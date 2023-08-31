Беременность по плану: как рассчитать эти дни?

В месяце есть всего несколько дней, когда женщина наиболее фертильна. Как с математической точностью определить окно фертильности?

Главное в женщине – загадка: что такое фертильность?

Если уроки анатомии не прошли для вас бесследно, то, наверняка, вы помните, что фертильность – это способность человека зачать ребенка. Она возможна лишь тогда, когда здоровая сперма оплодотворяет жизнеспособную яйцеклетку, а оплодотворенная яйцеклетка успешно имплантируется в слизистую оболочку матки. Если какой-то из этих факторов нарушен, это может привести к трудностям с зачатием, а иногда и к бесплодию.

“Если женщина в возрасте до 35 лет не может забеременеть после 12 месяцев попыток зачатия, то мы диагностируем бесплодие. Это также касается женщин старше 35, которые не беременеют в течение шести месяцев", – объясняет доктор медицинских наук, акушер-гинеколог и специалист по репродуктивной эндокринологии Паскуале Патрицио.

Врач отмечает: когда мы говорим о беременности, важно понимать, как происходит овуляция, ведь именно в этот период цикла яйцеклетки выходят из яичника. Менструальный цикл делится на фолликулярную и лютеиновую фазы. Развитие незрелых фолликулов яичников происходит в фолликулярной фазе. Овуляция происходит в конце фолликулярной фазы.

После овуляции наступает лютеиновая фаза, когда яйцеклетка начинает свой путь по фаллопиевой трубе в матку. Если сперматозоид за этот период попадает в маточную трубу и успешно сливается с яйцеклеткой – происходит оплодотворение.

“Обычно овуляция происходит примерно за 12-14 дней до начала менструации. Но продолжительность менструального цикла может варьироваться от месяца к месяцу, что затрудняет определение дня овуляции", – говорит доцент кафедры клинического акушерства и гинекологии Йельской медицинской школы Барри Уитт.

Регулярная овуляция – это показатель хорошего состояния здоровья женщин репродуктивного возраста. Исследования показывают, что самой распространенной причиной бесплодия у женщин – это овуляторная дисфункция.

Когда вы наиболее фертильны?

Женщина наиболее фертильна в определенные дни менструального цикла. Условно говоря, фертильное окно – это шестидневный период, который заканчивается в день овуляции. Есть несколько хороших способов точно определить период овуляции.

Метод базальной температуры тела

Поскольку сразу после овуляции вырабатывается гормон прогестерон, который готовит организм к беременности, он посылает в мозг сигнал повысить температуру тела на 0,5-1 градус после овуляции. Если ваша температура повышена длительное время, это может означать, что вы беременны.

Важно отметить, что изменение температуры является запаздывающим индикатором, поэтому вам нужно отслеживать ее в течение нескольких месяцев, чтобы определить характер овуляции. Врачи рекомендуют измерять ее ежедневно в одно и то же время.

Учтите, что это не самый надежный способ, поскольку повышение температуры может быть связано со стрессами, алкоголем, вирусными заболеваниями.

Метод цервикальной слизи

Перед овуляцией количество цервикальной слизи увеличивается, она становится более жидкой и скользкой.

“Она становится прозрачной и скользкой, как яичный белок, за несколько дней до овуляции, при этом наибольшая вероятность наступления беременности наблюдается тогда, когда половой акт происходит при пике слизи", - говорит доктор Уитт.

Отслеживание изменений в цервикальной слизи может помочь определить, когда вы наиболее фертильны. Вот несколько способов проверить цервикальную слизь:

Введите чистые пальцы во влагалище, затем изучите цвет и консистенцию слизи, растирая ее между большим и указательным пальцами.

Используя туалетную бумагу, протрите отверстие влагалища и обратите внимание на слизь, видимую на туалетной бумаге.

Осмотрите выделения на нижнем белье на предмет цвета, текстуры и объема.

За несколько дней до овуляции вы заметите мутные, липкие выделения. Слизь становится более прозрачной по мере приближения фертильного времени.

Технологии в помощь: устройства обнаружения овуляции

Для более точного определения овуляции можно использовать специальные наборы, которые измеряют количество лютеинизирующего гормона в моче. На протяжении всего цикла этот гормон существует в низких концентрациях, а в середине цикла происходит его всплеск.

“Лютеинизирующий гормон вызывает окончательное созревание яйцеклетки и овуляцию. Уровень этого гормона резко возрастает примерно за 24-36 часов до овуляции", - отмечает доктор Патрицио.

Как долго длится овуляция?

Овуляция в среднем длится от 12 до 24 часов. Именно в этот период яйцеклетка может быть оплодотворена или не оплодотворена жизнеспособной спермой. Некоторые женщины испытывают определенные симптомы во время овуляции:

изменения цервикальной слизи;

небольшое повышение базальной температуры тела;

болезненность молочных желез;

вздутие живота.

Рестарт по старинке: календарный метод

Хоть календарный метод и перекочевал к нам сквозь века, он актуален всегда. И, по мнению врачей, он не так уж и плох, если вы достаточно хорошо изучили свой менструальный цикл. Для начала отметьте первый день менструации в своем календаре. Затем подсчитайте количество дней до следующей менструации - это продолжительность вашего менструального цикла. Она примерно составляет около 28 дней.

Итак, вы определили среднюю продолжительность своего цикла в течение нескольких месяцев:

далее вычтите 18 дней из самого короткого зарегистрированного цикла – это даст расчетный первый фертильный день.

а если вы вычтите 11 дней из самого длинного зарегистрированного цикла, – вы получите дату последнего фертильного дня.

Если вы хотите забеременеть, лучшие дни для секса - это период фертильности. В этот период сперма остается жизнеспособной в женских репродуктивных путях в течение 4-5 дней. Примечательно, что яйцеклетка наиболее жизнеспособна около 24 часов.

“Наибольшая вероятность зачатия возникает при половом акте за 1–2 дня до фактической овуляции", – уверен доктор Витт.

Не готовы стать мамой: что делать?

Если вы пока не намерены стать мамой, лучшим способом предотвратить беременность является контрацепция, поскольку календарный метод и метод измерения базальной температуры могут. Конечно, если за вашим менструальным циклом можно сверять часы, то они также достаточно эффективны.

Если вы хотите предотвратить беременность, используйте контрацепцию, которая подходит именно вам:

презервативы (на 98% эффективны при правильном использовании);

противозачаточные препараты;

пластырь, кольцо, диафрагма;

инъекции, имплантат и ВМС (внутриматочная спираль).

Тревожные звонки: когда обратиться к врачу?

Если вы безуспешно пытаетесь забеременеть в течение 6 месяцев в возрасте до 35 лет, Американское общество репродуктивной медицины ASRM рекомендует обращаться к врачу. Женщинам старше 40 лет специалисты советуют делать это раньше.

Если у вас ранее были диагностированы гинекологические заболевания, эксперты рекомендуют как можно раньше обратиться к врачу. Именно эти состояния часто связаны с бесплодием:

олигоменорея (редкие менструации) или аменорея (когда менструации прекращаются);

заболевания матки и труб;

эндометриоз III или IV стадии;

синдром поликистозных яичников.

Природа наделила человека множеством механизмов, которые позволяют контролировать один из самых важных этапов - беременность. Главное в этом ваш осознанный выбор. Если вы обеспокоены своей фертильностью, обратитесь вовремя к врачу и знайте, что вы не один на один с проблемой.