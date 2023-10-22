Отпуск в санаториях Украины. Какие оздоровительные процедуры и цены тебя ждут этой осенью

Санатории Украины спешат догнать время и добавляют прогрессивные методики, инновационные технологии и хороший ремонт в свои предложения. Поэтому, поехать в санаторий сегодня – это все равно, что получить "all inclusive". Ведь покупая путевку вы получаете и проживание, и питание и много входящих услуг.

Чем хороши санатории

Санаторные комплексы Украины имеют достаточно широкий спектр оздоровительных и лечебных процедур. Если есть хотя бы намек на какую-нибудь проблему (спина болит), вы можете подобрать себе профильный санаторий, где во время отдыха вас еще и хорошо подлечат. Чем плохо плавать в минеральном или термальном бассейне вместо бассейна с хлорированной водой? Или получать профессиональный массаж после консультации с врачом, который точно вычислит проблемные зоны, вместо просто идти на спа процедуры? Может, санатории не имеют столько маркетинг реклам и супер современного ремонта (не все), и все же, они имеют четкую программу действий разработанную специально под ваши личные вопросы.

Услуги, предоставляемые санаториями:

проживание в номерах разной степени комфорта (есть и люксы, и номера премиум класса);

питание (иногда разработанное по программе, иногда шведский стол);

тренажерные залы и занятия с тренером (фитнес, аэробика, йога и т.п.);

бассейны, лечебные бассейны, минеральные чаны, душ Шарко;

детские площадки и оздоровительные программы;

консультации профильных врачей с составлением индивидуальной программы;

спа процедуры, бани, сауны;

развитую инфраструктуру и досуговые интересы.

Большинство санаториев расположены посреди живописной территории с озерами, фонтанами, лесными тропами, горными массивами и кристально чистым воздухом.

Как выбрать санаторий

Ваш выбор будет зависеть от вашего самочувствия, бюджета и предпочтений. Иногда санаторий может порекомендовать ваш терапевт, учитывая ваши жалобы.

Дополнительно вы можете учесть:

отзывы клиентов избранных санаториев на форумах;

фотографии окружающей природы (ибо вид из окна также лечебный);

перечень услуг, предоставляемых в санатории. Дополнительные развлечения, экскурсии, активности, наличие ресторана на территории.

От каких факторов зависит стоимость путевки в здравницу

Конечно, цена не держится круглый год, как и в известных курортах санатория есть сезон и менее популярные месяцы.

Итак, цена состоит из:

сезона;

комфортабельности номера;

диапазона процедур, входящих в путевку;

типа питания, который вы выбираете.

Если вы хотите сэкономить можно следить за акциями и скидками, которые регулярно проводятся в санаториях.

Использующие санатории в своих лечебных программах

Конечно, методика зависит и от диагноза, и от природных целебных источников, которыми располагает санаторий: уникальная минеральная вода, целебные грязи и соль, морской и горный воздух. к этому подключаются современные тренажеры и технологии, массажи, ЛФК и т.д. Но важно, что влияние на организм должно быть максимально естественным.

Противопоказания к посещению санатория

Этот перечень невелик, но важен для вашего личного здоровья. В списке противопоказаний острые и чрезвычайные состояния, лучевая болезнь, онкология, заболевания крови, незаживающие травмы, гнойные процессы в организме, беременность (если не рекомендовано врачом).

Санатории по регионам Украины. Профили и цены

Украина богата здравницей, поскольку природные ресурсы земли, на которой мы живем, целебны и богаты. Вы сможете найти варианты для себя, как в центральной части, так и в южной, что уж говорить о западе. В списке не учтены здравницы на оккупированных территориях, но верим, что скоро и они вернутся в наш список. Очень подробно обо всех санаториях в Украине (условия, цены, рейтинг) можно посмотреть на сайте Санатории.юа

Западная Украина

Минеральные воды, горы, хрустальный воздух, термальные источники, невероятная природа и множество вариантов оздоровительного отдыха.

Санатории Трускавца.

