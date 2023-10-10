45 виртуальных туров по Украине для интересного обучения школьников

Заинтересовать детей и показать им Украину без всяких препятствий, можно с помощью виртуальных туров. Большинство из них были разработаны во времена пандемии, но остаются актуальными из–за невозможности посещения некоторых городов. Вы сможете попасть внутрь музеев, стоять на обрыве, глядя как с высоты, реалистично увидеть архитектуру, приблизиться к мельчайшим деталям и интересно изучить историю, литературу или краеведение. Многие туры имеют аудио сопровождение, что помогает воспринять нужную информацию, как будто вас сопровождает гид.

Музеи

Увидеть картины, интерьеры, стили, экспонаты музеев, которые находятся в другом городе, можно не вставая со стула. Прогуляться по дорожкам музеев под открытым небом, разглядеть архитектуру, и самые маленькие царапины можно просто посетив сайт, и нажав 3D тур. Ловите подборку, которую вы сможете использовать интересно и познавательно, благодаря новейшей разработке Google.

Музей архитектуры и быта "Шевченковская роща" (Львов);

Мамаева Слобода (Киев);

Запорожская Сечь (Запорожье);

Музей народной архитектуры и быта (Ужгород);

резиденция Богдана Хмельницкого (Чигирин);

Национальный музей народной архитектуры и быта Украины (Киев);

Музей народной архитектуры и быта Среднего Приднепровья (Переяслав-Хмельницкий);

Музей "Пчеловодство Гуцульщины" (Косов)

Выучить пасечное дело Гуцулов, зайти в любой кабинет с экспонатами, увидеть коллекцию шишек и прогуляться вокруг музея в Ивано-Франковской области можно на официальном сайте "Пчеловодство Гуцульщины".

Музей Волынской иконы (Луцк)

Увидеть и рассмотреть более 100 икон, датируемых XVI-XVIII веком, можно через уникальный виртуальный тур. К сожалению, официальный сайт музея на технической проработке и детали и ссылки на тур можно получить через Facebook страницу музея Волынской иконы.

Замки и крепости

Что касается истории, то виртуальные туры – это невероятно интересные приложения к программе обучения. Увидеть наглядно мельчайшие предметы знаменитых замков и крепостей – увлекательно даже самым требовательным. Наконец, с помощью виртуальных туров можно устраивать целые квесты для поиска нужных артефактов.

Дубенский замок

Единственный в Украине двухбастионный замок, уникальный фортификационное сооружение. О Дубенском замке упоминается в повести Н. В. Гоголя "Тарас Бульба". В нем хранятся уникальные экспонаты, которые передают дух эпохи и "рассказывают" интересные истории. Увидеть одно из 7 чудес Украины, и побродить по залам замка теперь реально по ссылке.

Дворец Кирилла Разумовского (Батурин)

Выучить классицизм и посетить настоящий гетманский дворец. Увидеть оригинальную мебель и предметы интерьера, которым более 300–400 лет. Подняться по лестнице и пройтись по всем галереям можно с помощью видео экскурсии по дворцу.

Острожский замок (Острог)

Родовое жилище князей Острожских хранит в себе тайны и сокровища XIV-XVI века. Казацкое оружие, этнография, народное творчество, живопись и керамика – артефакты, которые можно увидеть и рассмотреть в формате 360 по ссылке.

Храмы и деревянные церкви Украины

Уникальная архитектура украинских храмов известна всему миру. Некоторые из них внесены в список мирового наследия ЮНЕСКО. Сегодня увидеть интересные духовные и исторические памятки можно виртуально.

Церковь Святого Архангела Михаила (Уж);

Церковь Сошествия Святого Духа (Потелич);

Церковь Пресвятой Троицы (Жолква);

Церковь Сошествия Святого Духа (Рогатин);

Церковь Собора Пресвятой Богородицы (Матков);

Церковь Святого Юра (Дрогобыч);

Церковь Вознесения Господня (Ясиня);

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы (Нижний Верб).

Софийский Собор (Киев)

Главное украшение столицы можно увидеть на любом расстоянии. Заглянуть внутрь собора, увидеть уникальные фрески и иконы даже измерить экспонаты линейкой. Стоит открыть виртуальный тур на официальном сайте Софии Киевской. Вместе с главным собором доступно путешествие по Кирилловской церкви в Киеве, а также 3D модели Андреевской церкви и модель древнего Киева.

Михайловский собор (Киев)

Красота и величие Михайловского собора доступна в ракурсе 360 градусов, с прогулкой между келиями и архитектурно интересными сооружениями. Достопримечательность можно посмотреть на сайте discover.ua.

Виртуальный экскурс в театры

Попасть за кулисы стало проще. Во время виртуальных туров по театрам модна насладиться архитектурой, уникальными интерьерами и узнать много интересных историй благодаря аудио сопровождению.

Национальные парки и заповедники

Прогуляться по паркам и даже зайти в ботанический сад можно онлайн. Уникальные заповедники Украины стали доступны благодаря Google. Реки, достопримечательности на территории парков, живописную природу можно рассмотреть, приблизить и визуализировать на расстоянии.