Один из трех известных туристических маршрутов Европы уже в Украине. Пройти по пути святого Иакова теперь можно из Винницы

Город Винница официально принят в Европейскую федерацию Пути святого Иакова. Событие произошло 25 июля в центре Винницы, где была открыта отправная точка паломничества по маршруту смоделированного Пути святого Иакова.

Где начать маршрут?

Стартовая локация находится в центре Винницы, возле Костела Пресвятой Девы Марии Ангельской. Начало украинского культурного маршрута Camino Podolico открыто в виде достопримечательности на пьедестале, изображающей апостола Иакова с крестом-мечом и раковиной. Самая восточная точка Пути святого Иакова в Виннице начнет путешествие по святым, историческим и живописным местам Украины, во время которой можно будет познакомиться с историческими достопримечательностями, святыми Украины и познать себя, укрепив веру и дух. Идя по пути Винница – Каменец-Подольский, вы охватите 13 странствующих точек по 20-25 км. Конечно, полноценно пройти путь можно будет только после победы над врагом и окончания боевых действий на территории Украины, но с некоторыми частями пути можно познакомиться уже сейчас.

13 точек Пути святого Иакова в Украине

Посещая отдельные части Пути святого Иакова в Украине, учитывайте правила военного положения и потенциальный риск. Выберите подходящие для себя локации сейчас, или подготовьтесь праздновать победу по этому живописному и духовному маршруту. Рассматривается использование маршрута как реабилитационного в послевоенное время.

Что ждет вас в каждом городе – дальше в нашем обзоре Пути святого Иакова в Украине.

Винница

Начальная локация в Виннице способствует настройке и мотивации на дальнейший путь. Задержаться в месте, хотя бы на два дня, стоит потраченного времени. Посетите башню Артынова и вдохновитесь красотой плавучего светомузыкального фонтана (самый большой в Европе). Прогуливаясь по архитектурным улочкам Винницы, загляните в многочисленные музеи города (музей транспорта, музей М. Пирогову, музей М. Коцюбинском). И пройдите в винницкую Иерусалимку, чтобы насладиться уникальной атмосферой и архитектурными достопримечательностями.

Дополнительные впечатления в Виннице:

Винницкие стены

Костёл Пресвятой Девы Марии Ангельской

Николаевская церковь

Замковая гора

Сабаровская ГЭС

Гнивань

Эта живописная местность имеет великолепные ландшафтные виды благодаря слиянию двух рек.

Вы сможете увидеть целый остров, взятый в кольцо реками Рив и Буг. Мост через Рив проведет вас в село Могилевка, имеющее в своей окраине обустроенный пляж на затопленном карьере.

Дополнительные впечатления в Гниване:

Санктуарий святого Иосифа

Покровская церковь в Демидовке

Браилов

Поселок, который имеет интересную историю развития и достопримечательности, которые обязательно нужно увидеть. Первое упоминание о Браиле датируется 1594 годом. Так что в городке есть что добавить к знаниям по истории Украины. Обзорная башня-колокольня в монастыре отцов тринитариев и женский православный монастырь, в котором хранится копия иконы Божьей Браиловской.

Посетителей городка интересует бывший дворец семьи фон Мекк, известный как мастерская и дом Петра Чайковского и Клода Дебюсси. Вы сможете посетить музей им. Чайковского, в одной из частей дворца и прогуляться по живописному парку с мостиком через канал.

Дополнительные впечатления в Бралиеве:

Санктуарий Иисуса Назарянского

Две синагоги

Здание швейной фабрики

Жмеринка

Город, который удивит вас с вокзала в стиле необарококо. Среди хорошей архитектуры много мест для впечатлений и любознательности. Несколько пейзажных домов, музеев и святых мест.

Дополнительные впечатления в Жмеринке:

костел святого Алексия

Жмеринский исторический музей

Полковая церковь Николая Чудотворца

Севериновка

Деревня, которая началась с дворца Орловских. Музей с артефактами дворца работает до сих пор. Очень спокойная и обогащенная исторически локация, где можно побыть наедине с собой и узнать много интересных событий, посетив музей.

