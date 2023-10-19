А ви вже займалися коучсерфінгом? Це не те, що ви подумали

Така модна та популярна штука в Європі, як COUCHSURFING набирає популярності й в Україні. Що це та як воно допомагає відпочивати у два рази, а то й в три рази дешевше розповімо нижче.

Що таке COUCHSURFING

Люди навчилися об’єднуватися у своїх проблемах чи потребах. Туристична сфера не стала винятком і ті, хто не готові витрачати купу грошей на відпочинок в різних країнах, або ж регіонах своєї країни почали створювати організоване товариство в якому послуги житла можуть надаватися по обміну, або ж просто так.

Тож COUCHSURFING – це одна з найвеличніших спільнот тих, хто подорожує самостійно. Мільйони людей з усього світу пропонують один одному допомогу в ночівлі, організовують спільні мандрівки, заходи та спілкуються на платформі. Сервіс об’єднує 14 мільйонів людей та 200 000 міст по всій Землі.

Як можна ночувати в незнайомців

Так, ми українці дуже недовірливі, особливо в розрізі нашого сьогодення. Та й ніхто не каже про сліпу довіру. Мова йде про "довіряй після перевірки". Адже і в готелях ви не застраховані від шахрайства, хоч і відсоток набагато нижчий. Тому спільнота має свої правила, критерії перевірки та чітку позицію в наданні послуг. Дочитайте до кінця і ви дізнаєтеся все про сервіс який працює в Україні.

Які плюси в каучсерфінгу

безкоштовне надання житла для ночівлі;

можливість дізнатися про місто набагато більше та цікавіше ніж від гіда;

знайомство з новими людьми, які можуть бути дуже корисними в вашому житті, а ви в їхньому;

практика іншої мови, якщо ви користуєтесь платформою для перебування за кордоном;

навчитеся приймати людську допомогу та дарувати її особисто.

Мінуси каучсерфінгу

безпеку ви організовуєте собі самі;

не завжди можна обрати комфортабельні умови, які ви собі уявили;

не зручно в подорожі сім’єю чи великою компанією;

гарантії побудовані на довірі;

не завжди можна знайти спільну мову з незнайомою людиною.

Яка платформа каучсерфінгу діє в Україні

Для користування послугами в Україні зайдіть на платформу couchsurfing.com. Ви маєте пройти реєстрацію, щоб стати тим, хто пропонує житло чи потребує його. Зробити це можна за допомогою соціальних мереж, або ж гугл акаунта. Ви можете нічого одразу не пропонувати, або не шукати. На платформі є спільний чат і блог, потусуйтеся там декілька днів, роздивіться, щоб трохи заспокоїти своє занепокоєння.

Реєстрація для українців на сьогодні безкоштовна і навіть знята плата за кількість повідомлень. Тож сервісом можна користуватися і для пошуку притулку за кордоном в розділі "Public trips".

Поради до заповнення профілю та користування послугою

Профіль – це дуже важлива річ на платформі, адже щоб людина довірилася вам, або ж ви підійшли тим, хто пропонує житло, інформація о вас має бути максимально повна та відверта наскільки це можливо. Адже іноді хобі, або відкриті сторінки вказаних соціальних мереж можуть зіграти головну роль в виборі.

Заповнювати профіль краще, як мінімум на двох язиках (рідна мова та англійська), якщо ви будете пропонувати житло закордонним гостям, або ж шукатимете де зупинитися за межами своєї країни.

Реєстрація на сайті абсолютно безкоштовна, але є платна послуга верифікації, коли ваші дані перевіряє сайт та ставить вам значок пройдення перевірки.

Ті, хто стають хостом для інших отримують відгуки. Це допомагає при обиранні іншим людям та поповнює вашу скриньку довіри. Але відгуки ви можете отримати і як клієнт, так що будьте чемними та слідуйте правилам сайту, щоб не потрапити в "чорний список" та закрити для себе доступ для безкоштовного житла.

Обговорюйте одразу харчування та користування душем. Чи зможете ви готувати на кухні, чи ні. Скільки разів ви можете користуватися душем і це є абсолютно нормальним питанням, адже люди платитимуть комунальні.

Кроки безпеки, які слід проробити кожного разу

Все одно чи ви надаєте житло, чи отримуєте. Перше, що ви повинні зробити - це якомога допитливіше вивчити профіль іншої людини. Подивіться місце робити, відкритість соціальних мереж і усі відгуки, які є.

Довіряйте своїй інтуїції. Не бійтеся відмовити, якщо відчуваєте, що людина "не ваша" і спілкуватися буде важко. Або ж профіль та інформація не викликає довіри.

Піклуйтесь про свій комфорт та особистий простір. Якщо вам не зручно залишатися в одинаків, чи приймати до себе одинаків роздивляйтеся тільки профілі пар чи сімей.

При будь–яких змінах обставин, що насторожують, не бійтеся відмовитися, або відмовити.

Завжди майте запасний план, адже гарантії існують тільки на словах і вам буде комфортніше мати хоча б ще один варіант. Можливо це стане найближчий хостел.

Уважно ставтеся до іншої культури або звичаїв. Вивчить традиції та правила, якщо ви маєте намір зупинитися в іншій країні, культура якої кардинально відрізняється від вашої.

Спілкуйтеся з новачками тільки через платформу сайту чи мобільного додатку. Не потрібно давати свій емейл та номер телефону одразу.

Завжди залишайте чесні відгуки про людей з якими познайомилися чи, яким надано послугу. Це важливо для безпеки та коректної роботи сайту.

Так, правил багато, але це тільки заради вашої безпеки!

Правила гарного тону в COUCHSURFING

Підходьте до людей індивідуально та з душею. Не відправляйте стандартних без особистісних текстів.

Точно домовляйтеся про дати та період перебування.

Так, житло надається безкоштовно, але привезти якийсь подарунок буде гарним тоном.

Розумійте, що ви в гостях та будьте охайними. Слідкуйте за правилами особистої гігієни.

Цінуйте час іншої людини. Те, що для вас відпочинок, для іншого день в клопотах і турботах.

Якщо у вас є час провести екскурсію вашому гостю, це буде тільки плюсом.

Обов’язково залиште відгук гарний чи поганий не важливо. Головне чесний і відвертий.

Так, переважно в Україні сервісом користуються молоді люди, які подорожують самостійно. Але поступово платформу освоюють і сім’ї. Це допомагає їм суттєво зекономити на омріяному відпочинку. Каучсерфінг – це досвід, який ви можете відкрити для себе в цьому році.