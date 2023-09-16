Лучшие места в Украине для встречи с золотой осенью: Идеальные локации для отдыха и фото без фильтров

Все мы любим посещать парки, с наступлением желто-багрового цвета на деревьях. И даже от такой минимальной красоты улучшается настроение, расслабляется нервная система и возникает желание фотографироваться с каждым деревом или листочком.

Комфортная температура, тепленькие лучи солнца подыгрывают фону, создавая игривые тени.

А что если расширить границы парка и насладиться безграничными горизонтами и смотровыми площадками, которые дадут такую желто-багровую панораму, что захватит дух.

Это легко сделать среди живописных пейзажей Украины, главное знать куда ехать и не упустить шанс. Подготовили для вас Топ-7 локаций, в которых царит золотая осень.

Озеро Синевир

Его включили в одно из 7 см Украины, потому что красота, которую создала здесь природа, неповторима. Только вообразите себя на высоте 900 метров, где среди густых желто-красных осенних холмов, а под ногами лежит хрустальное озеро, дно которого видно, даже на середине. Нет, оно не мелкое, глубина достигает 24 метров, но его прозрачность поражает, кажется, опустишь руку и поднимешь камешек со дна, но это только кажется. Вы не пройдете ни одной смотровой площадки и сделаете миллион фото для своего контента.

Где остановиться (Межигорский район, Закарпатская область): большой выбор комфортабельных усадеб, частный сектор и кемпинг. Все возможно на озере Синевир.

Тоннель любви

Его багряная труба может показаться вам знакомой, ведь эта локация уже популярна среди фотографов. Тоннель из деревьев проходит над железнодорожными рельсами, что придает ему еще больший шарм. Поезда обламывают маленькие веточки и делают "живой" тоннель идеальной формы.

Это особенное место для тех, кто еще не нашел свою вторую половинку. Говорят, стоит только пожелать найти свою любовь, стоя на этом месте и все будет.

Энергетика этого места поражает не только украинцев. Известный японский режиссер Акиоши Имазаки снял, с участием этой локации, полнометражный фильм.

Найти это заколдованное место можно возле поселка Клевань в Ровенской области.

Охотничий дом во Львовской области

Простота и красота соединены в шедевр. Именно так можно описать охотничий домик на пруду, который находится на территории Охотничьего хозяйства "Стырь", в поселке Збруи. Воздух очищен сосновым лесом, неприкосновенность природы и местные жители: кабаны и фазаны, подарят прекрасный осенний отдых.

Здесь можно устраивать пикники, рыбачить и наслаждаться природой. Население города составляет всего 154 человека, так что остановиться можно только воспользовавшись частными предложениями или кемпингом. Поселок входит в комплексные туры, так что можно охватить красоту вместе с другими интересными местами.

Тустань, село Урич, Львовская область

Место панорам, нескончаемых горизонтов с горными линиями. Известное место в Украине среди внутренних туров. Вы будете в восторге от урических скал, на которых сохранились рисунки (петроглифы) – солнца, животных, людей и т.д.

Высокая деревянная лестница поднимет вас на скале, где вы сможете вдохнуть полной грудью и сделать идеальные панорамные снимки.

Со Львова можно доехать на автобусе до самого Заповедника "Тустань". Чуть больше 100 км и вы среди живописных холмов.

Рыболовный дом

Посреди пруда, среди аккуратных березок и елок, стоит небольшой очень уютный домик, который привлекает романтических туристов. Осень приносит на локацию такие насыщенные теплые цвета, что кажется, попадаешь в сказку.

Локация находится в селе Старый Солотвин Житомирской области и должна занять место в вашем туре на один день. Захватите пикник и велосипеды, чтобы насладиться прогулкой среди цветных деревьев и загадочных троп.

Станция "Памир"

Рассекреченная и заброшенная радиолокационная база стала вожделенным туристическим местом, ведь помимо живописной природы и ландшафтов горы Томнатик здесь есть на что посмотреть.

Находясь в Украинских Карпатах осенью, обязательно узнайте, как попасть сюда из вашей локации, и вы получите дополнительные незабываемые впечатления, которые зафиксирует ваша камера.

Чтобы поймать момент утренних туманов и вечернего звездного подсолнечника, возьмите тур с палатками. Туры можно купить из Львова и Киева. Цена в диапазоне 2000 грн – 7200 грн в зависимости от наполнения и точки отправления.

Дземброня

Целое село – живописная локация. Находясь высоко в горах, лежит среди впечатляющих ландшафтов и кристально чистого воздуха. Леса, долины, смотровые площадки – каждое время года здесь рисует свой шедевр.

Поселок лучше увидеть в рамках тура, но и частные предложения комфортабельного жилья можно найти и добраться из Ивано-Франковска.

Не ограничивайтесь парками осенью и получите энергию, которую может насытить только это время года в свой золотой период. У вас фото-контент для соцсетей.