Неповторимый закат в столице. Где искать инстаграммные локации в начале осени

Смотреть, как небо красится в желто-розовую палитру, меняя окрас всего, что есть вокруг – особый вид терапии. Видеть как можно больше прекрасного, природного, бесконечного важно сегодня, когда вокруг много меняющегося и быстротечного.

Киев может похвастаться многими местами из которых романтично и вдохновенно можно созерцать, как падает за горизонт последний луч солнца. Мы предлагаем свой ТОП мест, где ваши инста-фото будут качественными, а романтический вечер идеальным.

Труханов остров

Это попсовое и популярное место в столице, к вечеру меняет свою атмосферу и приобретает разные цвета. К общей картине разноцветного неба добавляется отражение в воде и подсветка моста, усиливающая эффект WOW. Да и сама по себе локация очень удобна и уютна. Можно посидеть с подругой или устроить романтик, даже уютный вечер семьей прекрасно вписывается в "интерьер".

Станция метро Почтовая площадь, перейти через пешеходный мост над Днепром.

Ботанический сад имени Гришко

В противоположность песочному пляжу и близкой воде станет отличная природа на холме. С высоты холмов Ботанического сада открываются неповторимые панорамы на город и локации для наблюдения живописных закатов. К тому же фоновая природа здесь неповторима, а золотая осень одевает ее в такие цвета, которые и во сне не приснятся. Ботанический сад – это отличная прогулка, которая каждый день имеет свой неповторимый разноцветный финал.

Станция метро Печерская, ул. Тимирязевская 1.

Оболонская набережная

Локация, где панорама города с багровой вечерней окраской, прямо на ладони. Идеальное место по расположению, большому выбору точек обзора и дополнительных возможностей для того, чтобы ваш вечер продолжился. Фонари на противоположном берегу будут отражать свои лучи в воде, а небо будет долго менять оттенки, делая панораму высот потрясающей.

Станция метро Нивки, парк "Наталка".

Парк Славы

Дать свободу пространству и мыслям, а мероприятию разыграться на большом полотне можно в Парке Славы, сидя на парапетах высоких холмов. Здесь закат делает акцент на кронах деревьев и изменении голубого цвета неба. Вы увидите как сменяют друг друга оттенки и горит горизонт.

Станция метро Арсенальная, ул. Лаврская 15.

Киевское море

Для тех, кто любит закаты на море, эта локация подойдет как нельзя лучше. Здесь лучи садящегося солнца до последнего играют на воде, качаясь на небольших волнах, или мерцают в спокойных водах штиля. В этом месте половинка водоема равна половине неба, делясь небольшой полоской темнеющего горизонта.

Станция метро Героев Днепра.

Колокольня Софиевского Собора

Поднявшись на высоту 76 метров, вам захватит дух от безграничных панорам столицы. Но, когда начинает заходить солнце картина становится трудно описать, потому что это прекрасное восхищает твои чувства и несет в теплые края. Но остановиться на этом мгновении хочется отчаянно, по крайней мере, повторить так точно. И даже несколько сотен ступенек не остановит ваш путь к неповторимой красоте.

Софиевская площадь, ул. Владимирская 24.

Замковая гора

Замковая гора меняет рисунок города кардинально, освещая его с другой стороны. Здесь столица кажется капризной, инфантильной и голисто-подростковой. Шпили, пики, массивные сооружения и коренастые крыши в лучах ниспадающего солнца приобретают какое-то предчувствие и волнуют давно зависящие струны в душе. Но волнение угасает с лучами, которые уносят все беспокойства с собой.

Станция метро Контрактовая Площадь, Андреевский Спуск.

Пешеходный мост

Стеклянный новенький житель столицы успел пережить уже много приключений и стать своим среди своих. Панорама на город и Днепр, лучи заката, которые отражаются в стеклянном полотне моста, меняя и ваш окрас – отличный антураж для окончания светового дня. Это будет яркое впечатление к вашей живописной прогулке, даже наедине с собой.

Желаем вам приятных и тихих вечеров в созерцании прекрасного.