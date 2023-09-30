Крафтовые производства всей Украины в одном путеводителе. Как стать частью большого дела за небольшие деньги
Любите вкусное и полезное? Хотите найти уникальные производства продуктов для своего бизнеса? Или стать партнером проекта, чтобы о вас узнали?
С 2021 года вы можете приобрести только одну книгу для достижения своей мечты или цели. Проект "Дороги гурманов" был разработан и воплощен еще два года назад, но продолжает расти и развиваться в масштабах настоящего.
" Мы мечтали помочь производителям найти ценителей настоящей украинской продукции, а путешественникам - познакомиться с крафтовой едой прямо на месте ее производства" - отмечается на официальной странице проекта в Facebook.
Сейчас путеводитель "Дороги гурманов" можно приобрести как в электронном, так и печатном, а часть денег по его продаже идет на добрые и благотворительные дела, которых сегодня множество. Все отчеты за сбор средств освещаются на Facebook странице проекта.
Что вы найдете в путеводителе
Как отмечается на официальном сайте проекта:
"На страницах гида собрано 100 локальных производителей крафтовой продукции: вина, сыра, меда, пива, мяса, овощей, фруктов, улиток, устриц. В каждой из этих локаций путешественник может договориться об экскурсии и дегустации, познакомиться с фермерами, увидеть своими глазами процесс изготовления органических продуктов".
Гастрогид разделен на пять условных разделов:
- Юг,
- Карпаты,
- Запад,
- Восток,
- Центр и Север.
Так что вам будет очень удобно найти интересные гастрономические места, в зависимости от локации. Разумеется, ситуация за два года кардинально изменилась в восточном и южном регионах, но в других регионах уникальные крафтовые производства только добавляются и информация постоянно обновляется и дополняется.
Кто может присоединиться к проекту
За два года спектр охватываемый благодаря неустанному труду и развитию значительно расширен. Так что вам будет очень интересно если:
- вы обладатель крафтового производства. Благодаря проекту вас узнают не только в Украине, но и за рубежом.
"Благодаря усилиям Госпродпотребслужбы и украинских дипломатов открыт новый рынок для экспорта улиток, предназначенных для потребления человеком. Отныне украинские улитки могут поставляться в Грузию и транзитом через ее территорию"
Присоединиться и стать партнером проекта можно на официальном сайте "Дороги гурманов" ;
- вы человек, который любит вкусно путешествовать и находить уникальные места;
- вы блоггер, освещающий гастрономическую сцену Украины;
- вы хотите вложить в реальную помощь и стать частью великого доброго дела;
- вы человек, который может купить книгу и привлечь к этому друзей по всему миру. Станьте частью расширения горизонтов и воплощения мечтаний наших неустанных и трудолюбивых фермеров.
- вы хотите поддерживать свое и своих, помогая экономике и туристической сфере страны.
Небольшой анонс и подарок
- В Киевской области открыта ферма Бабьи Козы. Попробуйте себя в роли сыровара или дегустатора сыров из гипоаллергенного и полезного молока. А может быть, даже вам доверят подоить козу. Захватите всю семью, ведь на ферме можно контактировать с маленькими козлятами и кормить их из рук.
- Семейное производство "Вина Ковача" приглашает вас на Закарпатье, отведать лучшее вино, которое получило уже много наград как в Украине, так и за рубежом. 25 лет опыта в производстве и "ни грамма сахара". В винной карте 33 разновидности вина на любой вкус. На закуску вам предложат крафтовые сыры закарпатские.
- Медоварня "Черная Пчела". Музей-медоварня ждет вас на экскурсии и за вкусненьким и полезным пчелиным шедевром. Проводятся не только дегустации меда, но и хмельные дегустации. Есть детские программы и экскурсии. Медоварня расположена в Ивано-Франковской области. по всей Украине.