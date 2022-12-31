Слова, что греют душу: поздравления для любимых с Новым годом

Вы уже знаете, какими словами поздравите любимого или любимую? Следует об этом позаботиться заранее. Все для того, чтобы выразить свою любовь, теплоту и заботу о самом близком человеке.

Если во время праздничного вечера сложно подобрать самые важные слова, которые звучали бы искренне и от всего сердца – почерпните вдохновение в материале UAportal.

Поздравления в прозе для любимого

Солнышко, поздравляю с Новым годом! Пусть в твоей душе царит гармония и покой, а в жизни не будет непосильных забот. Пусть все горести и беды обходят стороной, а любовь, верность и целеустремленность остаются верными спутниками. Даже в самые суровые морозы я знаю, что ты согреешь меня своим теплом и любовью.

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Мой любимый, поздравляю тебя с Новым годом! Пусть 2023 год принесет тебе массу новых, перспективных идей, хороших эмоций и подарит множество незабываемых моментов. Хочу, чтобы каждый твой день в этом году был наполнен счастьем, радостью и приятными сюрпризами.

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Милый мой, я счастлива, что ты в моей жизни! Спасибо, что всегда рядом, за твою поддержку, нежность и заботу. Я верю, что Новый год 2023 года принесет нам счастье. Пусть в твоем сердце не угасает огонек любви, пусть будет удача и яркий свет на твоем пути.

Дорогой, с Новым годом! Желаю, чтобы в 2023 было вдоволь всего: тепла, света, объятий и времени! Времени на семью, на путешествия, на работу и счастливые мгновения. Пусть год будет победным для Украины и для всех украинцев.

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Золото мое, с праздником! Пусть год Кролика принесет крепкое здоровье, безграничное счастье, благополучие и мир всем украинцам. А нам пожелаю побольше ярких моментов в жизни и реализации всех задуманных планов.

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Любимый, с Новым годом! Прошлый год выдался тяжелым, так что пусть следующий принесет мирное небо без ракет, свет и тепло в каждый дом, освобожденную от оккупанта Украину, тихие ночи без звуков сирен и взрывов, и нашу победу. Мой герой, вместе мы преодолеем любые трудности!

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Дорогой, с Новым годом! Желаю домашнего уюта, жизненного достатка, искренней радости и любви. Пусть год Кролика принесет много встреч с друзьями, много веселья, путешествий и бесчисленное количество приятных забот.

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Любимый, с Новым годом! Пусть зайка на своих мягких лапках принесет радость, смех, хорошее настроение, тепло домашнего очага и счастья. Желаю исполнения самых сокровенных желаний!

Новогодние поздравления для любимой

Мое солнце, с Новым годом! Пусть полосатый тигр заберет с собой все тревоги и заботы, а пушистый заяц принесет счастливые мгновения и безмятежные 365 дней. Удачи, везения и безграничного счастья в новом году.

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Золотко, поздравляю с годом Кролика! Пусть быстрее прискачет этот пушистый зверек и смахнет своими длинными ушами все беды и неприятности уходящего года. Пусть впереди у нас будут только хорошие и светлые события.

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С Новым годом мое вдохновение, моя радость и счастье! Пусть следующий год будет полон приятных неожиданностей и унесет с собой все плохое, что было в прошлом. Хочу, чтобы ты никогда не сталкивалась с печалью и грустью, чтобы каждая твоя идея воплощалась в жизнь. Пусть тебя не пугают трудности. Знай, что я помогу тебе преодолеть их. С Новым годом тебя, мое маленькое, но такое любимое счастье, желаю, чтобы сегодня сбылась твоя мечта!

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Моя любимая, пусть добро окружает тебя повсюду и оберегает от всяких неприятностей. Будь всегда счастлива, эмоциональна и очаровательна как сейчас. Пусть в этот день исполнятся все твои мечты!

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С Новым годом, любимая! Желаю тебе, моя радость, в новом году быть невероятно счастливой, успешной, счастливой и, конечно же, прекрасной. Пусть год Кролика подарит нам понимание и огонек романтики.

Моя любимая, поздравляю тебя с Новым годом! Хочу поблагодарить за то, что ты есть в моей жизни. Ты украшаешь и наполняешь ее смехом, миром и любовью. Мои будни яркие, наполненные эмоциями благодаря тебе. Желаю тебе оставаться всегда такой же яркой и зажигательной, веселой и легкой. Быть такой же мудрой и целеустремленной. Пусть этот год еще больше укрепит наши отношения. Обещаю быть твоим защитником, другом и верным помощником.

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Солнце, пусть Новый год превратится в волшебную сказку, где ты будешь волшебной принцессой. Пусть твои нежные руки не знают усталости, милые глаза не наполняются слезами, а улыбка не сходит с прекрасного лица. Пусть в любую погоду тебя греет моя любовь.

Ранее UAportal писал, что подарить на Новый год парню или мужчине.

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