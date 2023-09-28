Отдых осенью в палатках с премиум-комфортом. Расположение и условия глемпингов в Украине.

Кто сказал, что осень – время замирания, работы без выходных и напряжения. Только раз попробовав поехать на осенний уикенд в один из глемпингов Украины, вас уже будет не остановить. Это кардинальное изменение картины перед глазами, отключение от бурного социума, перезагрузка нервной системы – без шока от падения комфорта и бытовых условий.

Леса, горы, берег реки – все в нашей подборке глемпингов, где в каждой палатке есть кровать, электричество, санузел и кухня. Оставляйте атмосферу отдыха на природе не теряя комфорта и не путешествуя вдали от своей области.

Глемпинг "Шатро"

Киевская область богата волшебными местами для отдыха. Глемпинг "Шатро" расположен в 85 км от столицы в поселке Уляники. Среди леса, недалеко от водоема и конной фермы стоят комфортабельные палатки для 4 и 6 человек. Кемпинг имеет кухню, где предлагают пакеты питания и барбекю зону, которая обеспечит вкусными шашлыками и овощами гриль.

Вы сможете отдыхать на террасе своей палатки, устраивать романтические ужины, заказать себе конную прогулку или экскурсию в затопленную церковь. На территории кемпинга проводятся занятия йогой и медитацией. Желающим покрутить колеса предложат велосипеды, а обожающим походы – пешие прогулки к целебному источнику. Ваши выходные в глемпинге "Шатро" обещают быть насыщенными и приятными.

Ваша палатка на три человека (большая двуспальная кровать и диван) в сентябре может стоить 3250 грн за ночь.

Глемпинг GLAMP CAMP

Еще один вариант отдохнуть рядом с Киевом в поселке Глебовка. Комплекс Event Park предлагает своим гостям варианты палаток прямо на берегу Киевского моря. Расположение рядом с сосновым лесом подарит чистый воздух, а девять савари-тентов обеспечат комфорт не хуже гостиничных номеров.

Из дополнительных возможностей – мангалы, гамаки, столы, сетка для волейбола и шезлонги.

Территория глэмпинга закрыта и находится под охраной. На живописной локации можно организовать любое празднование важной для вас даты.

Цены на палатки можно узнать, связавшись с GLAMP CAMP.

Глемпинг "Перестанок"

Перемещаемся в Ивано-Франковскую область, а именно в поселок Зеленое. Это целый палаточный городок с небольшой гостиницей, вмещающий до 40 человек. Зеленая территория ранней осенью становится просто шедевром, а расположение у реки Зеленица делает шедевральную картину живой и дышащей.

Все глемпинги рассчитаны на два человека, но при необходимости можно добавить место. Электросеть и обогреватели, бытовые условия расположены на территории, а в палатках действует WI FI. Есть места для костра, обеденные зоны, а также отличные занятия йогой среди природы.

Кроме душа этот глемпинг предлагает оздоровительные чаны для купания и библиотеку для уютного времяпрепровождения.

Цены в глемпинге "Перестанок" стартуют от 3480 грн.

Кемпинг "Пристань Варяга"

Гуляя по Ивано-Франковской области и попав в поселок Делево, на берегу Днестра найдете достаточно уютное и удобное место для отдыха и перезагрузки.

Кемпинг предлагает поселение в коттеджах или место для вашей палатки. Комфортабельное обустройство локации всеми бытовыми потребностями делает проживание комфортным в простейшей палатке.

Дополнительные развлечения как рафтинг, каякинг и сплавы по воде придадут приключенческой атмосфере и духу авантюризма.

Место для вашей палатки в "Пристань Варяга" обойдется всего в 150 грн, а проживание в коттеджах от 900 грн.

Глемпинг "Белый Бизон"

Ивано-Франковская область может предложить еще одно уютное место на берегу реки Днестр. Этот глемпинг расположен возле поселка Лука и предлагает даже двухкомнатные палатки. Эта локация также имеет варианты установки своей палатки и пользования всеми бытовыми условиями. Местные палатки выглядят словно самые настоящие бунгало на сваях, что очень удобно, когда идет дождь. Питание и сауна как дополнительные аксессуары, а по развлечениям - сплав по Днестру.

