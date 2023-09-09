Как выбрать безопасный детский лагерь в Украине и не попасть на жуликов? На что обратить внимание

Дети – это самое главное в нашей жизни, а детская безопасность – это приоритет. В 2023 году украинцы предпочитают городские лагеря, непосредственно в городе, либо в пригороде. В этом есть здравый смысл, ведь ситуация непредсказуема и изменчива. "По крайней мере, можем быстро подскочить" - рассуждают родители. Но расположение и бюджет далеко не единственные факторы, которые должны играть главную роль в выборе детского учреждения. Это скорее 5–й вопрос, среди остальных. Поскольку то, что вы сможете подскочить через часик, или 20 минут – отнюдь не гарантия безопасности вашего ребенка.

Что же должно быть первым, вторым и шестым, какие вопросы обязательны для обсуждения, разберем подробно и тщательно, потому что безопасность ребенка - приоритет.

С чего начать выбор лагеря

Может, с отзывов соседей или подружек? Нет. Не перекладывайте ответственность на других.

Может, с расположения и бюджета? Может быть. Это начало, но не приоритет – помните об этом. Городской или пригородный лагерь также имеет много рисков. Хорошо, когда место и заведение уже проверены (лично вами), а что делать если вам впервой? Расскажем постепенно, разложив по полочкам.

Частные и государственные лагеря

Пожалуй, это и есть первый вопрос, на который вы должны дать ответ. Решение будет зависеть и от бюджета, и от того, насколько вы готовы для проверки частных компаний, и насколько комфортные условия вы хотите выбрать (где-то 11 вопрос в списке).

Также вы должны учитывать, что социальная служба, которая, например, предлагает вам бесплатную или частично оплачиваемую путевку , не несет ответственности за условия или безопасности в детском лагере.

Посмотреть государственные лагеря можно в "Государственном реестре имущественных объектов оздоровления и отдыха детей". Но связаться с заведениями вы должны самостоятельно.

Тот же принцип и с частными лагерями. Из каких бы источников вы не узнали о лагере, связаться с ответственными лицами вы должны самостоятельно.

Как проверить государственные лагеря и оздоровительные комплексы

Обязанность родителей – проверить любое детское заведение, в которое отправляется ребенок.

Список для проверки детского учреждения:

Документы. Это первое, что вы должны тщательно проверить в любом случае, чтобы убедиться, что за работой детского учреждения следят соответствующие службы (санитарные, пожарные, налоговые и др.). О перечне обязательных документов рассказывает юрист практик, эксперт по охране труда Анатолий Лиднев. В случае невозможности посещения выбранного вами лагеря лично, основные документы (сертификация, проверка санитарной и пожарной службами и т.п.) и договор должны быть отправлены вам на почту.

Укрытие – второй вопрос после документов.

Если есть возможность приехать и посмотреть условия в лагере, а также лично пообщаться с ответственным человеком – обязательно это сделайте.

Спросите о квалификации работников и обязательно посмотрите отзывы о заведении (вопросы, которые нужно уточнить может стать больше).

Если заведение имеет бассейн или находится у водоема, обязательно спросите: как организационно проводится купание детей. Вы должны услышать четкий спланированный ответ (на 10 детей на воде должно быть как минимум 2 смотрителя).

Спросите, как организуются действия, если ребенок заболел или травмировался. Вы должны услышать четкий спланированный ответ, который вас удовлетворит.

Как проверить частные детские заведения для отдыха

Запомните: с точки зрения закона нет разницы между государственным, частным и коммунальным учреждением!

Поэтому процедура проверки будет неизменной. Начинайте с документов. Но, как показывает практика, в частных лагерях следует обратить внимание на квалифицированность работников. Случаи, когда за детьми следят студенты, решившие подработать, не редкость и хорошо, если человек получил инструктаж безопасности (подтверждено документально).

Убедиться, что за вашим ребенком будет наблюдать подготовленный человек (имеет подтвержденный опыт; знает, что делать в критических ситуациях; умеет общаться и организовывать большое количество детей, четко отвечает на поставленные вами вопросы) – ваша обязанность.

Укрытие – обязательный вопрос.

Вы должны иметь телефонный номер непосредственно вожатого отряда, в котором находится ваш ребенок, а вожатый должен иметь контактные номера родителей.

Что должно вас насторожить

Вам не предоставлены документы, необходимые для сертификации детского учреждения.

Для зачисления в лагерь требуется только электронная заявка без заключения договора. Или договор состоит условно из одной бумажки, не имеющей юридической силы (печать, подписи обеих сторон и т.п.).

Нет никакого доказательства квалификации работников.

В лагере нет четкой программы (прописанной).

Отзывов о заведении не существует.

Вам не дают четких ответов на вопросы.

У заведения нет медсестры.

Вам не предоставили прямой контактный номер, ссылаясь на то, что ваш номер у них есть.

Детские лагеря в другом регионе страны

Конечно хочется, чтобы ребенок отдохнул среди чистой природы, как можно дальше от тревог. Поэтому при выборе далеко расположенных лагерей побеждает Закарпатье, Прикарпатье и природные зоны в центре больших городов (относительно безопасных). В этом случае спектр ваших вопросов в лагерь должен быть максимально расширен и детализирован.

Все документы, ссылки на жилищные условия, питание, документы квалификации работников, прописанные меры безопасности – должны быть предоставлены по электронной почте. Не стесняйтесь задавать вопросы и ждать четкого ответа на них.

В Украине в 2023 году возобновили свою деятельность 900 детских лагерей. Делайте свой выбор внимательно и не пренебрегайте проверкой правил безопасности.