Билеты на поезд возле окна: лайфхаки и советы по покупке правильного места в поезде

Охота за лучшими местами в поезде заставляет нас встать раньше или посидеть дождавшись полуночи, чтобы первым успеть выбрать удобное место. Долгожданный билетик у окна, особенно интересует тех, кто путешествует с детьми, ведь это отличный способ немного занять, во время путешествия, маленьких исследователей.

Частой жалобой от клиентов "УЗ" стало нарекание, что в региональных поездах схема, указанная на сайте или в приложении, не совпадает с расположением мест в вагонах. И вместо того, чтобы наблюдать виды за окном, наблюдаешь затылок сидящего впереди или спинку кресла. И это неприятный инцидент, ведь место было выбрано именно у окна.

Как избежать досадного разочарования

По словам Олега Васильева, которые он озвучил в соц. сети Facebook :

"Если в ночных поездах и экспрессах ИС + схема мест соответствует фактическому расположению, то в региональных поездах все гораздо сложнее". Так что, как вариант, выбрать указанные поезда, чтобы не расстраиваться.

Не очень удобным, но доступным вариантом является последовать примеру одного из пассажиров, регулярно пользующегося региональным поездом №805/806 Ровно-Львов, и по словам Васильева сделавший свою личную схему расположения мест в вагонах. Но это возможно, если за этим направлением закреплен постоянный состав вагонов.

Ну и конечно добиваться в Укрзализныце проверки конкретных поездов и их схем на сайте.

"Оказывается, что в поезде не только места размещены не последовательно, но и нумерация вагонов странная", - добавляет Васильев.

На каких направлениях уже встречалась путаница

Ситуацию дополнили комментарии под сообщением Олега Васильева, так Максим Сыч написал:

"Поезд РЭ №807 Коломыя-Львов-Коломыя все то же, правильная схема только в приложении. На сайте - лабуда. РЭ №829 Львов-Ужгород-Львов – то же самое, даже в приложении просто места разбросаны. И на сайте тоже. Мы ждали 5 лет, чтобы для РЭ №702 поставили актуальную схему, подождем и здесь".

А по словам Антона Бринных "хромает" и нумерация мест: "например в 4 вагоне в трех "купе" больший номер – у окна, в то время как другие – наоборот".

Проверку прошел

Украинский блогер не бросил дело просто так и проверил, как добавили схему в приложение "УЗ" на новый поезд № 802/801 Одесса-Винница-Одесса. Расположение мест оказалось правильным с отмеченными инклюзивных мест и зон для велосипедов. Так что скорее всего просто не проверяются старые схемы, размещены на сайте. Снизить риск быть расстроенным можно еще и пользуясь новым приложением Укрзализныци, и не жалея времени, сообщить о путанице самому перевозчику.