Дополнительные впечатления в Севериновке:

усадьба Орловских

остатки костела Святой Троицы

Бар

Город под защитой стен – такой замысел имела королева Бона Сфорца, которая является основательницей и покровительницей этой картинной местности. Остатки Барского замка можно увидеть и сейчас, а прогулка по святым местам и берегам реки Рив предоставят сил для дальнейшего пути.

Дополнительные впечатления о городе Бар:

Костел святой Анны

Успенский собор

Монастырь сестер бенедиктинок миссионерок

Ялтушков

Село расположено на реке Лядове (приток Днестра) и имеет население в 3500 тысяч. Это запыленное с виду село имеет несколько эхо Советского Союза и свою внутреннюю сериальную жизнь. Но атмосфера живописной природы Украины создает непостижимую романтику везде, где бы вы ни были. Прогуляйтесь по вытоптанным тропам, посидите на мосту через пруд и присмотритесь к аутентичным домам.

Дополнительные впечатления в Ялтушке:

Храм Казанской иконы Божией Матери

Виньковцы

Рисованные стены дворца Косельских, в стилистике итальянской виллы, станут отличным историческим впечатлением и картинным фоном для ваших фото в соц. сетях. Небольшой городок существует на бурных водах реки Калюс, поэтому привлекательные ландшафты вам также гарантированы.

Зеньков

Жемчужина Хмельницкой области и исторический памятник. Прогулка по местностям Зинькива подарит знания о многих исторических событиях начала 19 века. Многие памятники разрушены Советской властью, но оставшиеся имеют большую ценность.

Дополнительные впечатления в селе Зеньков:

остатки Зиньковского замка

Костёл Святой Троицы

Свято - Михайловская церковь

Малиевцы

Романтика этого селения начинается с природного водопада и резиденции князей Орловских. Хотя многие сокровища имения Орловских переплыли океан и находятся во Франции и Аргентине, то, что осталось, подарит представление о ценности и весомости исторических семейных артефактов. Может, после этого интересного ряда исторических событий и у вас возникнет желание создать семейную копилку, которая расскажет историю вашей семьи.

Дунаевцы

Два старых сохранившихся имения в Дунаевке также были свидетелями истории, которая складывалась в конце 15 века. Один из дворцов ныне используется как больница и сохранил несколько древних архитектурных украшений. Центральный парк и два музея (природоведческий и краеведческий) подойдут для образовательной прогулки по Дунаевке.

Дополнительные впечатления в Дунаевке:

Дворец Красинских

Костёл святого Михаила Архангела

Маков

Поселок Маков имеет живописные тропы и стал на реке Мукша. История украинского Робин Гуда – Устима Кармелюка начинается здесь, на Кармалюковой горе. Теперь 60-метровый холм является естественным заказником общегосударственного значения. А находки Трипольской культуры, найденные на местности, придают вес и статус этим картинным местностям.

Дополнительные впечатления в поселке Маков:

Церковь Ивана Богослова

заброшенные штольни

Каменец-Подольский

Известный город-крепость положил свое сердце на скалистом плато и окутала водной артерией – рекой Смотрич. Это один из главных туристических центров Украины, который имеет много мест, наделенных силой, энергией и впечатлениями. Чтобы осмотреть все достопримечательности и прогуляться по живописным паркам и холмам, понадобится неделя активного отпуска.

Дополнительные впечатления в городе Каменец-Подольский:

Каменец-Подольская крепость

Комплекс кафедрального костела Святых Апостолов Петра и Павла

Тринитарский костёл

Пройдя Путем святого Иакова, вас ждет весомое обогащение историческими знаниями и наполнение духовными ценностями. Шагаем к победе и изучаем родную землю интересно.

Где остановиться в каждом из 13 мест можно посмотреть на официальном сайте проекта Camino Podolico.