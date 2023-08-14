Незнание законов не избавит вас от штрафов. Ознакомьтесь с правилами путешествий регионами Украины во время военного положения

Украинцы борются за победу и продолжают жить дальше, совершая путешествия по регионам страны каждый день. Деловые поездки, смена места жительства, отдых и т.д.

Тем временем правила путешествий претерпели изменения, из-за имеющихся рисков для жизни граждан. Ознакомиться с новшествами вы должны, планируя любое перемещение в пределах Украины, даже если вам кажется, что вы едете в относительно безопасные регионы.

Государственное агентство развития туризма (ДАРТ) предоставило информацию о новых правилах и рекомендациях при смене региона.

Будьте в курсе и передайте знакомым, чтобы не попасть на значительные штрафы и не подвергать себя, и других опасности.

Что делать при необходимости ехать в регионы с повышенным риском

Помните, что за безопасность в каждой конкретной области отвечает военная администрация, местные власти и полиция. В этих учреждениях вам помогут установить локации и места, в которых относительно безопасно и разрешено передвигаться. Попросите информацию о расположении укрытий и возможности выполнения целей вашего визита.

Что уточнить у туроператора

Ваша туристическая поездка должна быть максимально безопасной и продуманной. Если, в случае самостоятельной организации, по всем пунктам спроситься с вас, то в случаях с туроператором ваша задача уточнить все нюансы, которые могут возникнуть во время путешествия.

Продуманы ли пешие экскурсии с учетом бомбоубежищ или минимальных укрытий.

Как работают объекты посещения во время тревог Существует ли какая-либо компенсация средств, если объект вдруг будет закрыт.

Учли ли при переездах из региона в регион комендантский час, который может отличаться в каждой местности.

Какие дополнительные документы нужно иметь с собой, если вы человек, подлежит мобилизации во время военного положения.

Что точно запрещено

Запомните, по всей территории Украины запрещены туристические маршруты, которые проходят рядом с критической инфраструктурой (военные и стратегические объекты).

Посещение массовых мероприятий также запрещено (фестивали, концерты и т.п.), если у мероприятия нет надлежащих условий, чтобы обеспечить безопасность зрителей во время воздушной тревоги.

Запрещены маршруты, проходящие близко к границам с Беларусью и Россией.

Обязательно ознакомьтесь с регионами, в которых запрещено посещение лесов, водоемов и гор (смотрите ниже по регионам).

Прифронтовые зоны не должны включаться в туристические маршруты.

Освобожденные от оккупации территории опасны для посещения и отдыха до их официального разминирования и проверки.

Какие регионы относительно безопасны и где запрещены отдельные локации по состоянию на 2023 год

Центральные и западные регионы Украины считаются относительно безопасными сегодня, но также имеют свои ограничения, которые нужно учитывать и знать, чтобы не напасть на штраф.

Киев и киевская область

Запрещено посещать леса и зеленые зоны вне жилых массивов. Запретный сплав водоемами. Чернобыльская зона остается закрытой для посетителей.

Разрешено отдыхать на 14 официально открытых пляжах.

Черкассы и Черкасская область

Запрещено посещение лесов.

Разрешено отдыхать на 5 официально открытых пляжах.

Полтава и полтавская область

Запрещено посещение лесов и использование любых плавсредств (исключение спортивные соревнования).

Разрешено купаться на городских пляжах.

Волынь и Волынская область

Запрещено посещение лесов и нахождение на локациях рядом с белорусской границей.

Львов и львовская область

Запрещено посещение лесов на транспорте (кроме велосипедов). Проезд по транспорту возможен только в случае расположения в лесу транзитного пути.

Разрешено купаться и путешествовать на байдарках по водоемам проверенным и рекомендованным ГСЧС.

Закарпатье

Запрещены маршруты, проходящие вблизи других государств (часть Карпатского заповедника и Ужанского национального парка). Запрещены полеты одномоторными самолетами.

Разрешено посещать леса и водоемы.

Ивано-Франковск и Ивано-Франковская область

Запрещено движение в лесах и горах на джипах, квадроциклах, баггах и мотоциклах.

Разрешено посещение лесов и горных маршрутов.

Тернополь и тернопольская область

Запрещено разжигать костры в лесах.

Разрешены туристические маршруты в лесах и отдых на водоемах. Разрешены массовые мероприятия после получения соответствующего разрешения (в военной администрации)

Винница и Винницкая область

Запрещено находиться и проводить мероприятия вблизи критической инфраструктуры и приграничной зоны.

Разрешено посещение лесов и туристических объектов.

Ровно и ровенская область

Запрещены для посещения северные части отдельных общин (Локницкая, Заречненская, Высоцкая, Миляцкая, Старосельская, Березовская).

Разрешено пребывание в лесу и на водоемах, кроме вышеперечисленных частей общин.

Житомир и житомирская область

Запрещено посещение частей леса (20 километровая зона от границы с белорусией) и находящихся под оккупацией территорий. Запрещено посещение заповедных зон области. Запрещен отдых на водоемах, находящихся вблизи критических инфраструктур.

Разрешено посещение и отдых на вышеперечисленных территориях. Посещение объектов культуры возможно при наличии укрытий.

Помните о том, что знание актуальной информации убережет вашу жизнь и кошельки от штрафов.