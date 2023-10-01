Секреты бюджетных странствий. Как путешествовать и экономить

Грамотность в планировании поездок ходит рядом с финансовой грамотностью. Если вы думаете, что люди с большим достатком ничего не планируют и не просчитывают, это большая ошибка. Как раз наоборот. Сегодня мы расскажем, на что обратить внимание при планировании поездки, чтобы получать удовольствие от путешествия, а не думать: куда делись деньги на которые я рассчитывал.

Первое, что нужно сделать

Конечно, планировать заранее в нашем настоящем довольно трудно, и прежде всего, что нужно сделать – это определиться с датами. Чаще всего это будет период выходных, каникул в школе, отпуска и т.д. Но помните: билеты или стоимость жилья может обходиться значительно дешевле среди недели. Итак, если у вас есть шанс что-то перенести, или отменить и захватить не только выходные, вы уже можете хорошо экономить.

При планировании поездки самостоятельно считайте все нюансы путешествия в блокноте, или на листе прикрепленного к холодильнику. Это может быть смешным, на первый взгляд, но позволит тратить меньше времени на забывающиеся цифры или подошедшие компании.

Шаг второй – билеты на транспорт

При решении с датами следует найти оптимальный вид транспорта. Сейчас это поезд, автобус, или машина. Сравнить и учесть нюансы – главная задача второго этапа.

Своя машина – это большое удобство, но не всегда выгодно, особенно когда вы путешествуете самостоятельно, или вдвоем. Но когда выбор сделан в сторону своего железного коня, просчитаем нюансы:

стоимость горючего в каждом регионе может отличаться. Заправляйтесь на заранее просчитанных заправках;

учтите состояние дорог (чуть длиннее путь иногда выгоднее по качеству);

просчитайте парковку, если вид жилья этого не учитывает;

напишите все, что вам пригодится в путешествии и возьмите это с собой по выгодной цене в своем городе. Так у вас будет меньше случайных растрат.

Поезда – в путешествии можно немного расслабиться, не думая о руле и комфортно спать, при необходимости дороги ночью. Что можно учесть, чтобы сэкономить:

среди недели билеты могут быть дешевле, чем по выходным;

продумайте дополнительные расходы в поезде и попробуйте их минимизировать, взяв с собой книгу, перекусы для детей, сухие и мокрые салфетки, минимальные игрушки для детей или чай и кофе. Не затягивайте покупку воды до вокзала, речь не о скупости, а о благоразумии. Вы удивитесь, если подсчитаете финансы, растраченные на спонтанные и незапланированные маленькие покупки.

Автобусы – очень популярный вид транспорта. Автобусные компании подняли комфортабельность своих рейсов и вместе с тем подняли и цену, учитывая поднятие стоимости горючего.

Что учесть вам:

обычно дешевые рейсы не имеют комфорта. Чему уступить, выбирать вам. Но стоит сравнить несколько компаний. Если вы выбираете не очень популярные даты, в компаниях могут проводиться акции и ваш билет окажется с скидкой 20% или 50%.

обратите внимание на туры с пересадкой. Они обычно дешевле. Да и сама пересадка производится достаточно организованно и вам не придется долго ждать;

Бронируйте только на прямых сайтах компаний, чтобы не переплачивать.

Третий этап – жилье

Чтобы выгодно просчитать вопрос с жильем, нужно понимать, что вы хотите посмотреть на выбранную локацию для путешествия. Но не обязательно выбирать жилье в центре города, чтобы посмотреть самые популярные достопримечательности. Когда город не является мегаполисом, то добраться до многих мест не проблема.

Что учесть:

вам нужно достаточно комфортное жилье, или просто переночевать;

не отбрасывайте хостелы, ведь многие из них так же комфортны, как и номера в отелях;

Выбирайте частные предложения внимательно, учитывая отзывы и безопасность, чтобы не пришлось неожиданно искать жилье и тратить дополнительно;

следите за акциями гостиниц, ведь сейчас много предложений третьей бесплатной ночи, скидки посреди недели и т.п.;

заранее узнайте об условиях отмены брони;

жилье с кухней поможет экономить на питании;

если вы едете на отдых с детьми в отеле в которых есть много развлечений для детей могут оказаться дешевле, чем оплата тех же развлечений в городе.

Четвертый этап – питание

Выбрать самостоятельное питание или гостиничное – попробуем разобраться. Что учесть при самостоятельном питании:

узнайте цены в городе заранее. Это не тяжело сегодня с интернетом;

запланируйте несколько заведений и посмотрите меню;

пользуйтесь предложениями ланча. Это хороший способ сытно и вкусно поесть не за все деньги мира;

в путешествии семьей будет выгодная кухня, на которой можно готовить;

"Грабли" на которые многие наступают

Такси от авто/жд вокзала до жилья. Схватить первую попавшуюся машину – не вариант! Можете остаться совсем без денег. Посмотрите заранее дорогу городским транспортом, может, это уже не так и трудно. Или узнайте службы такси и спросите, сколько это вам станет.

Билеты в достопримечательности. Просчитайте сумму на оплату достопримечательностей, зная точно куда вы хотите пойти. И добавьте только ту сумму, которую вы действительно можете на это потратить, пока вы находитесь еще в "трезвом" уме, а не покупаете глазами. Посмотрите билеты онлайн на прямом сайте, они могут оказаться дешевле;

Наличные или карты. Позаботьтесь о том, чтобы деньги на покупки или брони, которые можно совершить онлайн, были у вас на карте, и вы не тратили их на спонтанные оплаты. Наличные должны быть в кошельке на оплату за еду или сувениры, на оплату парков или развлечений. Ибо, как ни странно, но многие места в путешествии могут не иметь безналичного расчета.

Планировке путешествия нужно учиться, как и финансовой грамотности. Обычно это происходит на своих ошибках, но с нашими советами ошибки будут минимизированы, а ваше путешествие более приятным и безопасным для кошелька.