Бунгало в "Белом Бизоне" на 2 человека можно занять за 840 грн.

Глемпинг "Малая Река"

Ближе к Львову, возле поселка Корчин располагается глемпинг, в котором существует вариант разложения своей палатки. Что поможет сэкономить на проживании, но пользоваться всеми удобными условиями на локации. Вода и живописное расположение между горой и рекой подарят забвение, хотя бы на несколько дней и позволят побыть среди лечебной тишины природы.

Из бытовых условий на территории есть все, что нужно от санузла до кухни и кафе. А разные варианты палаток позволяют отдыхать как в двух, так и всей семьей.

В глемпинге "Малая Река" стоимость установки своей палатки составляет всего 200 грн, а комфортабельные местные шатры стартуют от 1500 грн (дети до 7 лет бесплатно, без предоставления спального места).

Глемпинг "Голубое Озеро"

Роскошь аутентичного отдыха в Винницкой области. Локация на 10 палаток находится в поселке Могилевка. Двуспальные кровати, обогреватели и даже холодильник – все будет в вашем уютном жилище. Бытовые условия также на хорошем уровне, а вдобавок мангалы и посуда.

Локация идеальна для тех, кто любит порыбачить и погулять, ведь совсем рядом пруд, карьер и лес.

Палатки в "Голубом Озере" стоят от 1500 грн.

Кемпинг "Чеховка"

Черкасская область, поселок Чеховка. Такой адрес имеет наша следующая локация палаточного отдыха. Территория не имеет установленных шатров, но имеет места для ваших палаток, а также предоставляет палатки в аренду. Однако локация бытово развита. Теплый душ, туалеты, розетки, место, чтобы спрятаться в ненастье и печи для приготовления пищи. Питьевую воду и дрова можно приобрести на территории лагеря. Территория кемпинга ограждена и имеет выход на берег Днепра, где можно устроить пляжный отдых.

Стоимость места в "Чеховке" со своей палаткой всего 50 грн, а аренда палатки – 150 грн.

Глемпинг SHALASH

Житомирская область возвращает нас к двуспальным кроватям и обогревателям в комфортабельных палатках. Поселок Царевка, а точнее, территория отеля "Царев Хутор" предлагает отдых среди природы с бассейном для купания и кинотеатром под открытым небом. Вам не придется беспокоиться о еде, ведь ресторан отеля приготовит ее для вас, а доступ к интернету позволит отдыхать, не отстраняясь от важных дел.

Это отличный вариант для романтики, ведь ваш ужин может перенестись водный пирс, где вам зажгут свечи и накроют на стол.

Стоимость палаток в глемпинге SHALASH от 2500 грн.

Глемпинг Мандра

Продолжаем пляжный отдых в Черкасской области в городе Канев. Девять двухместных палаток имеют кухонные уголки с холодильником. Посуда и все необходимое также предоставляется. Барбекю-зона, кинотеатр под открытым небом и баня дополнительные развлечения для вашего расслабляющего отдыха у воды и леса.

Стоимость палаток в Mandra от 1700 грн.

Глемпинг MINIMALIST

Одесса остается достаточно напряженным районом сейчас, но, несмотря на тревоги и ракеты, одесситы и гости города находят время и возможности отдыхать. И, если не купаться, то хотя бы наблюдать, как волны Черного моря продолжают свой бег.

В 10 км от Одессы в Новой Дофиновке предлагают отдых в купольных палатках. Это довольно удобные, в неких вариантах двухэтажные "мячи" на берегу моря. Шатры оснащены даже климат-контролем. Площадь шатров от 30 м2. Это почти квартира с панорамными окнами на волне.

Помимо использования и развлечения инфраструктуры глэмпинга, предлагается заказ чанов для купания.

Стоимость куполов MINIMALIST составляет 5000 грн.