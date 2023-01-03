5 постных блюд, которые можно приготовить на Сочельник и Рождество

Каждый год христиане восточного обряда в канун Рождества отмечают Сочельник, где соблюдают строгий пост. Как только в небе появляется первая звезда, вся семья собирается за праздничным столом, читает молитву и начинает есть 12 постных блюд.

UAportal подготовил подборку из 5 рецептов, которые пригодятся на зимние праздники и, согласно давним христианским традициям, призовут в дом благополучие и достаток.

Кутья

Ингредиенты: пшеница (1 стакан), вода (4 стакана), сливочное масло (2 ст.л.), мед (2-3 ст.л.), мак (2 ст.л.), грецкие орехи (горсть), курага (100 г), изюм (горсть), лимон (1 шт.; цедра и сок), корень имбиря (1 шт.).

Способ приготовления. Залейте 1 стакан пшеницы 4 стаканами воды, оставьте на ночь для набухания. Утром слейте из крупы воду и залейте ее 4 стаканами чистой воды. Поставьте на огонь и варите 30-45 минут на маленьком огне. Добавьте в теплую кашу сливочное масло. Запарьте курагу в кипятке и оставьте ее на 5 минут. Слейте воду и нарежьте сухофрукты на кубики. Добавьте их в кашу вместе с изюмом, маком, натертым на мелкой терке имбирем и измельченными орехами. Все тщательно перемешайте. Вымойте и высушите лимон. Натрите цедру на мелкой терке и добавьте в кутью вместе с 2-3 ст. л. меда и 1-2 ст. л. лимонного сока. Еще раз перемешайте. Поставьте кутью в холодильник на 2 часа. Приятного аппетита!

Тушеная капуста с грибами

Ингредиенты: свежие грибы (400 г), капуста (1 средняя), морковь (3 шт.), чеснок (2 зубчика), соль, перец, лавровый лист (1 шт.), подсолнечное масло.

Способ приготовления. Нашинкуйте капусту, а грибы очистите и нарежьте слайсами. Натрите морковь на мелкой терке. Нарежьте лук на маленькие кубики. Поместите капусту в кастрюлю или глубокую сковороду. Налейте туда 100 мл воды и растительное масло и поставьте на маленький огонь. Положите в емкость морковь, лук, грибы, лавровый лист и тушите до готовности. Посолите и поперчите. Готово!

Постные голубцы

Ингредиенты: листья квашеной капусты (30 шт.), рис (1 стакан), репчатый лук (2 шт.), сушеные грибы (20 г), морковь (1 шт.), подсолнечное масло (2 ст.л.), соль, перец, лавровый лист, вода (2 л).

Способ приготовления. Вырежьте из листьев капусты жесткие прожилки (если есть). Запарьте рис, залив его кипятком, чтобы он покрывал его еще на пол сантиметра над краем. Замочите в воде сушеные грибы на 15 минут, и отварите их в течение 30 минут. Лук нарежьте на мелкие куски и поджарьте его на растительном масле до золотистого цвета на медленном огне. Натрите морковь на большой терке, добавьте ее вместе с луком и грибами в запаренный рис. Посолите и поперчите смесь. Хорошо перемешайте.

Наполните каждый капустный лист начинкой и сверните его. Уложите готовые изделия на дно кастрюли или глубокой сковородки. Залейте подсоленной водой и добавьте лавровый лист. Готовьте голубцы на слабом огне в течение 4 часов.

Винегрет

Ингредиенты: картофель (6 шт.), морковь (3 шт.), свекла (5 шт.), соленые огурцы (3 шт.), вареная фасоль (350 г), банка консервированного горошка, подсолнечное масло (4 ст.л.), соль, перец, тюлька (150-200 г).

Способ приготовления. Отварите картофель, морковь и свеклу и дайте им остыть. Очистите овощи и нарежьте на мелкие кубики. Высыпьте их в глубокую емкость. Добавьте горошек и фасоль. Посолите, поперчите, заправьте растительным маслом и тщательно перемешайте. Приятного аппетита!

Пончики

Ингредиенты: мука (400 г), дрожжи живые (30 г), молоко (150 мл), растительное масло (80 мл), сахар (50 г), цедра одного лимона, сахарная пудра (200 г), масло для жарки (1 л), варенье или мак.

Способ приготовления. Разведите дрожжи в теплой воде. Добавьте 2 ст.л. муки, 1 ст.л. сахара и поставьте в теплое место на 15 мин. Просейте муку и добавьте сахар в глубокую емкость с дрожжами. Туда же – растительное масло и цедру лимона. Замесите тесто и оставьте на 1 час в теплом месте. Раскатайте тесто и выдавите стаканом кружочки. Поместите в центр каждой начинки и защипнете края. Готовые пончики выложите на доску, посыпанную мукой, и оставьте на 15 минут, чтобы тесто подошло.

В глубокую кастрюлю с толстым дном налейте 1 л подсолнечного масла. Когда на дне появятся пузырьки, опустите туда изделия из теста. Жарьте их до появления золотистого цвета. Выньте пончики и посыпьте их сахарной пудрой. Готово!

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