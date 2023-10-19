А вы уже занимались коучсерфингом? Это не то, что вы подумали

Такая модная и популярная штука в Европе, как COUCHSURFING набирает популярность и в Украине. Что это и как оно помогает отдыхать в два раза, а то и втрое дешевле расскажем ниже.

Что такое COUCHSURFING

Люди научились объединяться в своих проблемах или нуждах. Туристическая сфера не стала исключением и те, кто не готов тратить кучу денег на отдых в разных странах, или регионах своей страны начали создавать организованное общество в котором услуги жилья могут предоставляться по обмену, или же просто так.

Поэтому COUCHSURFING – это одно из величайших сообществ тех, кто путешествует самостоятельно. Миллионы людей со всего мира предлагают друг другу помощь в ночлеге, организуют совместные путешествия, мероприятия и общаются на платформе. Сервис объединяет 14 миллионов человек и 200 000 городов по всей Земле.

Как можно ночевать у незнакомцев

Да, мы украинцы очень недоверчивы, особенно в разрезе нашего настоящего. Да и никто не говорит о слепом доверии. Речь идет о "доверяй, но проверяй". Ведь и в отелях вы не застрахованы от мошенничества, хоть и процент гораздо ниже. Поэтому сообщество имеет свои правила, критерии проверки и четкую позицию в предоставлении услуг. Дочитайте до конца и вы узнаете все о сервисе который работает и в Украине.

Какие плюсы в каучсерфинге

бесплатное предоставление жилья для ночлега;

возможность узнать о городе гораздо больше и интереснее, чем от гида;

знакомство с новыми людьми, которые могут быть очень полезны в вашей жизни, а вы в их;

практика другого языка, если вы используете платформу для пребывания за границей;

научитесь принимать человеческую помощь и дарить ее лично.

Минусы каучсерфинга

безопасность вы организуете себе сами;

не всегда можно выбрать комфортные условия, которые вы себе вообразили;

не удобно в путешествии семьей или крупной компанией;

гарантии построены на доверии;

не всегда можно найти общий язык с незнакомым человеком.

Какая платформа каучсерфинга действует в Украине

Для использования услуг в Украине зайдите на платформу couchsurfing.com. Вы должны пройти регистрацию, чтобы стать тем, кто предлагает жилье или нуждается в нем. Сделать это можно с помощью социальных сетей, или гугл аккаунта. Вы можете ничего сразу не предлагать или не искать. На платформе есть общий чат и блог, потусуйтесь там несколько дней, посмотрите, чтобы немного успокоить свою обеспокоенность.

Регистрация для украинцев на сегодняшний день бесплатная и даже снята плата за количество сообщений. Поэтому сервис можно пользоваться и для поиска убежища за рубежом в разделе "Public trips".

Советы по заполнению профиля и пользованию услугой

Профиль – это очень важная вещь на платформе, ведь чтобы человек доверился вам, или вы подошли тем, кто предлагает жилье, информация о вас должна быть максимально полная и откровенная насколько это возможно. Ведь иногда хобби или открытые страницы указанных социальных сетей могут сыграть главную роль в выборе.

Заполнять профиль лучше, как минимум на двух языках (родной язык и английский), если вы будете предлагать жилье зарубежным гостям, или же будете искать где остановиться за пределами своей страны.

Регистрация на сайте абсолютно бесплатна, но есть платная услуга верификации, когда ваши данные проверяет сайт и ставит вам значок прохождения проверки.

Те, кто становится хостом для других получают отзывы. Это помогает при выборе других людей и пополняет ваш ящик доверия. Но отзывы вы можете получить и как клиент, так что будьте вежливы и следуйте правилам сайта, чтобы не попасть в черный список и закрыть для себя доступ для бесплатного жилья.

Обсуждайте сразу питание и пользование душем. Сможете ли вы готовить на кухне или нет. Сколько раз вы можете пользоваться душем и это абсолютно нормальный вопрос, ведь люди будут платить коммунальные.

Шаги безопасности, которые следует проделать каждый раз

Все равно вы предоставляете жилье, или получаете. Первое, что вы должны сделать – это как можно более любознательно изучить профиль другого человека. Посмотрите место делать, открытость социальных сетей и все имеющиеся отзывы.

Доверяйте своей интуиции. Не бойтесь отказать, если чувствуете, что человек "не ваш" и общаться будет трудно. Или профиль и информация не вызывает доверия.

Заботьтесь о своем комфорте и личном пространстве. Если вам не удобно оставаться у одиночек, или принимать к себе одиночек, рассматривайте только профили пар или семей.

При любых изменениях настораживающих обстоятельств не бойтесь отказаться, или отказать.

Всегда имейте запасной план, ведь гарантии существуют только на словах и вам будет комфортнее иметь хотя бы еще один вариант. Возможно, это станет ближайший хостел.

Внимательно относитесь к другой культуре или обычаям. Изучите традиции и правила, если вы намерены остановиться в другой стране, культура которой кардинально отличается от вашей.

Общайтесь с новичками только через платформу сайта или мобильное приложение. Не нужно давать свой емейл и номер телефона сразу.

Всегда оставляйте честные отзывы о людях с которыми познакомились или которым предоставлена услуга. Это важно для безопасности и корректной работы сайта.

Да, правил много, но это только ради вашей безопасности!

Правила хорошего тона в COUCHSURFING

Подходите к людям индивидуально и с душой. Не отправляйте стандартные без личных текстов.

Точно договаривайтесь о датах и периоде пребывания.

Жилье предоставляется абсолютно бесплатно, но привезти какой-нибудь подарок будет хорошим тоном.

Понимайте, что вы в гостях и будьте аккуратны. Следите за правилами личной гигиены.

Цените время другого человека. То, что для вас отдых, на другой день в хлопотах и заботах.

Если у вас есть время провести экскурсию по вашему гостю, это будет только плюсом.

Обязательно оставьте отзыв хороший или плохой не важно. Главное честный и откровенный.

Да, преимущественно в Украине сервисом пользуются молодые люди, путешествующие самостоятельно. Но постепенно платформу осваивают и семьи. Это помогает им существенно сэкономить на желанном отдыхе. Каучсерфинг – это опыт, который вы можете открыть для себя в этом году.