Это более 22 здравниц. Трускавец специализируется на минеральных водах и заболеваниях органов пищеварительной системы и мочеполовой системы.

Санаторий Карпаты – путевки от 1600 грн. В пакеты входит использование:

высокоскоростной Wi-fi, крытые бассейны с подогревом, комфорт табельные номера, обеденная зона, СПА и салон красоты, тренажерный зал, большая сауна и джакузи, спортивные и детские площадки, обеденная зона, библиотека, обменный пункт, паркинг, большая парковая территория с мини -зоопарком.

Санаторий "Виктор" – оздоровление всего организма. Путевки от 1000 грн с человека. Методики достижения лечебной цели: антипаразитарные программы, очищение от шлаков, решение проблем с мочеполовой системой (женщины и мужчины), общее укрепление организма, омоложение.

Гостиница "Миротель" – специализируется на заболеваниях кожи, суставо-связным аппаратом, болезнях мочевой и половой системы, неврологических отклонениях. путевки от 4300 грн с человека. , радоновые ванны и т.д.

Санатории Закарпатья

Берегово, Свалява, Шаян, Поляна – более 24 санаторий с самым разным направлением лечения.

Санаторий "Солнечный" Поляна – широкий спектр лечения гастроэнтерологических болезней и ухо, горло, нос. Путевки от 700 грн с человека. Из развлечений на территории есть: бильярд, бассейн, фитобар, тренажерный зал, зона с мангалами.

Санаторий "Синяк" – лечение проблем костно-мышечной и нервной систем, двигательного аппарата. Путевки от 1300 грн. диабет, заболевания кожи: дерматит, экзема, псориаз, лечение после травм и т.д.

Санаторий "Орлиное гнездо" – специализируется на болезнях сердца, желудка, кишечника и нормализации давления. Путевки от 700 грн с человека. На территории расположены: бювет, сауна, спортивные площадки для игры в футбол, волейбол и теннис, ресторан, бар, конференц- зал, бассейн с взрослой и детской зоной.

Санатории Моршина

Моршинские источники известны своей целебной и минеральной силой. Район имеет около 10 санаториев, которые с радостью принимают гостей в течение года.

Санаторий "Аркадия" – специализируется на болезнях ЖКТ, опорно-двигательного аппарата, нарушениях обмена веществ, предстательной железы. Путевки от 1280 грн. На территории спортзалов, детская площадка, бювет с минеральной водой, экскурсионное бюро. .

Санаторий "Мраморный дворец" – специализируется на болезнях ЖКТ, работе печени и желчного пузыря, нарушениях обмена веществ. Путевки от 1350 грн. минеральной воды, библиотека, сауна, диско зал.

Санаторий "Рассвет" – специализируется на воспалениях ЖКТ, язвенной болезни, мочеполовой системы, гепатита и колитах на послеоперационной реабилитации. Путевки от 800 грн. На территории: библиотека, бювет с минеральной водой, спортивная площадка, танцевальный зал, дворец культуры, спа прокат инвентаря, мини-зоопарк, экскурсионное бюро, спелеокамера, бильярдная, конференц-зал.

Санатории "Сходницы"

Около 10 санаториев разного профиля и комфорта. Весьма популярные курорты расположены среди живописной природы.

Санаторий "Три Сына и Дочь 4*" – на территорию отеля есть диагностический центр и все необходимое для лечения большого спектра заболеваний. Путевки от 2100 грн с человека.

Санаторий "Санта Мария" – специализируется на болезнях ЖКТ, гепатобилиарной системы, эндокринной системы, нервной системы, мочевой системы, ЛОР органов, опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. Путевки от 1000 грн с человека. СПА центр, бар и много локаций для вашего досуга.

Санаторий "Зеленый бор" – лечебный центр, в котором работают более 10 профильных врачей. Специализируется на болезнях печени и почек, ЖКТ, мочевых путей. Путевки от 2100 грн. На территории есть бассейны, бары, детские площадки, бильярдная и т.д.

Центральная Украина

Хорошо отдохнуть и оздоровиться можно не уезжая вдали от центральных регионов.

