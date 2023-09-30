Куда убежать на пару дней от всего мира? Бюджетный зеленый туризм в Украине для уикенда в течение года

Уйти от мира сегодня хочется как никогда раньше. Ощутить спокойствие, тишину и возможность что–либо планировать важно для дальнейшей борьбы. Мы предлагаем вам познакомиться с сельским туризмом Украины, который продолжает работать во время войны и дарит желанный покой с интересным наполнением. Если отдых в селе вы представляете среди коров, грязи и отсутствия комфорта, то вы ошибаетесь. Владельцы предложений зеленого туризма добились такого развития, что могут смело конкурировать с комплексами и гостиницами.

Возможности зеленого туризма

Села Украины сливаются с природой, уважая ее, но не отставая от современного прогресса. Поэтому вы сможете отдыхать на озерах, собирать грибы в лесу, заниматься рыбалкой, устраивать уютные и живописные прогулки, сочетая это все с банями, саунами, чанами, бассейнами, комфортабельными условиями жилья и, еще и вдобавок, вкусной домашней едой из еко продуктов.

Такой оздоровительный курс прописан каждому, особенно сейчас. Если вы думаете, что прогрессивным детям будет грустно в таких местах, то и здесь вы ошибаетесь. Подальше от тревог, эмоциональности общества и еды из супермаркетов детям будет только лучше. Да и многие частные локации имеют площадки, батуты и животных, с которыми детям никогда не бывает скучно. Почти в каждом селе, или рядом, есть достопримечательности, которые можно добавить в отдых.

Выбираем любимую локацию для уютного отдыха

Не откладывайте свою мечту на отдых с нашим подбором бюджетных вариантов зеленого туризма. Все они проверены отзывами и рейтингами, а некоторые даже лично.

Вишневый Дом на Волыни (поселок Дольск)

Владельцы этого небольшого зеленого бизнеса очень добрая и приветливая семья, сбежавшая от оккупации с началом войны в 2014 году, нашедшая в себе силы жить, развиваться, помогать и дарить радость другим.

Место, которое было обустроено в поселке Дольск, стало живописным уголком с уютным и комфортным отдыхом.

Гостевой дом с терраской рассчитан до 7 человек, имеет две комнаты, камин, которой топится в холода, кухню и душевую комнату. На территории есть зарыбленный пруд с раками, много живописного ландшафтного дизайна и пейзажные обустроенные уголки для фото. Есть крытая барбекю зона, беседка и красивые качели для вашего релакса.

Хозяева радостно готовят под заказ, и имеют уникальное предложение итальянской пиццы, которое готовят в специальной печи. Все продукты домашние, а руки хозяйки заботливы, потому ароматы просто невероятны.

Вдобавок есть баня, после которой вы будете, как новая копейка. Стоимость такого удовольствия 200 грн/час.

Сутки в двухкомнатном доме стоят 800 грн (за 2 человека). Паркоместо также обеспечивается.

Поселок Дольск имеет свои прелести за пределами усадьбы. Буквально в нескольких метрах расположено огромное озеро, есть небольшая живописная церковь, прогулка к которой – одно удовольствие. Рядом также находится лес, в котором расположено озеро Святое. На всех водоемах можно ловить рыбу, а в лесу собирать грибы или ягоды.

В 25 минутах от Дольска расположена оленья ферма.

Рассмотреть подробные фото и заказать свой отдых можно воспользовавшись страницей "Вишневый Дом" в Instagram.

Частный дом "Тарасовые пути" на Черкасщине (село Моринцы)

Родина великого Кобзаря полна романтической поэзии отдыха. Среди ландшафтных живописных пейзажей села Моринцы стоит уютная усадьба "Тарасовы пути". Хозяйка обустроила в ней настоящий комфортабельный и насыщенный отдых.

Дом имеет номера на 2 и на 4 человека. В номерах есть самое необходимое: кровати, телевизор, интернет, санузел с душем. Стоимость проживания в номерах составляет 300-400 грн. за место и включает трехразовое питание из домашних продуктов и меню по желанию гостей.

В дополнительные услуги входит: профессиональный массаж, мастер-класс по петриковской росписи, мастер-класс по росписи пряников, мастер-классы по гончарному делу и резьбе по дереву.

На территории усадьбы есть детская площадка, качели, мини-бассейн, летняя терраса, беседки, стол для мини тенниса, парковка.

Развлечь себя можно собирая грибы и ягоды, катанием на лошадях, заказав экскурсию по Тарасовым Пути, купанием в пруду, лыжи и санки (зимой), спортивными тренажерами.

Адрес: Черкасская область, Звенигородский район, село Моринцы, Молодежная 1.

Связаться по телефону: +380 50 701-77-30; +380 97 022-96-30.

Country House Кременчугский район (поселок Чечелево)

Такой безграничной фантазии не найти. Country House за очень насыщенный и впечатляющий отдых, особенно с детьми. Здесь проводятся различные мастер-классы, разрабатываются экскурсии и программы для детей, устраиваются тематические выходные и даже, варятся природные лекарства из собранных трав.

Большая украшенная территория, где можно припарковаться, поиграть в активные спортивные игры, устроить вечернее барбекю. А мини-ферма позволяет деткам общаться и играть с животными.

Домашняя кухня, эко овощи и фрукты, и очень много лавандового. Хозяйка настоящая мастерица, удивляющая своей фантазией и талантами.

За забором начинаются Белецковские плавни, сосновый лес, а в конце усадьбы роща.

Очень удобное расположение недалеко от города, но переступив за калитку, возникает впечатление, что город очень далеко, а вы просто среди нарисованной природы.

Вход на территорию возможен без ночлега, в компании друзей на целый день. Стоимость входа в усадьбу взрослые –100 грн., дети – 50 грн. (бесплатно до 3 лет). В усадьбе можно купить дрова для мангала (150 грн).

Беседки в усадьбе рассчитаны 2-4 чел., 8-10 чел. и 20-30 чел. В предложениях также гостевой дом на 20 чел., со всеми условиями для летнего и зимнего отдыха.

Связаться с хозяйкой можно на странице Country House в Instagram.

Поддерживаем свое и не забываем об отдыхе для себя. Хорошего уикенда без тревог.