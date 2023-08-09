Одесса показывает свою мощь и готовится к открытию пляжей: что будет с безопасностью и какие места заработают

Последний месяц для Одессы был очень тяжелым. Постоянные обстрелы российских оккупантов били в самое сердце и душу. Уничтожены элеваторы с зерном, портовая инфраструктура, исторические здания и разрушен Спасо-Преображенский собор.

"Муля не делай маме нервы" – ответила Одесса и сжала кулаки в кукиш. А глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер подписал распоряжение о подготовке открытия пляжей для отдыхающих, о чем сообщил в своем Telegram-канале 7 августа.

"Открываем море к бархатному сезону. Теракт россиян на Каховской ГЭС сорвал начало пляжного сезона в Одессе. Однако на сегодня констатируем, что качество воды в Черном море стабилизировалось и соответствует всем санитарным нормам," – говорилось в сообщении.

Какие меры безопасности будут внедрены

По словам самого Кипера, безопасность отдыхающих должна быть гарантирована. Все открытые пляжи должны быть снабжены защитными сетками, которые не дают минам попадать в зону купания. Также запланирована установка наблюдательно-спасательных постов, буев, громкоговорителей и, самое главное, укрытий.

"До 17:00 10 августа Одесский, Белгород-Днестровский и Измаильский РВА должны провести соответствующую подготовку пляжей и подать акты о готовности к Одесскому ОВА. Те, кто не успеют, могут подать позже. Но призываю всех уложиться в сроки, чтобы уже в эти выходные Одесщина могла встречать туристов", – добавил глава ОВА.

Вспомним, что летний сезон прошлого года был достаточно трагичным для посетителей пляжей. Не смотря на официальный запрет, люди пытались отдыхать на берегу Черного моря. Что привело к смерти из-за подрыва на мине. И даже это не научило желающих загорать и купаться. Нынешний сезон показал, что дошло не до всех.

Даже подрыв России Каховской ГЭС и риск высокого загрязнения воды для некоторых не стал причиной, чтобы выбрать другой вид отдыха. Но это уже отчаянные единицы.

На открытие пляжей никто не рассчитывал. Однако ОВА решила иначе и стремительно готовится к бархатному сезону. Что не может не радовать. Официальное открытие запланировано на 10 августа 2023 года. Купаться на открытых пляжах можно будет в установленные часы (с 8.00 до 20.00).

Также планируется открытие баров и ресторанов побережья. Заведения будут работать до 23:00, и громкая музыка и танцы должны заканчиваться в 22:00.

Шутки шутками и какие причины открытия пляжей

По словам пресс-секретаря главы Одесской ОВА Юлии Колтак, озвученных в разговоре с украинскими СМИ, безопасные участки пляжей Одессы будут открыты и обустроены для оздоровления и реабилитации наших военнослужащих.

"Открываем пляжи, чтобы люди приезжали в Одессу на оздоровление. Последние недели мы видим, что эпидемиологической опасности в море нет, соленость выровнялась. Несмотря на прошлые запреты, взрослые и дети все равно купались: во время жары большая часть пляжей была заполнена", – объяснила она.

Пресссекретарь заверила, что перед открытием конкретных участков дно и вода будут тщательно проверены. А купание в шторм будет запрещено.

Действия во время воздушной тревоги

При объявлении воздушной тревоги отдыхающие должны покинуть зону пляжа и направляться к оборудованным укрытиям или зайти в здания открытых заведений. На это рассчитано от 5 до 10 минут.

"Есть пляжи, рядом с которыми расположены здания с укрытиями. Может быть ресторан или ведомство с укрытием. Допускаем, что предприниматели будут обустраивать бетонные укрытия для отдыхающих", - уточнила Юлия Колтак.

Что говорят эксперты

Спикер Военно-Морских сил Дмитрий Плетенчук высказал свое мнение об открытии пляжей в Одессе на брифинге Media Center Ukraine — Odesa.

"Акватория пляжа не так велика, ее можно протравить (освободить от поставленных мин с помощью трала, — ред.). Далее выставляется специальное боновое заграждение, чтобы взрывоопасные предметы не попадали в прибрежную зону", — отметил Плетенчук.

Однако инструктор по выживанию и тактической медицине международной категории Игорь Молодан подчеркнул, что кроме минной опасности существует опасность с воздуха, и не раз такое было, что "прилет" опережал сирену. Да и сбивание ракет сопровождается падением обломков, что увеличивает угрозу для людей. к этому угрозу использования РФ водных дронов и неподготовленность укрытий.

"В этом сезоне, наверное, лучше воздержаться от купаний в Одессе и области".

Ваше решение

Купаться или не купаться – вот в чем вопрос, и решать его только вам. Достаточно ли вам будет организованной безопасности, верите ли вы гарантиям и своей бдительности, стоит ли загар и отдых риска – на все эти вопросы вы должны честно дать себе ответ. Перед посещением открытых пляжей, пожалуйста, ознакомьтесь с расположением укрытий или мест, в которые вы будете бежать, при объявлении воздушной тревоги. При посещении пляжей с детьми, пожалуйста, проинструктируйте детей, что делать, когда все начинают бежать, что делать, когда места в укрытии недостаточно и где вы встретитесь, если ребенок вдруг потерялся в толпе. Это не паника. Это меры безопасности в сложных обстоятельствах, которые не следует игнорировать.