Как защитить свой чемодан и уберечь себя от самых популярных схем мошенничества во время путешествия

Пока вы тщательно собираете свои чемоданы в путешествие, воры тщательнее разрабатывают схемы мошенничества. Ваш отпуск – это их работа, к которой они очень ответственно относятся.

Предлагаем сломать злодейские планы и раскрыть самые популярные схемы для обмана.

Если вы сомневаетесь в мастерстве мошенников, вы проиграли сразу, ведь для того, чтобы открыть чемодан им понадобится только карандаш. Не говоря уже о том, что в интернете полно инструкций как поменять код на замке, как открыть чемодан без кода и т.д. Так что обезопасить себя можно только одним способом: научиться распознавать схемы до того, как уже будет поздно. Поехали.

Карандаш и больше ничего

Самым уязвимым местом в чемодане является молния и сообразительные мошенники догадались, что стоит только воткнуть карандаш между зубчиками и этот ненадежный забор исчезнет мгновенно. Такой способ легко демонстрирует пользователь Тик Ток. Хрупкой девушке хватает на раскрытие чемодана ровно 2 секунды. Она подчеркивает, что так можно открыть любую застежку в сумке, чемодане или кошельке.

Легкий толчок и мастерство рук

Вспомните фильм "Фокус", где Уилл Смит играет искусного карманника. Это просто инструкция для преступных иллюзионистов. Задача мошенника застать вас врасплох, смутить на несколько секунд. Толчок подходит как нельзя лучше. Пока вы будете рассматривать человека, чувствуя стыд или гнев, злодей сделает свое дело. Воров может быть несколько и, пока один принимает на себя внимание, второй работает.

Такие схемари любят толпу, оживленные места, где легко стать незамеченным. Вокзал, популярная достопримечательность или концерт, что-то шумное и дезориентирующее.

Не рассчитывайте на свою бдительность – все продумано и отточено. Лучшим сюрпризом для таких мастеров будет отсутствие хорошего улова. Не кладите важные вещи: документы, телефоны, кошельки, в задние или нагрудные карманы, даже если они на застежке. Держите сумочку перед собой в толпе, так вы скорее заметите обман.

Таксисты – мошенники

В чужой стране люди растеряны, они не знают города, не знают языка и законов между строк. Поэтому стать жертвой умелого таксиста, который повезет кругами, чтобы набрать цифр на счетчике, или даже завезет в безлюдное место, требуя все деньги – достаточно большие шансы.

Если вы вызывали такси, а счетных поломан – вы имеете полное право отказаться от такси. Используйте известные службы и не ловите такси на улице или вокзале – это намного снизит риск быть обманутым. Спросите в гостинице, сколько в среднем должно стоить такси до места в которое едете, чтобы понять, не завышают ли для вас цену. Стоимость проезда должна быть оговорена в начале поездки, а не в конце. Если вы стали жертвой таксиста–жулика не стесняйтесь сообщить об этом соответствующие службы и потратить свое время, чтобы уберечь других.

Банкоматы

Новомодное слово и вид мошенничества – скимминг кредитных карт набирает популярность. Банкомат очень удобное место для поиска жертв, поэтому будьте бдительны, когда проводите операции со своей картой.

Скажем, вам могут предложить помощь в уменьшении комиссии, на самом деле вор добирается до данных вашей карты. Не поддавайтесь на легкий куш.

Помните, если перед банкоматом очередь, человек за вами должен стоять на безопасном для вас расстоянии (не менее метра), не стесняйтесь попросить человека отойти – это ваша безопасность. Не спешите – вы имеете право стоять хоть пол часа у банкомата, если вам что-то непонятно, старайтесь вдуматься в написанный текст, особенно на другом языке. Используйте банкоматы в людных местах, чтобы не оказаться наедине с преступником.

Обмен валют

Это просто классика. Конечно, человек у которого все в порядке не решится обменивать валюту под открытым небом. Скорее всего, это форс мажор, требующий немедленного решения. Тут вас и поймали. Ибо вы будете настроены принимать какие–либо условия, которые вам предложат, только чтобы решить вопрос.

Если так случилось и немедленная потребность существует, снизить риск можно обратившись к местным, которых вы хоть немного знаете. В отеле вам могут подсказать лучшие или проверенные варианты. Подсчитайте сразу сколько вы должны получить и сколько вам должны вернуть, если есть сдача. Не заходите с менялами в переулки. Обратитесь в ближайший крупный магазин к кассиру, может у них есть функция обмена валюты.

Послушайте эксперта

Эксперт по путешествиям Джеимс Коул, рассказал изданию Express следующее:

"Многие считают, что в путешествиях обманывают только наивных туристов. Но по мере того, как аферисты становятся все хитрее, даже самые опытные путешественники могут стать жертвами их схем. Важно ознакомиться с некоторыми из самых распространенных мошенничеств в сфере путешествий, чтобы вы могли учиться на ошибках других людей и распознавать, когда вас обманывают.

Но есть очень красивые виды мошенничеств, этакая игра на вашей совести, которая будет стоить вам денег. К этим схемам мы уже привыкли и сделали нормой в жизни. Может самое время потерять совесть и не дать мошенникам желаемого.

Красивые мошенничества

"Парень, подарите вашему любимому цветочек" – как часто в жизни вы слышали эту фразу? И, как только на вашем лице возникнет стыд и неудобство, приятные мошенники назовут очень неприятную сумму, продолжая легко улыбаться. Такие известные места как Париж, Рим, Барселона , просто насыщены этими бессовестными мошенниками.

Браслет дружбы. Когда незнакомый человек входит в вашу зону комфорта, это уже должно включить бдительность. Надеть браслет из веревочек или лент без вашего согласия, а затем требовать за это деньги, опять же напирая на вашу человечность – еще один способ мошенников манипулировать вашей реакцией и заработать на вас.

"Уличные игры". Помните, что преступникам нужно отвлечь ваше внимание. Интересная игра, за которой наблюдают подставные зрители - то, что нужно, чтобы заинтересовать вас и пошарить по вашим карманам или сумочке.

"Чистая обувь". Хотелось когда–то попытаться почистить обувь у уличного мастера "щетки". Их искусные движения и отличный результат – умение привлечь ваше внимание и незаметно набить себе цену. К примеру, щетка, незаметно брошенная вам под ноги – прекрасно привлекает внимание, а благодарность мастера за возвращение давит на вашу совесть, ведь человек хочет вам отблагодарить. Садитесь смелее, но не забывайте, что о сумме, озвученной в результате, никто не договаривался. С чистыми туфлями и опустошенным кошельком льстивое чувство благодарности на вашем сердце исчезнет, но кому это уже интересно.

Поэтому бдительность не все, что вам нужно для защиты от мошенников. Учитесь говорить "НЕТ", несмотря на совесть и обстоятельства, чтобы не быть красиво обманутым.