютно бесплатно. Как думаете среди 400 000 предложений есть ваша мечта?

lovehomeswap.com – имеет такие же условия, как и предыдущий.

ihen.com – небольшая база и низкая плата за регистрацию. Иногда для мечты много не нужно.

Хотите пожить в аэропорту

Это может пригодиться, если вы прилетели довольно поздно и других вариантов нет.

sleepinginairports.net – ищите свой аэропорт и предложения.

Жилье + работа

Иметь крышу над головой, еще и заработную плату к тому - имеет свои плюсы. После рабочего дня вы сможете посмотреть город, да еще иметь на что поесть.

workaway.info – если действительно нацелены найти работу с жильем в желаемой стране используйте платную подписку за 20$. Дополнительной функцией на платформе стал поиск попутчиков. Вдвоем веселее.

worldpackers.com – сообщество, которое дает возможность найти не только работу с жильем, но и еду по всему миру. Следует знать английский пользуясь сервисом и иметь 50$ для подписки.

helpx.net – бесплатный аналог предыдущего.

anyworkanywhere – для тех, кого интересует не долговременная работа и жилье, а также хостелы и вакансии для волонтеров.

hippohelp.com – наверное, с него следует начать не имея стартового капитала. Полностью бесплатный.

Бесплатная еда

И еще раз напоминаем фудшеринг – это не об объедках, либо питании бездомных, либо просроченной пище. Верьте в мир.

Во–первых, вы можете просто убить в Google или Facebook – foodsharing.

Во–вторых, воспользоваться следующими сервисами:

trustroots.org – есть раздел с едой. Вы удивитесь количеству людей в Европе готовых делиться едой. Может время зарегистрировать и Украину.

foodsharing.de – Германия, Австрия и Швейцария. Большая база бесплатной еды.

Olio – британское мобильное приложение, в котором вы можете предложить поделиться едой или получить.

Создавать безопасную среду и учиться доверять – это то, к чему мы должны стремиться. Надеемся, что эти сервисы помогут вам или вашим друзьям путешествовать и делать добро по всему миру.