Санатории Хмельника

Винниччина насчитывает около 6 санаториев. Здесь есть что посмотреть и чем подлечиться.

"Санаторий Подолье" – специализируется на заболеваниях кожи, сердечно-сосудистой системы, неврологических недугах, мочевой системы, почек, эндокринологических болезней, органов дыхания. Путевки от 1500 грн. Имеет фито-бар на территории, лобби-бар и сауны.

Санаторий "Березовая роща" – специализируется на заболеваниях эндокринной, кровеносной системы, заболеваниях кожи, костей и суставов. Путевки от 1000 грн. Имеет бильярдную комнату, концертный зал и настольный теннис.

Санатории Сатанова

5 здравниц, специализирующихся на экологическом отдыхе и большом спектре заболеваний.

Санаторий "Жемчужина Подолья" – специализируется на органах пищеварения, сердечно-сосудистой системе, урологии и органов дыхания. Путевки от 600 грн. На территории диско-бар, фито-бар, сауна, детские площадки, бильярдная, теннисный корт и тренажерный зал.

Санаторий "Збруч" – специализируется на мочеполовой системе, эндокринной системе, органах пищеварения, костно-мышечной системе, сердце и сосудах. Путевки от 1000 грн. На территории есть бассейн, ресторан, спортивная площадка, теннис.

Санатории под Киевом

Вокруг столицы расположены сосновые боры с чистым и свежим воздухом и 4 здравницы, которые помогут отдохнуть и омолодиться.

Санаторий "Украина" – санаторий специализируется на очень широком спектре болезней как взрослых, так и детских. Путевки от 500 грн. На территории расположено все, что необходимо для диагностики и лечения, а также развлечения (кинозал, настольный теннис, библиотека, прокат спортивного инвентаря ).

Санаторий "Конча-Заспа" – специализируется на сердечно-сосудистых заболеваниях, нервной системе, вертебрологических болезнях и последствиях травм. Путевки от 1200 грн. На территории есть бассейн, мини-гольф, площадки для активных игр и кинотеатр.

Санатории Миргорода

5 здравниц полтавской области отлично подходят для оздоровительного отдыха и восстановления сил.

Санаторий Миргород – специализируется на ЖКТ, печени и патологиях кишок и опорно-двигательной системы. Путевки от 1230 грн. На территории бассейн, детская площадка и площадки для активных игр.

Санаторий им. "М. Гоголя" – послеоперационные реабилитации, нарушения опорно-двигательной системы, болезни ЖКТ. Путевки от 700 грн. На территории современный бассейн, бар, бильярдная, кинозал, спортивная площадка, водные лыжи и т.д.

Южная Украина

На сегодняшний день доступны только две области и мы верим, что скоро вернем свои здравницы на территории Крыма.

Санатории Одессы

Запах моря и одесский колорит. Так что смех, как дополнительное лечение тоже гарантируется. Одесщина дарит нам аж 13 санаториев, которые каждый год поднимают здоровье многим украинцам, в том числе и нашим воинам.

Санаторий "Оризонт" – специализируется на опорно-двигательной системе, дыхательной системе и урологии, гинекологии. путевки от 900 грн. На территории кинозалов, детская комната, поле для мини-гольфа и т.д.

Гостиница "Маристелла клаб" – специализируется на органах дыхания, нервной системе, сердечно-сосудистой системе, эндокринной системе, опорно-двигательном аппарате. Путевки от 2300 грн.

Санатории Бердянска

Здравницы на берегу моря, может быть приятнее. Бердянск, известный за пределами Украины, может предложить 9 здравниц для восстановления сил.

Санаторий "Ореанда" – климатический санаторий общего профиля. Путевки от 2000 грн. Имеет два открытых бассейна, поле для мини-гольфа и рестораны на территории.

Санаторий "Арктика" – специализируется на органах дыхания, сердца, сосудов, нервной и эндокринной системе, опорно–двигательном аппарате. Путевки от 720 грн. На территории тренажерный зал, барбекю зона и т.д.