Экспресс тур по Каменец-Подольскому: Топ-6 локаций за один день

Когда ты в городе наполненном рыцарским романтизмом и духом истории не время отдыхать, даже если у тебя один день между путешествиями. Каменец-Подольский заполнит твой день и память в телефоне интересной архитектурой, масштабными достопримечательностями и романтичными узкими улочками с множеством ярких деталей.

С вас ранний подъем, а с нас ТОП 6 локаций, которые вы сможете увидеть в городе Каменец-Подольский, потратив всего один день.

Каменец-Подольская крепость

Начать с главной достопримечательности города – это правильный выбор. Масштабность крепости задержит вас на локации не менее чем на 3 часа. Так что лучше начать полными сил и выпив первую чашку кофе.

Леся Украинка называла это место "цветок на камне", ведь построить такую поразительную красоту может только настоящий художник. В случае крепости художник был не один, а архитектурный замысел, кажется, был направлен на то, чтобы с первого взгляда останавливать врагов. Замысел сработал, и, за всю свою историю в несколько веков, крепость подчинилась только двум завоевателям (монголо-татарское нашествие и польско-турецкая война).

В 20-м веке красота крепости была оценена по достоинству, и здание было внесено в список историко-культурных заповедников. Жизнь за каменными стенами достаточно насыщенная и разнообразная, сегодня. Тысячи туристов, многочисленные фестивали и сохранившийся генетический фонд нашей далекой истории – подарят яркие впечатления и осведомленность.

Музей миниатюр "Замки Украины"

Конечно, путешествие по настоящим замкам производит больше впечатлений. Но представьте, что сможете каждый подержать на ладошке и сделать свой исключительный коллаж, на котором потом будете ставить галочки-посещения.

Добавьте к своей прогулке заказанную экскурсию и узнаете много фактов о каждой постройке и куске истории, связанной с ней. Узнайте секреты и легенды наиболее известных и популярных замков Украины, собранные в одном месте.

Русские ворота

Прогулка к берегам реки Смотрич подарит знакомство с двумя историческими объектами XV – XVI веков. Русские и Польские ворота – это больше чем оборонительные сооружения, это хитрость, которая не позволяла подойти врагу. Сооружения имели гидротехнические возможности и закрывали шлюзы, чтобы каньон наполнился водой.

Начало XIX века окончило оборонительную функцию Русских врат и ее помещения начали использоваться для хозяйственных нужд. Но величие ее истории сохранено в стенах и артефактах.

Польские ворота

От пяти башен и оборонных стен осталось немного, но сохранившееся дает представление о функционировании сооружения и вкладе в историю. Ворота располагались посреди каньона и разрушились во время постоянных затоплений. Да и то, что осталось, является следствием реконструкции, а не начальной застройки. Но сделать хорошие фото на руинах и узнать об исторических событиях, рассказывающих стены – довольно интересно.

Костел святых Апостолов Петра и Павла

Здание, ныне католического костела, имеет довольно интересную историю и смешанные архитектурные стили. Вы можете увидеть триумфальную арку и турецкий минарет одновременно. Это связано с оккупацией Подолья османами, сделавшими из костела мусульманскую мечеть. Неоготические черты и элементы барокко, датируемые уже XIX веком. Но борьба святого места за жизнь продолжается и с приходом советской власти. Чтобы искоренить религиозность, в стенах собора, был создан отдел атеизма исторического музея, со временем зал органной музыки. Но костел смог выдержать все испытания временем и в начале 90-х годов XX века сокровище было возвращено римско-католической общине.

Смотрицкий каньон

Посмотреть с высоты 50 метров можно с трех больших мостов в черте города (Замковый, Новоплановский и Бегущая Лань). Эта захватывающая панорама передает все величие и силу стихии воды, которая прорубает себе путь несмотря на преграды. Путь реки Смотрич раньше был действенным торговым путём и водной дорогой к Каменцу. Панорамы с смотровых площадок открывают новый взгляд на город и охватывают многие архитектурные районы, в том числе и старый город. Каньон покрыт "зеленой дорогой" и простирается за горизонт.

После интересно проведенного времени в Каменец-Подольском, можно путешествовать дальше и, обязательно, планировать возвращение, ведь интересных и значимых мест здесь гораздо больше.