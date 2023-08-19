Сколько озер купания в карпатском регионе: Популярные и удобные места для отдыха на водоемах Карпат

Самый безопасный регион Украины, сегодня, имеет больше вариантов для водного отдыха. Однако на вопрос: где разрешено купаться в карпатском регионе – ответ обычно сужен до двух водохранилищ ("Буковельское море" и Солотвинские озера). Популярные и скрытые варианты уже в нашем списке.

Село Поляница и озеро Молодости

Именно так еще называют "Буковельское море". Искусственный водоем, который был создан как приманка и место отдыха. Имея пляж, длиной 2 километра – озеро стало комфортной локацией для большого количества отдыхающих. С освежающей температурой воды и современным оснащением пляжей в виде: шезлонгов, зонтов, местами для перекусов, туалетов, душей – место, между зелеными холмами, быстро обрело популярность. Разнообразие водных видов спорта: катамараны, гидроциклы, горки – сделают ваш отпуск активным и интересным. А меры безопасности, в лице спасателей и работников медицинского пункта, дадут уверенность в выборе водного отдыха.

Отзывы на сайте ТУРПРАВДА подтверждают чистоту воды и живописность пейзажей, отмечая, что за каждый комфорт и развлечение нужно платить. К примеру, за шезлонг нужно будет оплатить от 200 до 250 грн. Бесплатно на озере работает паркинг и можно взять спасательные жилеты.

Соленые Солотвинские озера

Чудо создано природой и обустроено человеком. Старые шахты, ставшие фундаментом для соленых озер украсили водоемы еще и целебными грязями. Некоторые исследования утверждают, что Солотвинские озера по целебным свойствам побеждают Мертвое море. Посетители соленых озер в дополнение, могут оздоровиться в йодированных и пресных водоемах поблизости.

Первое место среди Солотвинских озер по популярности, да и по лечебным свойствам держит озеро Кунигунда. Это самая привлекательная локация этой местности. Большое количество курортных баз вокруг озер, предлагают комфортное жилье и дополнительные бассейны с соленой водой озер, на своих территориях.

Умеренные цены, например 30 грн за вход, в который входят лежаки – делают озера первыми в альтернативе морскому отдыху.

Но если с рейтингом озер все прекрасно, то отзывы на портале о гостиничных условиях, обслуживании и гостеприимстве назвать хорошими трудно. Так что планируя отпуск на Солотвинские озера, придирчиво выбирайте жилье, чтобы не испортить настроение и нервную систему, потому что никакие целебные грязи этого не вернут.

Хащеванское озеро

Живописный водоем скрылся среди высоких зеленых холмов,очень чистой и украшенной территории села Нижний Студеный, Закарпатской области. На самом деле озеро граничит с Львовской и Закарпатской областями, поэтому ехать в локацию одно удовольствие. Новый путь и впечатляющие виды делают свое дело и прекрасно настраивают на приятный отдых. Второе название этого озера - "Vita", за счет одноименного курорта, расположенного на его берегах. Гости курорта пользуются великолепными пляжами бесплатно, но все желающие также могут отдохнуть в кристально чистой воде за уплатив 50 грн.

Снять здесь можно не только комфортное жилье, но и беседки с мангалами, если ваш отдых рассчитан на день.

Рекомендации на сайте озера Vita помогут вам учесть нюансы и открыть для себя отличный отдых в Украине.

Озеро Дийда или "Дедово", город Берегово

Термальные воды Берегово известны и привлекательны. Всего в нескольких километрах от Берегово на месте, когда-то песчаного карьера, образовался водоем более 54 гектаров. На вид почти море, а по целебным свойствам – SPA. Обустроенность, комфорт, развлечения – делают локацию популярной и желанной для отдыха.

Песчаный пляж разделен на зоны, есть частные пляжи, относящиеся к туристическим комплексам, и зоны, которые стоят 100-150 грн для гостей местности (дети до 12 лет – бесплатно). Есть и вариант маленького бесплатного пляжа. Многие разновидности занятий обустроены, как на песке, так и на воде: поля для волейбола, футбола, катера, горки, катамараны – есть чем заняться на целый день.

Еварианты аренды беседок за 300 – 400 грн, а также возможность посетить мини аквапарк Хорус в поселке Дийда. Наличие магазина и пиццерии – очень удобная возможность рассчитать бюджет и не остаться без перекуса.

Туристическое жилье имеет комфортные варианты с коттеджами и номерами, а кемпинговая зона (300-1500 грн) предоставляет возможность аутентичного отдыха не ограниченного стенами.

Отзывы на сайте Отдыхай подтверждают комфорт, чистоту и соответствие цен предоставляемым услугам.

Озеро "Черная гора" в окрестностях Виноградово

Как наполненная чаша, озеро "Черная гора" удовлетворяет жажду посетителей к прохладе, в летнюю жару, и купанию. Созданный природой оазис расположен возле одноименной горы и скрыт среди высоких холмов. Стоимость на ухоженную территорию составляет 50 -150 грн. и в воде, а отдохнуть как на собственном коврике, так и вынув шезлонги или беседки.

По отзывам на сайте нужно учитывать возможное скопление людей, так что, выбирая короткий отдых, лучше организовать его в будние дни.