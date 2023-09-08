Секреты каменных стен: Топ-5 грандиозных замков Украины, которые обязательно стоит посетить

Времена рыцарей, империй и религиозных правлений оставили на нашей земле молчаливых гигантских свидетелей, которые открывают свои, скрытые веками, секреты только тем, кто может прочесть между строк.

Замки – это уникальные туристические сокровища Украины, равноценно конкурирующие с самыми известными Европейскими сооружениями. Многие расположены ближе к Западу страны, что дает возможность посетить их прямо сейчас. Увидеть роскошные дворцы с исторически богатым интерьером может каждый, главное знать, где их искать. Сегодня отправляемся в сказочное путешествие по 5 лучшим замкам Украины, чтобы узнать историю и насладиться архитектурными ВАУ-памятниками.

Меджибожский замок

Впечатляющее сооружение, построенное в стиле барокко и ренессанса, датируется XVI веком. Расположенный на подиуме современного города Меджибож в Хмельницкой области, замок возвышается на центральном холме. Сохраняя историю и секреты господства Речи Посполитой, здание поражает масштабами и красотой. Разделенный на два дворца, как на две галереи, архитектурными стилями барокко и ренессансом, замок является примером величия разных эпох.

Большое количество артефактов хранится в замке, который стал огромным музеем и важным памятником. Интересующиеся оружием, смогут дополнить свои знания арсенала XVIII – XIX века. В музее хранятся картины и гравюры, а также интересный старинный интерьер.

Проведение тематических фестивалей на территории замка еще больше погружает в эпоху и интересует гостей. В мае вы сможете попасть на самый известный фестиваль "День рыцаря", когда демонстрируются битвы, проводятся турниры, а вы можете одеть костюм и вернуться во времени.

Удобнее всего добраться до замка от города Каменец-Подольский. Рейсовые автобусы помогут преодолеть 25 км и добраться до цели.

Стоимость билетов : взрослый 100 грн, школьники и студенты 40 грн.

Каменец-Подольская крепость. Замок в скале

На высоте 40 метров над рекой Смотрич, в скале расположен еще один каменный великан. История этого замка началась в XI веке с деревянного сооружения, которое в 13 веке превратилось в каменную крепость. Замок откроет множество исторических секретов для вас.

Артефакты, хранящиеся в музее, расскажут о временах правления разных властителей и устойчивости жителей крепости. Разнообразные достопримечательности на территории замка расскажут о таких выдающихся фигурах, как князь Острожский, король Ян третий Собеский и другие.

Смотровые площадки откроют бескрайние панорамы и живописную природу Украины.

Проведение многих мероприятий на территории крепости, сделают экскурсию еще более интересной и колоритной.

Стоимость единого билета на все локации замка составляет 150 грн., на основные объекты взрослый – 100 грн., льготный – 50 грн. Заказать экскурсию для группы можно за 300 грн.

Хотинская крепость

Красивый бастион на берегу Днестра можно увидеть в Черновицкой области Хотинского района. Достопримечательность отпраздновала примерно 600 лет со дня своего рождения и стала еще более привлекательной.

Богатая история напечатана на стенах замка в каждой трещине или архитектурном украшении. Те, кто увлекаются разными стилями, смогут изучить барокко, ренессанс и готику. Четыре главных башни открывают панораму в 360 градусов и создают неповторимые фоновые зоны.

Билеты : взрослый 80 грн, студенты и дети 40 грн. Заказать экскурсию можно за 300 грн. Льготные категории – бесплатно. В замке также создан день бесплатного посещения для учащихся, студентов и пенсионеров (последняя среда месяца).

Острожский замок

Ровенская область богата одним из старейших исторических памятников Украины. Датированный XII веком, Острожский замок имел большое военное значение, поэтому его военные истории не счесть. Восстание Хмельницкого, Литовское княжество и множество исторических войн и походов – обо всем этом будут рассказывать артефакты музея и опытные историки – экскурсоводы. Исторические документы, сохраненные в библиотеке замка, также позволят прикоснуться к истории.

Билеты : взрослые 40 грн, дети 20 грн. Заказать экскурсию (учащиеся, студенты) – 200 грн., группа (25 – 30 чел.) – 400 грн., группа (до 25 чел.) – 300 грн., группа (от 25 до 35 чел.) – 600 грн. Есть бесплатный вход для льготных категорий. Стоимость билета может изменяться от выбранной программы экскурсии.

Замок Паланок

На берегу реки Латорица, в городе Мукачево Закарпатской области расположен замок Паланок, датированный XIV веком. Имея каменную архитектуру с некоторыми деталями барокко, замок интересен своими историями о господстве Австрийской империи и венгерских шляхтичей. Располагаясь на высоком холме, замок открывает живописные панорамы и раскрывает секреты недоступности оборонной инженерии.

Замок Паланок был реставрирован во времена Австрийской империи и стал одним из сильнейших оборонительных сооружений. На территории замка расположено 130 различных помещений, каждое из которых делится своими сокровищами истории и артефактов.

На территории замка можно попасть на дегустацию закарпатских вин и принять участие в различных тематических мероприятиях.

Билеты: взрослый – 100 грн., дети (до 14 лет) – 50 грн., льготные категории – 70 грн.