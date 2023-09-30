Крафтовые производства всей Украины в одном путеводителе. Как стать частью большого дела за небольшие деньги

Любите вкусное и полезное? Хотите найти уникальные производства продуктов для своего бизнеса? Или стать партнером проекта, чтобы о вас узнали?

С 2021 года вы можете приобрести только одну книгу для достижения своей мечты или цели. Проект "Дороги гурманов" был разработан и воплощен еще два года назад, но продолжает расти и развиваться в масштабах настоящего.

" Мы мечтали помочь производителям найти ценителей настоящей украинской продукции, а путешественникам - познакомиться с крафтовой едой прямо на месте ее производства" - отмечается на официальной странице проекта в Facebook.

Сейчас путеводитель "Дороги гурманов" можно приобрести как в электронном, так и печатном, а часть денег по его продаже идет на добрые и благотворительные дела, которых сегодня множество. Все отчеты за сбор средств освещаются на Facebook странице проекта.

Что вы найдете в путеводителе

Как отмечается на официальном сайте проекта:

"На страницах гида собрано 100 локальных производителей крафтовой продукции: вина, сыра, меда, пива, мяса, овощей, фруктов, улиток, устриц. В каждой из этих локаций путешественник может договориться об экскурсии и дегустации, познакомиться с фермерами, увидеть своими глазами процесс изготовления органических продуктов".

Гастрогид разделен на пять условных разделов:

Юг,

Карпаты,

Запад,

Восток,

Центр и Север.

Так что вам будет очень удобно найти интересные гастрономические места, в зависимости от локации. Разумеется, ситуация за два года кардинально изменилась в восточном и южном регионах, но в других регионах уникальные крафтовые производства только добавляются и информация постоянно обновляется и дополняется.

Кто может присоединиться к проекту

За два года спектр охватываемый благодаря неустанному труду и развитию значительно расширен. Так что вам будет очень интересно если:

вы обладатель крафтового производства. Благодаря проекту вас узнают не только в Украине, но и за рубежом.

"Благодаря усилиям Госпродпотребслужбы и украинских дипломатов открыт новый рынок для экспорта улиток, предназначенных для потребления человеком. Отныне украинские улитки могут поставляться в Грузию и транзитом через ее территорию"

Присоединиться и стать партнером проекта можно на официальном сайте "Дороги гурманов" ;

вы человек, который любит вкусно путешествовать и находить уникальные места;

вы блоггер, освещающий гастрономическую сцену Украины;

вы хотите вложить в реальную помощь и стать частью великого доброго дела;

вы человек, который может купить книгу и привлечь к этому друзей по всему миру. Станьте частью расширения горизонтов и воплощения мечтаний наших неустанных и трудолюбивых фермеров.

вы хотите поддерживать свое и своих, помогая экономике и туристической сфере страны.

Небольшой анонс и подарок