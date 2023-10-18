20 сайтів для економних подорожей в Україні та за кордоном. Безкоштовне житло, робота, їжа

Стереотипи на подорожі почали стрімко змінюватися. Тепер головне побачити та дізнатися багато нового за короткий період часу, а комфорт та потреби поступаються місцем. Наприклад, я хочу побачити Ейфелеву вежу, або ж відпочити в Карпатах, але не готова віддавати великі гроші за житло. Супер, використовуючи каучсерфінг, я знайду собі безкоштовне житло і мені не супер важливо, що це буде не хост на 4-5 зірок.

Або в мене є гроші на житло і переліт, а харчуватися в кафе я не готова, тож подивлюся "фудшерінг/foodsharing" і може біля мене хтось хоче поділитися їжею (і мова не про недоїдки).

Світ стрімко розвивається і, можливо ви ще просто не знаєте про купу сервісів, які можуть вирішити багато питань під час подорожі безкоштовно. Ви можете користуватися ними самі, або допомогти друзям багато з яких зараз вимушено знаходяться за кордоном.

Безкоштовне житло каучсерф і не тільки

Може ви ще й досі не можете в це повірити, але можливість безкоштовного житла доводять спільноти на більш ніж 14 мільйонів подорожей та відгуки тих, хто вже активно користується сервісами.

"Нас настільки вразила перша поїздка – безкоштовне житло в дорогій фінській столиці, знайомство і спілкування з живим фіном, прогулянка по нетуристичних місцях, – що ми заразилися цією ідеєю. Відтоді складно пригадати хоча б одну нашу подорож, де б ми не скористалися гостьовими мережами." – поділилися Антон та Тетяна (користувачі сервісу каучсерфінг) в інтерв'ю українського порталу.

COUCHSURFING – пошук безкоштовного житла по всьому світу, в тому числі й в Україні. Також є розділ с пропозиціями прийняти біженців з України. Для українців послуги сервісу абсолютно безкоштовні. Все про каучсерфінг (змінити на посилання сайту)читайте в статті на UAPortal.

trustroots.org – створений групою програмістів із UK, сайт швидко став популярним серед мандрівників. На сайті зареєстровано 70 000 користувачів з усього світу. На сайті можна знайти не лише житло, але й безкоштовну їжу та деякі послуги для мандрівки.

servas.org – крутий сервіс для велосипедистів – мандрівників. Понад 100 000 можливостей переночувати на території 161 країни.

bewelcome.org – це сумісний проєкт Хоспіталіті та каучсерферів, який точно вартий вашої уваги. Безкоштовний сервіс дозволяє знайти житло в 217 країнах серед понад 130 000 користувачів.

Безкоштовне житло в обмін за догляд за будинком

Якщо так вам буде легше приймати дар, бо це для вас реальніше то не соромтеся. Адже люди які їдуть надовго дуже хочуть, щоб за їх житлом придивилися. А ще якщо й зроблять щось, то взагалі ВАУ. Може комусь потрібно залишити під наглядом тварин, а комусь хочеться зекономити на прибиранні. Трошки складно для нашого українського менталітету, але це вже досить популярна реальність.

mindmyhouse – тут реєструються домовласники, які мають часті роз’їзди або домашніх тварин, або рослини за якими потрібно подивитися. Ви зможете знайти варіанти серед 11 044 користувачів. Реєстрація 20 $.

housecarers -– по локації більше Англія, Італія та США, а ціна за реєстрацію 10 $.

Враховуйте вашу ціль заповнюючи особистий профіль. Якщо ви маєте надію знайти житло за прибирання, ваше фото на фоні чистої квартири буде плюсом. Не дивуйтесь питанням про роботу чи навіть особистим, люди також мають почати вам довіряти, щоб залишити на вас будинок, або ж домашніх улюбленців.

А поговорити

І таке є. Безкоштовне житло заради обміну язиковим досвідом (це не сайт знайомств). Вчити мови часом доводиться досить швидко, життя це довело і комусь в світі дуже хочеться опанувати українську. Маю надію ви знайдете партнера по спілкуванню на цих сайтах. Це може бути досить весело.

talktalkbnb.com – безліч країн та мов. Вперед у світ розуміння один одного.

lingoo.com – сайт для викладання рідної мови за кордоном. Це ваш шанс стати фрилансером або волонтером.

Обмін житлом

Не лякайтеся, це не назавжди. Може хтось захоче відпочити в Україні поки ви відпочинете десь в Європі. Це не сарказм, це цілком реально. В Україну і зараз приїздять закордонні гості хтось у справах, хтось як волонтер, а хтось з цікавості. Тож чому б їм не надати вам житло для перепочинку, в обмін на ваше.

homeexchange.com – досить популярний сервіс. Має платну реєстрацію, але безкоштовне користування в перші два тижні. Тобто ваш перший обмін будинками або квартирами може пройти абсолютно безкоштовно. Як гадаєте серед 400 000 пропозицій є ваша мрія?

lovehomeswap.com – має такі самі умови, як і попередній.

ihen.com – невеличка база та низька плата за реєстрацію. Іноді для мрії багато не треба.

Хочете пожити в аеропорту

Це може стати у нагоді, якщо ви прилетіли досить пізно та інших варіантів немає.

sleepinginairports.net – пошукайте свій аеропорт та пропозиції.

Житло + робота

Мати дах над головою, ще й зарплатню до того - має свої плюси. Після робочого дня ви зможете подивитися місто, та ще й мати на що поїсти.

workaway.info – якщо дійсно націлені знайти роботу з житлом в омріяній країні використовуйте платну підписку за 20 $. Додатковою функцією на платформі став пошук попутників. Удвох веселіше.

worldpackers.com – спільнота, яка надає можливість знайти не лишень роботу з житлом, але й їжу по всьому світові. Варто знати англійську користуючись сервісом, та мати 50 $ для підписки.

helpx.net – безкоштовний аналог попереднього.

anyworkanywhere – для тих, кого цікавить не довготривала робота та житло, а також хостели та вакансії для волонтерів.

hippohelp.com – напевне, з нього варто розпочати не маючи стартового капіталу. Повністю безкоштовний.

Безкоштовна їжа

І ще раз нагадуємо фудшерінг – це не про недоїдки, або харчування безхатьок, або прострочену їжу. Вірте у світ.

По–перше, ви можете просто вбити в Google або Facebook – foodsharing.

По–друге, скористатися такими сервісами:

trustroots.org – є розділ з їжею. Ви здивуєтеся кількості людей в Європі готових ділитися їжею. Може час зареєструвати й Україну.

foodsharing.de – Німеччина, Австрія та Швейцарія. Велика база безкоштовної їжі.

Olio – британський мобільний додаток, в якому ви можете запропонувати поділитися їжею або отримати.

Створювати безпечне середовище та вчитися довіряти – це те чого ми маємо прагнути. Маємо надію, що ці сервіси допоможуть вам, або вашим друзям подорожувати та робити добро по всьому світові.